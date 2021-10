Kao bomba jučer je u regiji odjeknula vijest o navodnoj aferi gradonačelnika Banja Luke i srpske pjevačice. Čovjek koji u javnim nastupima često ističe vjeru i tradiciju, Draško Stanivuković (28), spetljao se, čini se, s popularnom Tanjom Savić (36).

Kako je objavila Nova.rs, Draško je s pjevačicom imao neobaveznu romansu koja je razbjesnila njegovu djevojku zbog čega ga je ona prestala pratiti na Instagramu.

S druge strane, Stanivuković i dalje prati Tanju, a i ona njega. Navodnu aferu Stanivukovića i "folkerice" razotkrila je srpska voditeljica Jovana Jeremić gostujući u jednoj emisiji.

Tanja ove navode nije željela ni potvrditi ni demantirati:

"Ne želim komentirati ništa. Ne bih, ništa. Ni demantirati. Meni je to sve smiješno. Samo no comment, mislim da je to najpametnije", rekla je.

Mediji spekuliraju o njenom porijeklu

A tko je zapravo za fatalna Tanja Savić? Pop-folk pjevačica rodom iz okolice Smedereva proslavila se nakon sudjelovanja u "Zvezdama Granda" 2004. godine gdje je osvojila treće mjesto. Mediji često spekuliraju o tome je li Romkinja o čemu se ona ne želi izjasniti kako "ne bi razočarala fanove i njihova uvjerenja".

Davno prije spomenutih "Zvezda Granda", Tanja je, 1991., nastupila na festivalu "Prvi glas Vojvodine“ gdje je osvojila je prvo mjesto. Iako se nitko u njenoj obitelji nije bavio glazbom, pružili su joj podršku pa je počela nastupati s bendom Kalipso.

Upisala je ona i trgovačku školu, ali ubrzo je shvatila da ju to previše i ne zanima pa se nakon 2004. ozbiljnije posvetila glazbi. Uslijedilo je objavljivanje nekoliko albuma, nastupala je i na festivalima, a javnost ju je počela pamtiti po hitovima "Tako mlada, "Stranci", "Minut ljubavi"…

Muž joj 'ukrao' sinove

Osim po glazbi, Savić će ostati zapamćena i po skandalu s njenim suprugom Dušanom Jovančevićem. On je, naime, početkom prošle godine, oteo njihova sinove i odveo ih u Australiju. Navodno joj je i prijetio da će, ako ga ne pusti na miru, javno objaviti njihove snimke seksa.

"Ne prestaneš li se oglašavati u javnosti, snimkama ću ti uništiti karijeru", objavio je njegovu navodnu izjavu Express.ba.

'Pristala je na njegove seksualne igrice'

Dušan je Tanju navodno psihički i fizički zlostavljao, a ona je pristajala na njegove seksualne igrice iako, kako kaže njen prijatelj, nije bila taj tip osobe:

"Neke snimke nastale su prije nego su dobili djecu, neke nešto kasnije. Ona se nije htjela obratiti policiji jer misli da bi time još više razbjesnila muža i naštetila svojim sinovima. Ako on ikad objavi snimke, ona to neće preživjeti", kaže prijatelj.

Cijela drama s Tanjinim sinovima, Maksimom i Đorđem, završila je u lipnju ove godine kada se Tanja ponovno sastala s njima i odvela ih kući u Srbiju.

Oglasio se tada i njen još uvijek zakoniti suprug koji je rekao da bi sve napravio ponovno:

"Živ čovjek se na sve navikne. Djeca mi daju snagu i zbog njih moram biti jak. Što nas ne ubije, ojača nas sigurno. Naravno da mi nedostaju Maksim i Đorđe, oni su život moj, zbog njih i postojim! Kod mene ne postoji granica što bih učinio za obitelj. Čak bih i djecu oteo od majke", rekao je Jovančević.

'On uvijek glumi žrtvu, manipulira...'

Tanja je svojoj djeci tog 21. lipnja pripremila spektakularan doček. Limuzina ih je vozila s beogradskog aerodroma do Smedereva, a bilo je tu i slavlja kao i nekih iznenađenja.

Drami tu nije bio kraj, jer prepucavanja Tanje i Dušana nastavila su se preko medija. Nakon što je Jovančević u srpnju izjavio da Tanja maltretira njihove sinove i ne da im da se čuju s njim, ona je sve te kritike odbacila i to vrlo odlučno:

"On uvijek manipulira i glumi žrtvu, kao da je jadan i ostavljen. To je čovjek kome je bitno da je njemu lijepo, ne zanima ga kako je drugim ljudima. Ja bih voljela da mu ne dajete na značaju jer on ima poremećaj ličnosti i nema pravo govora."

Njihovim prepucavanjima se, dakle, ne nazira kraj, a hoće li stvar postati još žešća nakon "afere Stanivuković", pokazat će nadolazeći dani, tjedni, mjeseci...