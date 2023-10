Ako je netko oduševio žiri u prethodnoj epizodi glazbenog megaspektakla'Superstar', onda je to definitivno Valentina Patrun. Ova mlada dama ima 16 godina i došla je iz Pule, a ide u školu za modni dizajn. Odlučila je izvesti pjesmu "The Great Pretender" od Freddieja Mercuryja. "Prekrasno. Izgleda kao vokal iz 50- ih godina", komentirao je Tonči dok je pjevala te dodao kako je u njoj pronašao nešto posebno.

"Osjećala sam jaku tremu, ali malo sam se opustila. Prvi komentari su bili da su sramežljiva, no dobila sam dosta pozitivne komentare za pjevanje. To me opustilo", rekla je Valentina za RTL.hr. Njezin odabir pjesama također je iznenadio žiri...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pjesme nisu posvećene nikome specifično, ali osobno mi dosta znače. Rekla bih da sam zadovoljna, moglo je biti bolje, ali moglo je biti gore. Prošlo je pozitivnije no što sam očekivala. Svi su bili simpatični", rekla je.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku. Sve nastupe showa 'Superstar' pogledajte na platfomi Voyo.