"Superstar" stiže na male ekrane! Raskošni televizijski spektakl s prikazivanjem na RTL-u kreće u subotu, 23. rujna, u 20.15 sati. Usto, nakon ljetne pauze, žiri se vraća na snimanja, a potraga za "Superstarom" postaje sve intenzivnija. "Superstar" ćete moći pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

Prijavilo se na stotine kandidata iz cijele regije, a samo najbolji imat će priliku stati pred stručni žiri čiju impresivnu postavu osim Severine čine i - Tonči Huljić, Nika Turković te Filip Miletić.

Nakon audicija, one odabrane čekaju tjedni nastupi uživo, a o sudbini natjecatelja odlučivat će glasovi gledatelja. Osim laskave titule hrvatskog Superstara pobjednik osvaja i novčanu nagradu od velikih 50 tisuća eura.

Za otkrivanje nove hrvatske zvijezde žiri mora biti koncentriran. Glazbeni spektakl Superstar najveći je projekt ove sezone i jedan od najuspješnijih svjetskih formata.

U planu je pravi spektakl

"Snimamo s dvanaest kamera, u produkciji radi više od stotinu ljudi. Radimo u dva studija ovaj put i mislim da smo stvarno priredili spektakl", kaže producentica showa, Marija-Jelena Zen.

Severina: 'Tu smo da natjecatelje podržimo'

Severina se u novoj ulozi kao član žirija odmah snašla.

"Tu smo da ih podržavamo, da njihove emocije usmjeravamo i mislim da smo presretni. To je predivna uloga da volimo ljude koji nam dolaze", kaže Severina.

U ulozi žirija prvi su put i Nika i Filip. Ona je svoju karijeru započela upravo u glazbenom showu, a on iza sebe ima suradnje s najvećim glazbenim imenima regije.

Nika Turković: 'Imam veću tremu od natjecatelja'

"Stvarno se samo nadam da će netko tko dođe ovdje dobiti priliku upravo ostvariti neke svoje snove. Ljudi su stvarno prekrasni, ima suludih talenata i ja imam veću tremu od njih", poručuje pjevačica Nika Turković.

"Očekujem da ovi kandidati koji dolaze, da im ne budemo neki dželati nego tutori koji će im pomoći da budu ono po što su došli, superstarovi", poručuje Filip Miletić, producent i skladatelj.

Proslavljeni regionalni producent u objasnio je što po njemu mora imati osoba da bi bila superstar.

Filip Miletić: 'Biti Superstar je način života'

"Superstar je netko prije svega tko ima identitet, tko je svjestan što sve treba položiti, koje napore da bi uspio u glazbi. Svatko se može baviti glazbom na ovaj ili onaj način, ali da bi bio superstar, tu ima dosta segmenata koji se trebaju poklopiti, prvenstveno za to kažemo x faktor. Mi smo ovdje kao žiri da prepoznamo taj x faktor i naravno da ja recimo kao producent da skrenem pažnju kroz show što treba gurati u prvi plan, a koje mane treba sakriti. Tako da superstar kao superstar nije samo pjevanje već izgled, ponašanje, da ustaneš ujutro kao superstar, da legneš, ne samo pred kamerom. To ti je način života", ispričao je Miletić.

Otkrio je da su se pojedini kandidati na audicijama istaknuli, a složio se s Tončijem Huljićem po pitanju emocija.

"Ono što mi generalno smeta kod mlađih ljudi jest malo suzdržavanje od emocija. To sam primijetio. Ne da je to globalni problem, ali to je prvi što mi je zapelo. Jako talentirani ljudi, ali nekako malo suzdržani od emocija. Ne znam što je to i zašto je tako i toga bi mi baš nedostaje. I na primjer kad im dam diplomu i kažem: 'Prošao si', par kandidata mi je pokazalo emociju. Imam dojam da se nekako boje emocija što nije dobro", rekao je producent.

Tonči Huljić: 'Živimo u talentiranoj zemlji'

Ako negdje zapne tu je iskusni lovac na talente kojeg i nakon sudjelovanja i mentoriranja u brojnim glazbenim emisijama - natjecatelji još uvijek uspiju iznenaditi.

"Imati iz godine iz godine u godinu veliku broj talenata - da se zapitate u kakvoj zemlji živimo, a odgovor je u talentiranoj", tvrdi glazbenik Tonči Huljić.

Već se zna tko je najstroži član žirija.

"Gospodina Tončija nekad treba smanjiti", kaže Turković.

"Ja, pa ja plačem", objašnjava Huljić.

A što je zapravo potrebno za postati Superstarom?

"Ako si rođen pod sretnom zvijezdom dobit ćeš talent, a ako se osjećaš još sretnijim možeš naletjeti na mene", kaže Huljić.

"A gledajte to kad bi se znalo svaki dan bi postojao novi Superstar, ali se jako veselim da ćemo naći tu osobu", zaključuje Severina.

Tko stoji iza glazbenog spektakla 'Superstar'?

Radi se o britanskom televizijskom i filmskom producentu i talent menadžeru Simonu Fulleru. Kreirao je televizijski format "Idol" iz kojeg je nastalo više od 100 verzija glazbene emisije, a među njima je i "SuperStar".

Fuller je plijenio pažnju 1990-ih jer je bio menadžer popularne pop grupe Spice Girls. Izgradio je karijere poznatih zvijezda poput Davida i Victorije Beckham, Stevena Tylera, Lewisa Hamiltona, Andyja Murrayja, Amy Winehouse, Carrie Underwood, Kelly Clarkson i Lise Marie Presley. Godine 2011. je dobio zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih, prenosi Rtl.hr koji predstavlja Voyo.

Simon ima veliki utjecaj u svijetu, a dokaz je to što je 2016. uvjerio švedsku grupu ABBA da se ponovno okupe kako bi nastupali u virtualnoj stvarnosti čime je nastao projekt ABBA Voyage. Njegovo bogatstvo je procijenjeno na 445 milijuna funti. A novu sezonu "Superstara" gledatelji će moći gledati 24 sata prije svih na RTL-u i streaming platformi Voyo!