Gledatelji će u subotu, 23. rujna, u 20.15 sati moći uživati u vrhunskoj RTL-ovoj glazbenoj poslastici i raskošnom televizijskom spektaklu "Superstar" kojeg ćete moći pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama!

Žiri glazbenog spektakla čine: Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković. Oni će među talentiranim i zanimljivim kandidatima proglasiti "Superstara", koji će, između ostalog, dobiti priliku da ostvari glazbenu karijeru, a osvojit će i nagradu od 50 tisuća eura.

Kako će prepoznati "Superstara" nedavno je otkrio slavni hitmejker Huljić. On tvrdi da netko ne mora biti savršen pjevač da bi poslije bio zvijezda.

"To je jedna ukupnost koja se dogodi. Ja sam sebe pozicionirao u ovom žiriju na način da sam tu da me nešto iznenadi. Ako me nešto iznenadi, onda ću reći: 'Ovo ima smisla'. Neki pjevaju bolje, neki osrednje, neki lošije, neki fenomenalno, ali imaš ljudi koji pjevaju fenomenalno, a vidiš da ne može biti zvijezda. Isto tako, netko tko nije baš neki pjevač, ali zrači, izbija, ide prema van, ima krvi u sebi, hoće se boriti", kazao je.

Huljiću je zasmetalo što se mladi ljudi "previše boje emocija".

'Mi smo ovdje da prepoznamo x faktor'

"Velik nam je problem probuditi emotivnost kod pogotovo mladih natjecatelja, ovih sa 16, 17, 18 godina. Previše su pristojni, previše se boje emocija, kao da je to dokaz slabosti. Valjda je ovo vrijeme kompetitivnosti stvorilo takvu jednu novu generaciju. I s time se sada trebamo učiti nositi", kazao je Tonči za RTL.hr, a s njim se složio i poznati regionalni producent Filip Miletić.

"Ono što mi generalno smeta kod mlađih ljudi jest malo suzdržavanje od emocija. To sam primijetio. Ne da je to globalni problem, ali to je prvi što mi je zapelo. Jako talentirani ljudi, ali nekako malo suzdržani od emocija. Ne znam što je to i zašto je tako i toga bi mi baš nedostaje. I na primjer kad im dam diplomu i kažem: 'Prošao si', par kandidata mi je pokazalo emociju. Imam dojam da se nekako boje emocija što nije dobro", istaknuo je.

Filip tvrdi da je "Superstar" prije svega netko tko ima identitet, tko je svjestan što sve treba položiti, koje napore uložiti da bi uspio u glazbi.

"Svatko se može baviti glazbom na ovaj ili onaj način, ali da bi bio superstar, tu ima dosta segmenata koji se trebaju poklopiti, prvenstveno za to kažemo x faktor. Mi smo ovdje kao žiri da prepoznamo taj x faktor i naravno da ja recimo kao producent da skrenem pažnju kroz show što treba gurati u prvi plan, a koje mane treba sakriti. Tako da superstar kao superstar nije samo pjevanje već izgled, ponašanje, da ustaneš ujutro kao superstar, da legneš, ne samo pred kamerom. To ti je način života", istaknuo je.

Nika preferira drugačije i samozatajne kandidate koje hrvatska scena dosad nije imala prilike čuti. "To mi je najljepši dio cijelog šoua. Za mene je 'Superstar' upravo to - nešto novo, svježe, emotivno. Tijekom ovog divnog putovanja shvatila sam da je to najvažnije, da uz interpretaciju nešto osjetim, da se dogodi nešto što će me odnijeti u neke nove dimenzije", kazala je.

'S karizmom se rodiš'

Huljić tvrdi da je kod "Superstara" važno da ima "ono nešto što će garantirati dugotrajnu karijeru", a po njemu je važno imati "zrno ekscentričnosti".

"Rekao bih da tražimo nekoga tko će se afirmirati kao normalan i kreativan kandidat. Ne smije, doduše, biti ni previše normalan jer onda ne može biti ekscentričan. Pjevanje se može popraviti, ali s karizmom se rodiš. To treba primijetiti. Pokušavam naći nešto normalno sa zrnom ekscentričnosti", otkrio je.

Iza projekta "Superstar" stoji britanski televizijski i filmski producent te talent menadžer Simon Fuller koji je kreirao televizijski format "Idol" iz kojeg je nastalo više od 100 verzija glazbene emisije, a među njima je i "Superstar".

Simon definitivno ima "nos" kad su u pitanju glazbeni talenti jer je bio menadžer popularne pop grupe Spice Girls. Osim toga, izgradio je karijere poznatih zvijezda poput Davida i Victorije Beckham, Stevena Tylera, Lewisa Hamiltona, Andyja Murrayja, Amy Winehouse, Carrie Underwood, Kelly Clarkson i Lise Marie Presley. Godine 2011. je dobio zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih.

A imaju li Huljić, Severina, Nika i Filip "nos" za talente poput Fullera, provjerite 23. rujna u 20.15 sati na RTL-u! "Superstar" i svoje omiljene projekte i emisije možete gledati na RTL-ovoj streaming platformi Voyo.