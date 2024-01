U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' jučer su se vjenčali medicinska sestra Ana i radijski voditelj Alen. Alen je bio nervozan čekajući svoju mladenku, no najbitnije mu je bilo da su mama, prijatelji i obitelj uz njega.

“Kada je došao u odijelu, srce mi je zaigralo. Samo sam htjela da on bude zadovoljan i sretan te da sve prođe kako treba”, rekla je Alenova mama Jadranka.

''Mislim da se možemo samo kajati, ako nešto odbijemo, a možda je stvoreno za nas. Život smatram kao igru, treba se jednostavno igrati. Ako dođe ta osoba u ovom eksperimentu, dapače – dobro je došla, idemo zajedno korak naprijed. To je to”, rekao je radijski voditelj Alen.

Tada se u daljini pojavila romantična Ana koja je priznala da vjeruje u ljubav na prvi pogled. Njoj se Alen odmah svidio.

''Vidim da je visok, crn, huh! Onda mi se okrenuo i nasmijao'', komentirala je Ana.

No Alen se nije činio prezadovoljnim.

“Šok, šok, definitivno šok i samo šok”, komentirao je Alen. ''Nekako uvijek jedno zamišljamo, a drugo nam se ostvari”, dodao je.

Napetost se mogla rezati nožem, Ana je priznala Alenu kako je dosta nervozna, a on njoj kako nije te je izjavio da mu je sve ravno. “

“Diši duboko”, rekao joj je Alen Ani.

“Vidim da je i on nervozan, iako nije to priznao. Očekivala sam da će on započeti razgovor jer mislim da je otvoreniji od mene. Nekako sam njegovu inicijativu čekala”, rekla je Ana.