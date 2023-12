Vanessa Kralj, polufinalistkinja 'Superstara' koja inače živi u Austriji, dok korijene vuče iz Svetog Martina na Muri, a unatoč ispadanju oduševila je publiku i naš cijenjeni žiri, Tončija Huljića, Niku Turković, Severinu i Filipa Miletića, otpjevavši pjesmu "Ne tiče me se", grupe Magazin.

Još nije sigurna kojim će glazbenim putem krenuti

Vanessa se u polufinalnoj emisiji natjecala s Mijom Ribić, Hanom Ivković, Mijom Ribić, Andreom Jelonjić, Tonijem Peruškom, Dinom Miklaužićem, Petrom Šegedinom i Ivanom Vidovićem, a nakon odabira četiri finalista, Vanessi je natjecanje u showu završeno te je istaknula kako se želi nastaviti baviti glazbom, no još nije sigurna kojim glazbenim putem bi krenula.

"Ja ću se puno baviti glazbom, a vidjet ćemo, možda i svoje pjesme, ali još ne znam točno", priznala nam je Vanessa.

Iako ima korijene u Svetom Martinu na Muri, Vanessa živi u Austriji i stoga je očekivala da će njezino natjecanje biti vrlo trnovito.

"Meni je to bilo baš dobro iskustvo, ja sam iz Austrije tako da sam znala da će biti teško, ali eto došla sam do polufinala i to je jako dobro", rekla nam je mlada Austrijanka.

Kako kaže, nije nikako očekivala da će dogurati do polufinala, a svaki njezin prolazak dalje bilo je veliko veselje za nju.

"Nisam nikako očekivala da ću doći do finala, svaki krug sam bila jako sretna jer sam prošla, mislim, super sve, nema se više što reći", rekla nam je Vanessa.

Kako tvrdi, na ovom putu najveća podrška bila joj je obitelj, a najviše mama koja je najviše uz nju u svakom segmentu.

"Najveća podrška mi je naravno obitelj, a najviše mama. Ona je uvijek bila uz mene i još uvijek je uz mene kada je meni teško, tako da mama definitivno", istaknula nam je mlada Austrijanka.

Otpjevala pjesmu unatoč Tončijevom negodovanju

Vanessa je unatoč Tončijevom negodovanju da se u showu izvode pjesme koje je on napisao, ipak otpjevala "Ne tiče me se", koju pjeva grupa Magazin, a kako ona tvrdi, jako je zadovoljna nastupom.

"Jako sam zadovoljna, pjevala sam pjesmu koja mi je jako draga i mislim da je scenski nastup bio jako dobar i imala sam jako dobre plesače", rekla nam je Vanessa, a osim nje uslijedile su i velike pohvale žirija pa čak i od Tončija, koji je objasnio zašto ne voli da kandidati pjevaju njegove pjesme, ali unatoč tome smatra da je mlada Austrijanka izvela to vrhunski.

"Ja inače ne volim da drugi pjevaju pjesme koje ja napišem jer ja napišem točno taj tip vokala određen točno za tu osobu, koja ima točno taj personality, točno u tom trenutku vremenskom da ta pjesma bude za nju. Dakle, kada je ovo pjevala Rozga s Magazinom, to nikada ne bi napisao kao prvu pjesmu. Radi se samo o doživljaju mene, dakle ja čujem tu pjesmu, točno uz taj vokal i onda je to podložno komparaciji, ali ako se fokusiram na to kako si ti tu pjesmu izvela, bit će teško, ali je sreća što se ne pita nas nego publiku. Svi dosad su bili vrhunski, ali ni ti nisi zaostala tu", objasnio je Tonči.

Nakon njega, obratio se i Filip, koji smatra da bi mlada Austrijanka trebala postati nova pjevačica grupe Magazin.

"Imaš jeftine letove za Split. Pametno birana pjesma i pošto ima sada već puno iskra između tebe i Tončija, naravno muzički. Mislim da ti trebaš postati nova pjevačica grupe Magazin. To je ono što smo svi priželjkivali", rekao joj je Filip.

Tonči joj je u prošloj emisiji rekao da je djevojčica, a sada se nadovezala i Severina koja ju je savjetovala da zadrži tu djevojčicu u sebi.

"Htjela bih ti reći da zadržiš tu djevojčicu u sebi i da nikad više ne postaneš ozbiljna. Zadrži to u sebi, odlična si. Možeš i s Tončijem, možeš i s Filipom snimati štogod. Mislim da si u ovim emisijama pokazala koliko si drugačija, koliko se možeš gibati iz jednog žanra u drugi", savjetovala joj Severina.

Nika joj je rekla kako jedva čeka vidjeti nju kao pjevačicu i da je ona vidjela u njoj taj talent kojeg je pokazala.

"Ovo je inače jako teška pjesma u ovoj formaciji, a zaslužila si i jedan veliki pljesak za ovu koreografiju i za te tonove i da meni nije nikakvo čudo to što si ti pokazala jednom i nešto vrckavo i to što si pokazala onu jednu žensku snagu u tebi. Meni je ovo bilo odlično i ja mislim da ti ne trebaš biti pjevačica Magazina, nego Vanessa Kralj, a to jedva čekam vidjeti", pohvalila ju Nika.

