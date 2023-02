Od troje natjecatelja u novome izdanju popularnoga kviza "Tko želi biti milijunaš?" najuspješniji je bio Denis Patafta dramski pedagog, glumački učitelj i odnedavno psihoterapeut iz Zagreba koji je osvojio je 5.000 eura, piše HRT.hr.

Naime, Igor Barinić, kojeg su gledatelji upoznali prošloga tjedna, napustio je kviz s iznosom prvog praga od 150 eura, a posljednji natjecatelj Filip Križanić iz Križa zbog nedostatka vremena samo se stigao predstaviti.

Nakon što je Igor ispao iz kviza, Denis je bio najbolji u igri "Najbrži prst". Na devetom pitanju trebao je odgovoriti koja država na zastavi ima natpis "Libertas": Andora, Lihtenštajn, San Marino ili Vatikan.

Igor je odlučio prepoloviti odgovore te su mu ostali Andora i San Marino. "Recimo da sam negdje na 75 posto da je San Marino", kazao je Denis te je ponudio odgovor C - San Marino i osvojio 2.500 eura.

Na 11. pitanju tražio je pomoć publike

Točnim odgovorom na deseto pitanje o tome Tko je "draga" iz citata: "Iskreno, draga, nije me briga!"?: Scarlett O'Hara, Isla Lund, Blanche DuBois ili Norma Desmond prešao je drugi prag te je osvojio 5.000 eura.

Na 11. pitanju tražilo se da odgovori što od navedenoga označava prednje jedro na jedrilici? Genova, venezia, ancona ili pescara? Igor nije znao odgovor te se dvoumio. Rekao je da nije sto posto siguran i da se ne bi zaletavao.

Zatražio je pomoć publike. Njih 34 posto odlučilo se za genovu, 15 posto za veneziu, 13 posto za anconu, a 38 posto za pescaru.

Denis je imao dvojbu genova ili ancona, pa je probao preko talijanskog dešifrirati i doći do točnog odgovora, no to mu nije uspjelo. Odlučio se za odgovor C - ancona i pogriješio. Točan je odgovor bio je genova.

"Veliko prednje jedro koje se donjim porubom proteže iza jarbola. Publika je dala dobru dvojbu, koja je kad se preklopila s vašom dvojbom iznjedrila genovu, međutim, niste išli za tom dvojbom", rekao je Tarik. Denis je kviz napustio s osvojenih 5.000 eura.