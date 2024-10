Andrea je oduševila djevojke, ali Marka nije: 'Došli smo jesti, ne dijeliti poklone'

Andrea Čerkez sa zagrebačke Kustošije ugostila je ekipu trećeg dana ovotjedne ''Večere za 5'' koju dan prije pratimo na platformi Voyo, bez reklama. Za svoju večeru dobila je 38 bodova, desetke od djevojaka te osmicu od Marka.

"Meza ko' meza, glavno jelo baš i nije najbolje, a desert je bio bombona. Došli smo jesti, a ne dijeliti poklone", zaključio je Marko.

Pripravu večere započela je Andrea s desertom koju je nazvala 'Raj za nepce'. Naranča je bila sumnjiva otpočetka pa je Silvija odmah pomislila da se radi o torti od naranče.

"Nije nam naziv pomogao u dešifriranju recepta, tajnovita je", komentirali su Anastazija i Marko. Stolar je izrazio nadu da će zaista jesti kolač od naranče. Potom se Andrea okrenula glavnom jelu naziva 'Ne može bolje'.

"To mora biti teletina, ne može bolje meso biti", jasna je bila Silvija. "Uvijek može bolje", zaključili su, pak, Anastazija i Marko. Uskoro je Andrea otkrila da radi teletinu s njokima i maslacom sa začinskim biljem.

U pripremi glavnog jela sudjelovao je njezin sin

Pri pripravi glavnog jela - Andrei je pomogao i njezin sin Jozo. Za kraj, domaćica se okrenula pripravi predjela nazvanog 'Okusi mog zavičaja'. "Pršut je njezin okus zavičaja, ne znam što bih još ubacila kao predjelo", objasnila je Lara. "To sam si i mislila - pršut i sir iz mišine, to bi moglo biti to", dodala je Silvija.

Za predjelo je Andrea napravila i uštipke te hercegovačku salatu.

Aperitiv

Nakon priprave večere, Andrea se okrenula pripremi za dolazak gostiju te ih je dočekala uz prigodna pića dobrodošlice - borovničku, domaću hercegovačku lozu, likere od dunje i orahovac.

"Činila mi se napeto i pod tremom, ali izgurala je sve", komentirala je Lara domaćicu na dočeku. Uskoro je krenula i glazba pa su se Andrea i Anastazija već prije predjela rasplesale na hit Zdravka Čolića. "Iznenadila me pjesma, nisam očekivala. Malo mi je bilo neugodno pjevati pred kamerama", komentirala je, pak, Silvija pjesmu.

Predjelo

Stigli su uskoro 'Okusi mog zavičaja'. "Drugo ime mi je sir, svi znaju da obožavam sir i tu sam se raspametila", pohvalila je Lara sir iz mišine.

"Dosta je intenzivan, slan, malo se uzme i dovoljno je", dodala je o siru Anastazija. "Dosad nisam probala sir iz mišine, jedva sam čekala probati, ispunio je moja očekivanja", zaključila je Silvija. Najfiniji dio predjela i za Marka je bio sir. "Bilo je prejednostavno, okusi su bili dobri jer su domaći", zaključio je. "Nije se baš puno potrudila", poentirao je Marko.

Glavno jelo

Pred ekipu je potom stigla teletina s njokima. "Izgled glavnog jela - melem za oči, oku ugodno", otkrio je Marko. "Iznenadilo me što je med bio u glavnom jelu, mislila sam da će biti u desertu", dodala je Anastazija. "Okus glavnog jela je bio fantastičan, raspametila sam se", zaključila je Lara. "Bilo je fino, ali falio mi je neki šmek. Nije to bilo na vrhuncu, moglo je to i bolje", za kraj je presudio Marko.

Desert

Stigla je iduća torta od naranče. "Izgled deserta je bio uredan, malo je plesao, bilo je to kreativno vidjeti", komentirala je desert Anastazija. "Ovo je baš bilo… Čokolada, naranča, prste za polizati, desert je bomba bio", oduševio se čak i Marko. Za kraj je ekipa nazdravila, a onda je Andrein sin ekipi udijelio poklone. Domaći med, sapun, hercegovačke delicije - ekipu je Andrea poklonima oduševila. Iznenađenje je stiglo i u vidu tombole, a prigodne poklone su dobile Anastazija i Lara.

Iznenađenje

Za kraj, ekipi je Andrea zapjevala na karaokama. "Iznenađenje je bilo fenomenalno, bila je genijalna, bilo mi je super, uživjela se u jednom trenutku, predobro je to bilo", zaključila je Anastazija, pohvalivši domaću.

U dobroj atmosferi, Andrea je ispratila goste.

Tko će se iskazati kao najbolja kuharica ili kuhar zagrebačkog tjedna ''Večere za 5'' – pratite na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizode su dostupne i dan ranije na platformi Voyo bez reklama.

