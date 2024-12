Alina otkrila na što će potrošiti 20.000 eura: 'Htjela bih to pametno uložiti'

Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone popularnog showa "Život na vagi", ostvarila je povijesni rezultat. U emisiju je ušla sa 145,3 kilograma, a na finalnom vaganju imala je 73,6 kilograma – čak 71,7 kilograma manje. Ovaj gubitak težine od 49,3 posto najbolji je rezultat u svih osam sezona showa, čime je osvojila glavnu nagradu od 20.000 eura. Za RTL.hr Alina je otkrila kako se osjeća te na što namjerava potrošiti osvojeni iznos.

"I dalje nemam nikakav osjećaj. Ničega nisam svjesna, ali imam osjećaj da su ljudi oko mene svjesni. Svi mi čestitaju, suprug je vrlo uzbuđen i veseo", izjavila je Alina nakon pobjede.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne odustaje

Iako je ponosna na postignut uspjeh, priznaje da njezin cilj još nije potpuno ostvaren.

"Otpočetka sam išla prema tome da skinem kilograme. Cilj mi je bio 65 kilograma i prema tome još uvijek idem. Nastavit ću kasnije jer sad moram malo usporiti. Imam i viška kože, no srećom, samo na rukama. Na trbuhu i na nogama čak i ne toliko, valjda sam toliko jako vježbala da se to sve zategnulo. No, ruke nisam puno trenirala. Vidjet ćemo, zasad neću ništa drugo raditi, ali postoji opcija odstranjivanja viška kože. Sad je fokus na uživanju. Još uvijek ne vjerujem da sam to uspjela. Ovo je težina koju sam imala s 14 godina", rekla je Alina za RTL.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Nagradu od 20 000 eura potrošit će na zdravlje.

"Da budem iskrena, htjela bih to pametno uložiti. Mislim da je najpametnije da to uložim u zdravlje. Od malih nogu imam problema s vidom i nažalost nisam kandidat za lasersko skidanje, a uz to sve imam problema s lijevim okom. Otići ću na konzultacije i vidjeti što s time mogu. Suprug ima problem s desnim skočnim zglobom, čeka na operaciju već godinama pa ćemo to pokušati privatno riješiti. Također, ja imam problem i s nosom pa bih možda išla na savjetovanje i oko toga, da se napravi neka operacija kako bih mogla normalno disati. Voljela bih i svekru pomoći oko renovacije kuće, a voljela bih i ponešto novca donirati azilu za nezbrinute životinje. Još moram o svemu razmisliti", zaključila je Alina za RTL.hr.

Propušteno finale osme sezone "Života na vagi" ne propustite pogledati na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje nova sezona "Života na vagi": Prvi put na novoj lokaciji

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa