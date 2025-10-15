Ante iz 'Života na vagi': 'Mislio sam da će mi sina udariti auto, a ja ga ne mogu stići'

Ante iz 'Života na vagi' je doživio trenutak koji mu je zauvijek promijenio život – vlastitim očima gledao je sina kako trči prema cesti, a on, zbog prekomjerne težine i fizičke nemoći, nije mogao reagirati. Taj zastrašujući događaj postao je njegov najveći motiv za promjenu i borbu s kilogramima.

S knedlom u grlu, Ante se prisjetio dana koji je započeo sasvim obično. Njegov sin, koji je tek prohodao, veselo se igrao u blizini. Kao svaki ponosni otac, u takvim trenucima gledao je dijete s osmijehom, ispunjen nadom i ljubavlju. No, sve se promijenilo u sekundi. "I onda kad dobiješ malo dijete, kad vidiš njega, a ti si takav, debeo si... I on je krenuo hodati", započeo je Ante. Dječak je iznenada potrčao prema cesti. "U jednom momentu mi je pobjegao", prisjetio se. Užasnut, gledao je kako mu dijete juri ravno prema opasnosti, a on nije mogao učiniti ništa – tijelo ga je izdalo.

"Meni je srce iskočilo iz grudi jer sam mislio da će ga udariti auto, a ja ga ne mogu stići", rekao je potresen. "Zašto? Jer sam debeo. Jer imam problem s išijasom."

Sudbina je, srećom, imala drugačiji plan. Kako je rekao, žive u malom mjestu, pa je sve spasio prijatelj koji je u ključnom trenutku iskočio i zaustavio dječaka.

Izbjegnuli tragediju

"Jedan prijatelj je izletio ispred njega", ispričao je Ante. Iako je tragedija izbjegnuta, on nije mogao pobjeći od gorčine i stida – osjećaja da je kao otac zakazao.

Tada je shvatio da nije riječ o izgledu ni tuđim komentarima, već o nečemu dubljem – o odgovornosti, zdravlju i roditeljskoj ulozi. "Shvatio sam da ja u biti radim i sebi i njemu i obitelji zlo", rekao je.

Njegov put u "Životu na vagi" više nije bio samo borba s kilogramima, postao je način da vrati snagu kako bi mogao potrčati za svojim sinom i zaštititi ga.

Trenerica Mirna bila je posebno dirnuta njegovom pričom: "Nezamisliva mi je situacija da jedan otac zbog vlastite nemoći i prekomjerne težine nije mogao potrčati za svojim sinom. Ako to nije dovoljna opomena i poziv da nešto promijeniš u životu, onda stvarno ne znam što jest."

