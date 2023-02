Ovoga tjedna u popularnom kvizu "Tko želi biti milijunaš" svoje znanje pokazala su tri natjecatelja. Programer Marko Šandrk odustao je od odgovora na 12. pitanje jer nije znao da u romanu "Pet tjedana u balonu" Julesa Vernea tri Engleza putuju iznad Afrike, pa je osvojio 10.000 eura, piše HRT.hr.

Magistar geografije Filip Križanić netočno je odgovorio na 10. pitanje i kviz je napustio s iznosom od 150 eura. Student Frane Puklin, pak, stigao se samo predstaviti.

Filip je otvorio kviz, a prvog džokera zatražio je na devetom pitanju. Pitanje za 2.500 eura glasilo je: Dobitnika Nobelove nagrade nagrađuje se novcem, diplomom i… ? Ponuđeni odgovori bili su medalja, pehar, prsten i značka. Filip je zatražio džokera pola-pola, pa su ostali odgovori medalja i značka. On se odlučio za medaljon, a to je bilo točno.

Filip također nije znao na koga se odnosi 2000 godina stara odluka koju je 2017. opozvalo rimsko gradsko vijeće - na Horacija, Vergilija, Petronija ili Ovidija. Ni džoker zovi nije znao, a predložio mu je odgovor na Vergilija. Filip ga je poslušao, no to je bilo netočno, pa je on kući otišao sa 150 eura. Točan odgovorio bio je na Ovidija.

Odustao na 12. pitanju

Drugi natjecatelj Marko na prvu zapreku naišao je na šestom pitanju. Zatražio je pomoć publike jer nije znao koja je riba, poznata i kao crnorep, čest ulov naših ribara. Mogao je birati između ušate, nosate, grlate i prsate. Za ušatu je bilo 86 posto publike, samo 12 posto za prsatu i dva posto za nosatu. Marko je prihvatio mišljenje publike i točnim odgovorom osvojio 300 eura.

Marko je zatražio džokera pola-pola na pitanju za 2.500 eura, a ono je glasilo: Kako se zove nekoć popularni program zasnovan na sviraču MP3 datoteka hrvatskog programera Tomislava Uzelca? U ponudi su bili ICQ, Napster, Winamp i Netscape. Nakon džokera ostali su mu ponuđeni Winamp i Netscape, a Marko je točno odgovorio da je u pitanju Winamp.

Na 11. pitanju Marko je iskoristio džokera zovi. Pitanje za 10.000 eura glasilo je: Tko od svoje četrnaeste piše dnevnik koji je bio polazna točna za memoare "Zelena svjetla"? Benedict Cumberbatch, Jared Leto, Matthew McConaughey ili Woody Harrelson? Džoker i Marko mislili su da je riječ o McConaugheyu, što je ujedno i bio točan odgovor.

Marko je odustao na 12. pitanju i kviz je napustio s 10.000 eura. On nije znao odgovor na pitanje: U romanu Julesa Vernea "Pet tjedana u balonu" tri Engleza putuju… A - iznad Afrike, B - iznad Azije, C - iznad Južne Amerike i D - iznad Sjeverne Amerike? Točan odgovorio je bio: iznad Afrike.

Posljednji ovotjedni natjecatelj Frane imao je samo vremena da se predstavi, a pri tome je nasmijao publiku i Tarika Filipovića. "Ne mogu razlučiti je li vam neugodno ili vam ja idem na živce?" pitao je voditelj Franu. Tariku se u jednom trenutku učinilo i da je zijevnuo pa je u šali kazao: "Čini se da vam ja ipak idem na živce!. Idemo mi popiti kavu i razriješiti sve ovo, ja ovako ne mogu raditi".