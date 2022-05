U ponedjeljak počinje 14. sezona popularnog showa "Ljubav je na selu", dolaze novi farmeri, emisija se seli na morski zrak, a od kandidatkinja ćemo vidjeti i neka poznata lica. Što će se događati u novoj sezoni i kako će izgledati ovogodišnji koncept showa za RTL je otkrila voditeljica Anita Martinović.

Bit će poznatih faca

Osim vjernih gledatelja, novoj sezoni se veseli i voditeljica koja je primijetila da se već na društvenim mrežama naveliko piše o nekim kandidatima ponavljačima koji će se pojaviti u showu, ali i o farmerima koji su prije nekoliko mjeseci predstavljeni gledateljima.

"Nova sezona bit će jako zanimljiva i uzbudljiva, farmeri su željni ljubavi i pažnje, i u skladu s tim, naravno, proživljavaju i doživljavaju svakakve anegdote u potrazi za onom pravom, dok su kandidatkinje jedno šaroliko i raznovrsno društvance različitih tipova žena što je cijelu ovu avanturu učinilo još veselijom", rekla je Anita koja je napomenula da je ova sezona specifična po "ponavljačicama", koje smo već gledali u prijašnjim izdanjima showa.

Morska sezona

Anita je u intervjuu za RTL otkrila da voli more te da joj godi snimanje na obali jer, kako kaže, stigne se opustiti na plaži i "uživati u zalascima sunca". Na pitanje koji joj je najdraži voditeljski dio showa, Anita je odgovorila: "Najdraži dio svega ovoga je kad me veseo i zaljubljeni farmer nazove kako bi me pozvao na svadbu. Ljubav je najljepši pokretač i kad se tako stvari poslože - svi smo jako sretni i uzbuđeni jer imamo stvarnu potvrdu da radimo dobru stvar. A to je najveća nagrada!"

Ova simpatična voditeljica je priznala da je ostala u kontaktu s nekima od kandidata iz prethodnih sezona, ispričala je da si čestitaju blagdane, rođendane i sl. Podsjetimo, Anita je već neko vrijeme voditeljica showa i, kako priznaje, svaki početak je težak.

"Bez obzira što sam znala što me čeka ovaj put, stvorila sam si ogromna očekivanja od same sebe što mi nikako nije pomoglo da budem opuštena i samouvjerenija pred kamerama", priznala je.

Novu sezonu ne propustite pogledati u ponedjeljak s početkom u 21:20 sati na RTL-u.