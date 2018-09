18 KANDIDATA USELILO SE NA FARMU: Šokirali se stanjem imanja: ‘To je kokošinjac, to treba dezinficirati!’

Avantura za 18 kandidata koji će iskušati život na farmi je počela, a nekima se ne sviđa kako

Osamnaestero natjecatelja stiglo je na farmu te su time i službeno postali farmeri šeste sezone najgledanijeg reality showa u Hrvatskoj. Nova sezona donosi brojna iznenađenja, a s prvim su se farmeri susreli već prvog dana, i to – onim neugodnim. Farmu su zadesile brojne nedaće, poharalo je nevrijeme, suše, požari, stoga treba jake i vrijedne ruke koje joj mogu vratiti stari sjaj. Ima li takvih među ovih osamnaestero natjecatelja, ostaje nam doznati.

Prije dolaska na farmu, natjecatelji su morali proći niz izazova koji su u konačnici iznjedrili i prvog gazdu šeste sezone Farme – Franu Ćorića. Dočekao ih je voditelj Davor Dretar Drele koji je svakome od njih ponudio da iz jutene vrećice uzme jedan kamenčić, od 18 njih, samo su se dva bojom i oblikom razlikovala od ostalih. Njih su izvukli Štefica Rožanković i Srećko Vučić, pa ih je tako sudbina odredila za vođe timova.

„Uvijek je bilo na meni da sam nosila tim i vodila tim rada i organizacije“, kazala je Štefica koja je u svoj, crveni, tim odabrala Mateja Margarina, Jasmina Kunišinca, Editu Ptičar, Franu Ćorića, Anicu Orehoci, Sašu Vujnovića, Mateju Jambreković i Maju Milišić dok je Srećko u svoj žuti tim odabrao: Luciju Bujdo, Kristinu Kesoviju, Đurđu Smoljanović, Maju Puticu, Roberta Levaka, Juricu Belamarića, Ozrena Tkalčevića i Ivana Mrkocija.

Izazovi nisu bili laki

Prvi izazov bio je osposobiti zaprežna kola pomoću alata koji su se nalazili sa strane te istovremeno natovariti na kola sijeno iz bala. Nakon što su to učinili, crveni i žuti tim predvođeni Šteficom i Srećkom, krenuli su označenom cestom prema potoku gdje su potom trebali sijeno ukrcati na čamac i doći do sljedećeg punkta, iskrcati sijeno na veliku vreću i dovući ga do cilja. Iako su na početku izazova malo kaskali za crvenima, Srećkov tim do cilja stigao je prvi. Uslijedilo je vaganje slame koje je pokazalo da je Štefičin tim s početnog punkta prenio veću količinu sijena te su izazov završili kao pobjednici i plasirali se u daljnji krug natjecanja.

„Imala sam osjećaj da ćemo pobijediti i to smo uspjeli“, ponosna je bila Štefica na svoj tim. U idućem izazovu pred ekipom crvenog tima našle su se kante vode ili hamperi, a zadatak je bio svakom rukom uhvatiti jednu kantu i podići ju iznad zemlje u visini ramena. Najizdržljiviji pokazali su se Jasmin, Šefica i Frane te se plasirali u završni izazov koji se odnosio na test znanja o životu na selu te je s najviše točnih odgovora Frane postao prvi gazda farme.

Gazda Frane preuzeo je škrinjicu s početnim kapitalom, odnosno 18 dukata, po jednog za svakog farmera te su se konačno uputili na farmu gdje ih je s pozdravom dočekala Mia i mentor Joža.

Farma iz horora

Da ih čeka avantura života, težak i naporan rad uvjerili su stupivši na farmersko tlo. Životinje i sijeno po kući, razbijeni prozori i namještaj – prizor je kojemu se farmeri nisu nadali. Gazda Frane okupio je svoje farmere te su odmah prionuli na čišćenje kako bi noć koja je pred njima mogli provesti mirno. No, dok su se neki farmeri bespogovorno primili čišćenja i uređivanja farme, pojedini farmeri ipak nisu mogli sakriti svoju iznenađenost stanjem farme.

„Ni u ludilu nisam mogla pretpostaviti da bi tamo mogli spavati! To je kokošinjac, to treba dezinficirati!“, uznemirena je bila Đurđa koju je gazda Frane smirivao. Nakon prvog zavrtanja rukava na farmi, uslijedila je fešta uz tamburaše kao i proslava Srećkova rođendana. Farmeri su se malo opustili, a već sutra ih čeka ozbiljan posao kako bi farma čim prije „stala na noge“. Dok su neki farmeri prvu noć odlučili provesti u kući, Matej i Jasmin pod zvijezdama, Đurđa se uputila u alatnicu zajedno sa Srećkom koji je odlučio noć provesti s njom kako se ne bi bojala spavati sama.

„Bojim se sutrašnjeg dana baš zbog toga kako je, ne znam što ću“, kazala je Đurđa pred počinak, a što ih idućeg dana očekuje, tek ćemo doznati.