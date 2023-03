Arhitekt iz Šibenika Ante Spahija (36) s prebivalištem u Zagrebu otvorio je ovotjedno izdanje popularnog kviza "Tko želi biti milijunaš". On je svojom mirnoćom i pribranošću osvojio i publiku i voditelja Tarika Filipovića, a ovo mu nije prvi put da se pojavljuje u "Milijunašu", piše HRT.hr.

Ante je prvog džokera zatražio na desetom pitanju, kako bi prešao drugi prag, jer nije znao odgovor na pitanje: Godina je 1945. 21-godišnja Greta Zimmer je zubarska pomoćnica, a 22-godišnji George Mendonsa po zanimanju je: kauboj, slikar, bankar ili mornar?

"Prvo je što me povuklo, kada ste pročitali pitanje, da bi to mogla biti poznata fotografija kad se američki vojnici vraćaju iz rata i na kojoj se ljubi dvoje mladih ljudi. Imena im ne znam pa ne mogu biti siguran. Mornar bi se uklopio, mislim i po uniformi koju ima na toj slici. Bilo bi dobro, kako bih bio sigurniji, da to potvrdim džokerom 'pola - pola'", rekao je.

Zahvaljujući džokeru dogurao do 18.000 eura

Kao konačni izbor ostali su mu: A - kauboj i D - mornar, a Ante se odlučio za "mornara" i osvojio 5.000 eura. No, na sljedeće pitanje nije znao odgovor, pa je nagađao i - pogodio.

Ante je na 12. pitanju zatražio džokera "zovi" jer nije znao da se stari trgovački put koji je vodio od južne Arabije do Sredozemlja zvao Put tamjana. Među ponuđenim odgovorima su bili i Put jantara, Put svile te Put krzna. Ipak, Ante je zahvaljujući džokeru dogurao do 18.000 eura.

"Počinjao je u Omanu i Jemenu, prolazio kroz pustinjske gradove Arabije poput Meke i Medine, a završavao u bliskoistočnim i sredozemnim lukama. Jedan krak je išao prema Mezopotamiji, a drugi iz Omana morskim putem prema Indiji. Put tamjana je točan odgovor", objasnio je Tarik.

Ante je zaslužio pljesak publike

Ante je posljednjeg džokera "pomoć publike" zatražio jer nije znao ime naslovnog lika u popularnoj britanskoj kriminalističkoj seriji "Umorstva u Midsomeru", a pitanje je glasilo: "Od 2011. ubojstva u Midsomeru ne rješava Tom Barnaby, već njegov mlađi rođak - Matthew, Mark, Luke ili John?". Za Matthewa se odlučilo 50 posto publike, za Marka 22 posto, za Johna 19 posto, a za Lukea devet posto.

"I mene je ime Matthew najviše privuklo. Pedeset posto je dosta, no nije malo ni 22 posto. Kockati se pa možda profitirati ili uzeti ovaj popriličan iznos", kazao je Ante koji se ipak odlučio za odgovor A - Matthew. No, točan odgovor bio je "John", pa Ante nije uspio osvojiti 34.000 eura te je kviz napustio s 5.000 eura.

"Odigrali ste kvizaški. Znam da je iznos izgubljen ali kapa do poda. Zaslužili ste najveći pljesak naše publike", rekao je Tarik.

Nakon Ante u "Milijunašu" se okušao student ekonomije iz Zagreba Antonio Cimaš (20) koji je odustao od odgovora na pitanje za 2.500 eura te je kući otišao s 1.000 eura.