Dvadesetpetogodišnja manekenka Anđela Šimac, djevojka tri godine mlađeg bivšeg Dinamovog nogometaša Lirima Kastratija s kojim živi u Poljskoj dok on igra za varšavsku Legiju, na Instagramu je objavila da je divljala automobilom na cesti. Zapravo je objavila screenshot svoje prepiske s Katsratijem nakon što mu je poslala snimku svoje "divlje" vožnje za koju je napisala: "Fast and furious", odnosno "brzi i žestoki".

Iz screenshota se vidi kako joj je on napisao da "ne divlja", a ona mu na to odgovorila da je iza nje policija te ga upitala: "Da stanem ili pobignem?" On ju je mudro savjetovao: "Stani, ne budi kreten".

U sedmom mjesecu trudnoće

Ishod njezine brze i žestoke vožnje nije poznat, ali je prepisku s dečkom završila napisavši: "Plaćaš kaznu Lirime".

Ako je doista divljala na cesti, Lirimova zabrinuta opaska vjerojatno je imala veze i s tim što je Anđela u sedmom mjesecu trudnoće. Za njihovu vezu javnost je doznala prije godinu dana, a u međuvremenu su jednom čak i prekinuli nakon što se na društvenim mrežama pojavio video od prije dvije godine na kojem je Anđela plakala dok je njezin tadašnji dečko, talijanski nogometaš Mario Balotelli, igrao PlayStation. No, Kastratijeva epizoda ljubomore brzo je prošla pa su prošloga ljeta proveli odmor na Maldivima i najavili vjenčanje.