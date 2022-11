Pjevačica i spisateljica Alka Vuica gostovala je na TV Uni u emisiji "Donna" koju vodi Nikolina Pišek i sasvim otvoreno je pričala o vremenima kad je bila ljubavnica.

'Što ste stariji, sve vam je potrebniji ljubavni život'

"Ne bih preporučila niti jednoj ženi biti ljubavnica. Mislim, drago mi je da sam doživjela taj odnos i znam o čemu govorim, ali to je nešto stvarno nevjerojatno zastrašujuće. Mislim da je strast puno gora od ljubavi. To je potpuno ludilo! Ti ne znaš kad se sretnete hoćete li završiti u krevetu ili ćete se poubijati", rekla je Alka.

Na pitanje o ljubavnom statusu, Alka je rekla da trenutno radi na njemu.

"Što ste stariji, sve vam je potrebniji ljubavni život, prioriteti se mijenjaju. Važno je imati partnera i ostarjeti s nekim", rekla je i dala ženama pravi ljubavni savjet od srca.

"Birajte partnere na svojoj razini: intelektualnoj, civilizacijskoj i emocionalnoj", savjetovala je Alka.

Naime, u jednom od intervjua koji je dala ranije ove godine za Story.hr, Alka je priznala kako je "ljubav pokretač svijeta i svih ljudi koji imaju dušu".

"Oni koje ljubav ne pokreće su ljudi kojima je duša zakržljala i nemaju doticaj s njom…", zaključila je.

Uz to je upitana je li svim svojim ljubavima posvetila pjesmu, pjevačica je odgovorila: "Nikome nisam ništa posvetila, osim mome sinu neke pjesme. Ali neke su me moje ljubavi inspirirale za neke pjesme, premda im to nisu posvete".

Na pitanje "koji je muškarac njena najveća ljubav?" odgovorila je: "S ovim odmakom, to doista više ne znam".

A što se tiče ljubavne boli i patnje, Alka je otkrila: "Previše, jer sam svoje ljubavi doživljavala sudbonosno, uvijek. Danas mislim da je to bilo nepotrebno te da sam trebala biti i sebičnija i opuštenija.

Ima jedan moj stih koji sam napisala u prvoj zbirci poezije ‘Anatomija jedne ljubavi’, još sa 22 godine. Najljepši dio tebe je onaj koji sam ja izmislila.To je mašta pjesnika, uvijek dodajemo ljepotu svemu. Zato su nam razočaranja tako bolna i patnička".