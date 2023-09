William 'Iam' Tongi havajski je pjevač i tekstopisac pobjednik je ovogodišnjeg izdanja American Idola. Pjevač koji je zadivio gledatelje i suce svakim nastupom od svoje prve audicije zasluženo je dobio ovu prestižnu titulu.

Nakon pobjede, Tongi je već izdao svoj prvi singl koji je postao omiljen među ljudima diljem Amerike, a njegova pjesma "I'll be seeing you" dosegnula je vrh Rock Digital Song Sales časopisa Billboard.

Od gubitka oca do pobjede na American Idolu, životni put Tongija bio je prava borba, ali suprotstavio se hrabro svim poteškoćama.

Djetinjstvo

Iam je odrastao okružen svojom voljenom obitelji, uz roditelje i četvero braće i sestara. Posebno je otac uvijek podržavao Iama u ostvarivanju njegova sna da postane svjetski poznat pjevač.

Nažalost, njegov otac, koji je preminuo nekoliko dana prije početka njegovih audicija, nije mogao vidjeti kako njegov sin osvaja najprestižniju talent show emisiju u Americi.

Zanimljivo, Iam je priznao kako je prije samog početka snimanja šoua razmišljao da se prestane baviti muzikom, ali na sreću to se nije dogodilo.

Osim glazbene karijere, aktivno je prisutan i na društvenim mrežama, a mladima je najpoznatiji preko TikTok platforme na kojoj ga prati čak 1, 4 milijuna korisnika. Na svom profilu objavljuje autorske pjesme, kao i prerade raznih poznatih pjesama, a podrška koju dobiva od obožavatelja je nevjerojatna.

Osim komentara na njegov "anđeoski glas" mnogi se najviše dive njegovoj upornosti i hrabrosti s obzirom na nedavnu smrt oca.

Pjesmu je posvetio svom preminulom ocu koji nažalost nije dobio priliku vidjeti rezultate Iamovog truda i odricanja.

