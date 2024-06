Od danas u 21:15 na RTL-u, gledatelji će moći uživati u talijanskoj hit-seriji 'Viola boje mora'. Ljetnu atmosferu koja taman počinje upotpunit će romantična serija snimana u prekrasnom Palermu, a uzbudljive kriminalističke intrige, kemija glavnih likova, ljubavna priča i posebni talenti glavne junakinje uvući če gledatelje u radnju ove detektivske priče!

Serija, koje se temelji na romanu 'Conosci l'estate?' (Poznaješ li ljeto?) Simone Tanzini, osvojila je talijansku publiku i srušila mnoge rekorede gledanosti. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji osvojila je nagradu za najbolju seriju, a na istom festivalu Francesca Chillemi je osvojila nagradu za najbolju glumicu za svoju ulogu srdačne i vedre Viole.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U prvoj epizodi gledatelji će upoznati modnu novinarku Violu Vitale, koje se iz Pariza vratila u svoj rodni grad Palermo kako bi pronašla oca kojeg nikad nije upoznala. Po dolasku zaposli se na web-portalu, a područje interesa postaju joj teme vezane za kriminal pa upoznaje inspektora Francesca Demira, kojeg glumi popularni turski glumac Can Yaman. Demir je iznimno uspješan u svom poslu, no karakterno je potpuna suprotnost Violi pa u početku njihova suradnja nije najsretnija. Ipak, s vremenom se počinju nadopunjavati, dijelom zato što Viola može računati na svoj poseban dar, neuropsihološki fenomen - sinesteziju, što znači da povezuje emocije s bojama. Kad Viola pogleda neku osobu, vidi boju koja joj govori o najdublje skrivenim osjećajima tog čovjeka: strahu, radosti, boli, itd. S vremenom razvija sposobnost razumijevanja pravog načina razmišljanja ljudi koje susreće. No, osim sinestezije, Viola čuva još jednu tajnu, a ta se odnosi na pravi razlog njezinog povratka u Palermo.

Ova nagrađivana serija osvaja gledatelje, koji posebno ističu da im se svidjelo što je serija zabavna i često humoristična i smiješna, pitka i lagana te zanimljiva zbog kriminalističkih slučajeva kojima se bavi. Neizostavno je spomenuti i uvjerljivu kemiju glavnih likova, koja je dovela do toga da se Francescu Chillemi i Cana Yamana počelo povezivati i u stvarnom životu. Talijanska hit serija ima sve potrebne elemente ljetne avanture pa će gledatelji rado provesti tople ljetne večeri uz ‘Violu boje mora’!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predivni kadrovi Palerma, uzbudljivi kriminalistički slučajevi, tajne koje se kriju u pozadini, kemija među likovima i njihova ljubavna priča te divni Francesca Chillemi i Can Yaman čine 'Violu boje mora' idealnom serijom za opuštanje tijekom vrućih ljetnih večeri! Serija kreće s emitiranjem na RTL-u danas, 17. lipnja u 21:15! 'Viola boje mora' dostupna je i na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa