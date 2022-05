Tekstopisac i glazbenik Tonči Huljić ne krije koliko je sretan zbog veselih događaja koje je zadnjih mjeseci slavila njegova obitelj, a koje uključuju vjenčanje njegove kćeri Hane i njegova prijatelja Petra Graše, a i željno iščekivanje prinove koja uskoro dolazi na svijet.

U razgovoru za srpski Blic.rs rekao je kako su sve prostorije u kući spremne za unuku.

"Lako je pričati o tome da želiš biti deda, ali kada dođe do toga, treba vremena da se snađeš. Uzbuđen sam i imam tremu od svega toga, sreća da imam stabilnu i smirenu suprugu koja će brinuti o tome. Sve je spremno u svim kućama, ograđuju se svi rizični prostori. Malo sam paranoičan, vjerojatno sam i dosadan po tom pitanju. Bit ću najveći paničar, neću biti stalno oko djeteta, ali ću stalno ispitivati i maltretirati sve oko sebe'', rekao je Tonči i otkrio zašto je malo ljut na zeta Grašu.

'Nema potrebe da toliko radi'

''Kada se mala rodi, Petar će imati nastupe svaki dan, malo se ljutim jer nema potrebe da radi toliko, pa sam i tu situaciju obradio u spotu za novu pjesmu'', objasnio je Tonči, koji je zatim rekao nešto više o spomenutom projektu “Baci oko na mene”.

''Veza koja se završila brzim brakom i djetetom, nismo previše pričali o tome za medije i ovaj spot je moj odgovor na sva pitanja. Odnos Graše i mene je započeo kada su u isto vrijeme Rozga i on došli u Magazin, znamo se toliko dugo. Familija smo i šalimo se surovo. Spot je obradio temu i njegovo veselje i naše zezanje. Smijali su se oboje kada su vidjeli spot. Navikli su da sam najveće dijete od svih. Puno su ozbiljniji od mene. Šefuju mi, pa ne volim ni pokazivati sve. Supruga Vjekoslava mi je rekla: “Ajde dosta”, rekao je Huljić.

Spomenuo je i to kako njegova kćer ne voli previše medijsku pozornost, ali i to da ni on baš ne voli čitati testove koje se tiču njegove obitelji.

"Nema mi gore stvari nego kada mi vrište na ulici, a u posljednje vrijeme je to češće nego ikada do sada, malo je smiješno da sa šezdeset godina ne izlazim van. Proganjaju me svi oni kojima se sviđaju spotovi. Živimo najnormalniji život, šetamo se po rivi, u posljednje vrijeme slabije, ljudi ili pitaju za novce ili selfije", rekao je.

Svadba glavna tema

''Ne znaš da li je bolje davati izjave da ljudi ne bi nagađali ili šutjeti. Nemam razloga skrivati se od novinara, niti praviti od sebe nešto što nisam. Bio je pritisak, Hana nije izlazila van i sada gdje god se pojavi, slikaju je svuda. Treba joj da se malo privikne, djeca su mi zato povučena, cijeli život su bili skromni jer smo mi bili medijski uzdignuti", dodao je.

Glavna tema medija bila je svadba Graša i Hane, koja je organizirana za uži broj ljudi, a Tonči je sada otkrio i kako su se proveli.

"Kakav je čovjek, takav je i zet. Bili smo svi iznenađeni što su zajedno. Svadba je bila fina i ugodna. Imamo namjeru da u rujnu pozovemo sve prijatelje na jedno mjesto na obali", istaknuo je tekstopisac, kojeg ni kćer, ni prijatelj nisu pitali za savjet o braku.

"Oni su toliko kompatibilni. Trebali smo mi njih pitati, bez obzira što su kratko zajedno. Oboje imaju žicu za šalu i vrlo su prisebni, ona obožava jesti, a on kuhati i eto. Ne osjeća se nikakva razlika u godinama. Da smo birali i tražili, ne bismo boljeg zeta našli",zaključio je Huljić.