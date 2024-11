Upoznajte zvijezde glazbenog showa koje sutra kreću u borbu za pobjedu!

Monika Jukić, Katarina Car, David Baškarad, Benjamin Hasanić, Lorenza Puhar, Bojan Pavlović, Karla Miklaužić, Marko Stanković, Ema Bubić, Nikola Batinović, Hanan Velić i Luka Tomić spremni su za prvu epizodu uživo ''Superstara''! Otkrivamo tko su mladi ljudi koji su svojim talentom zadivili i najstručniji žiri u Hrvatskoj - Severinu, Tončija Huljića, Filipa Miletića i Niku Turković.

Prva live epizoda 'Superstara' je pred nama, a uzbuđenju nema kraja! Tijekom uzbudljivog recall vikenda, dvanaestero kandidata izborilo se za emisije uživo. U njima će se boriti za pobjedu, a koji će to glas osvojiti Hrvatsku, odlučivat će gledatelji - prva live epizoda 'Superstara u subotu od 20.15 sati na RTL-u. Upoznajte pobliže kandidate koji su svojim talentom zadovoljili stroge kriterije!

Monika Jukić (15)

Foto: RTL Monika Jukić

Talentirana gimnazijalka iz Splita u 'Superstar' se prijavila jer obožava glazbu i njome se bavi odmalena. Bila je u vrtiću kada je dobila prvi mikrofon, nakon čega je roditelje nagovorila da je upišu u školu pjevanja kod mentorice Teane Kovačević. Od svoje šeste godine pjeva i godinama se natječe na dječjim festivalima. Uz gimnaziju i nastupe, Monika pohađa i crkveni vjeronauk te redovito trenira. Veliku podršku na glazbenom putu pružaju joj roditelji, ostala obitelj i prijatelji te često ističe: „Glazba me naučila da onoliko koliko daješ - toliko i vrijediš. Vodila me uvijek ispravnim putem i naučila me da vjerujem u sebe. Ja sam glazbu živjela i živim i uvijek sam je stavljala ispred svega.“

Katarina Car (22)

Foto: RTL Katarina Car

Glas kao iz Disneyjevih bajki! Tako je žiri komentirao audiciju Katarine Car, studentice iz Zagreba. Katarina Car studira komercijalnu modernu glazbu u Dublinu. Povremeno radi i studentske poslove vezane uz svijet glazbe, koji joj je u potpunosti promijenio život. Činjenica da je otputovala u Irsku na studij smatra jednom od najhrabrijih stvari koje je dosad napravila. Uoči prve live epizode, ističe: „Jako je zabavno, nisam ovo nikad radila i kad to radim, shvaćam da se stvarno želim ovim baviti u životu - probe, kamere, pozornica, sve mi je to zakon! Koreografije mi je zabavno raditi iako ne bi rekla da sam pretjerano koordinirana“, kroz smijeh je zaključila o sudjelovanju u 'Superstaru'.

David Baškarad (34)

Foto: RTL David Baškarad

Zov 'Superstara' dozvao je Davida čak iz Švicarske, gdje živi i radi. Ovaj talentirani mladić radi u telematici, ali glazba mu je velika ljubav te pjeva, kaže, cijeli život. Već je izdao i jednu pjesmu, a u 'Superstar' se prijavio spontano, dok je ljetovao u Splitu. Kasnije ga je upravo pjesma 'Vagabundo' legendarnog Splićanina Gorana Karana, odvela u daljnje natjecanje u 'Superstaru'! „Krenuo sam u ovu avanturu bez očekivanja, nadam se osobnom rastu i razvoju kroz daljnje natjecanje. Želim uživati u svakom trenutku, upijati dobru energiju i emocije publike i žirija“, izjavio je Baškarad o sudjelovanju u 'Superstaru'.

Benjamin Hasanić (28)

Foto: RTL Benjamin Hasanić

Profesor klavira iz Maglaja ostavio je Severinu bez teksta, toliko da mu je udijelila i svoju platinastu kartu! Oduševljena je bila njegovom izvedbom iz koje je bila jasna njegova nevjerojatna količina ljubavi prema glazbi. Benjamin Hasanić radi kao profesor glazbe u osnovnoj glazbenoj školi i u gimnaziji Stjepana Radića. Kaže, u obje zbornice ima veliku podršku kolega, a prate ga i obitelj i prijatelji! Svi mu u 'Superstaru' žele najveći uspjeh! „Oduvijek sam osjećao da imam dara za glazbu. Pjevam i sviram otkako znam za sebe. Najveća podrška tijekom glazbenog puta bili su mi roditelji i profesori koji su pratili moj rad od samih početaka. Obitelj me oduvijek podržava, uvijek su smatrali da je glazba pravi izbor za mene, čak i kada sam htio odustati. Uvijek su mi bili jak vjetar u leđa“, zaključio je Benjamin o sudjelovanju u 'Superstaru'.

Lorenza Puhar (26)

Foto: RTL Lorenza Puhar

Svestrana Lorenza dolazi iz Rovinja i glazbom se bavi od vrtićkih dana. Od djetinjstva sudjeluje na dječjim glazbenim natjecanjima, a koliko joj je stalo do karijere u svijetu glazbe, svjedoči i činjenica da se glazbeno obrazovala u Velikoj Britaniji. Osim glazbe, obožava ples i crtanje. Na prijavu u 'Superstar' nagovorila ju je majka, a svojedobno je njezin talent primijetio čak i glasoviti skladatelj David Foster, koji je Lorenzinu izvedbu odabrao i objavio na svom profilu u sklopu njegova božićnog izazova. „Divnih je komentara bilo i na društvenim mrežama, što me jako veseli, sretna sam, ali mislim da nema mjesta za preveliku euforiju jer to donosi i veliku odgovornost... Put do finala je jako dug, ima još izazova! Ako me na tom putu podržava i publika, svakako ću biti presretna“, ispričala je Lorenza o sudjelovanju u 'Superstaru'.

Bojan Pavlović (24)

Foto: RTL Bojan Pavlović

Oduševljenju nije bilo kraja kada je splitski zet Bojan Pavlović izveo svoj hit 'Naslednik'. Žiri je ubrzo pohvalio njegov raskošni glas pa je Bojan lako izborio nastavak natjecanja nakon odlične audicije. Bojan je, inače, rodom iz Kragujevca te je njegova ljubav prema glazbi i harmonici urođena. Na njegovu putu podržava ga supruga Nikolina, baš kao i njihova djeca. Upravo ga je Nikolina prijavila u show te mu je veliki vjetar u leđa na putu prema pobjedi. „Potrudit ću se da dam sve od sebe i ispunim sva očekivanja publike te pokažem ono najbolje od sebe. Pjevat ću od klapa do narodnjaka, kako se kaže, tako da se svatko može pronaći u tome. Od mene možete očekivati sve“, najavio je Bojan svoju 'Superstar' avanturu.

Karla Miklaužić (17)

Foto: RTL Karla Miklaužić

Srednjoškolka iz Huma na Sutli oduševila je žiri svojim sjajnim nastupom. Glazba joj je velika strast i njome se bavi odmalena, baš kao i njezin brat Dino, prošlogodišnji finalist 'Superstara'. Karla Miklaužić žiriju se predstavila dok ju je na klaviru pratio dečko Antonio, a oboje su pokazali veliki talent. S lakoćom je Karla stigla do live epizoda 'Superstara' i jedva čeka pokazati što još može i zna! „Glazba oblikuje moj život u potpunosti jer živim za nju i prati me u najboljim i najgorim trenucima života“, otkrila je Karla o ljubavi prema glazbi i svom sudjelovanju u 'Superstaru'.

Marko Stanković (29)

Foto: RTL Marko Stanković

Glazbenik Marko u 'Superstar' stiže iz Ljubljane, gdje posljednjih godina živi i radi. Leskovčaninu je glazba u krvi, a u show se prijavio kako bi promovirao upravo svoju ljubav prema svirkama i pjevanju. Glazbom se bavi dugi niz godina, iza sebe ima brojne nastupe, a sa svojim bendom svira sve, kaže - od Silvane do Nirvane! Velika podrška na njegovu glazbenom putu su mu njegovi roditelji i zaručnica. „Moja želja je oduvijek bila da promoviram ljubav prema glazbi, kako tuđoj, tako i svojoj. Da bi to radio što efektivnije, smatram da trebam imati veću i jaču platformu. 'Superstar' mi se čini kao odlična emisija za promociju i upoznavanje s kvalitetnim ljudima iz glazbenog svijeta“, otkrio je Marko o svom sudjelovanju u 'Superstaru'.

Ema Bubić (15)

Foto: RTL Ema Bubić.

Srednjoškolka iz Rijeke glazbom se bavi od ranog djetinjstva. Iako ima niz interesa i aktivnosti kojima se bavi, Emi je glazba najveća strast. U rodnoj Rijeci svi već znaju za njezin talent, a u 'Superstar' je stigla kako bi gledatelje diljem zemlje upoznala sa svojim darom. Proteklih godina Ema pohađa satove pjevanja te usto ide u Srednju školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci. Obitelj i prijatelji najveća su joj podrška u ostvarenju glazbenih snova, a upravo ju je otac potaknuo da se prijavi na 'Superstar'. „Kao mala sam izmišljala svoje pjesme i pjevala ih ispred ogledala. Prvi nastup imala sam s pet godina i tada sam zavoljela pozornicu“, istaknula je Ema o svom glazbenom putu.

Nikola Batinović (20)

Foto: RTL Nikola Batinović

Student prava obožava glazbu i za nju koristi svaki svoj slobodni trenutak. Glazbom se bavi od djetinjstva pa je tako sudjelovao i u 'Zvjezdicama'. Već tada je mladi Pločanin oduševio cijelu Hrvatsku svojim talentom, na čemu je nastavio raditi tijekom odrastanja. Njegova je cijela obitelj, kaže, glazbena i bilo je nemoguće da ga zaobiđe. Odnedavno Nikola u Zagrebu živi i studira, a usto vodi i zbor umirovljenika Botinec. „Ovo je izvrsna prilika da pokažem svoju strast prema glazbi, suočim se s novim izazovom i testiram svoje sposobnosti pred stručnim žirijem i publikom. Želim biti podrška onom malom Nikoli u meni koji vjeruje da se snovi ostvaruju, a 'Superstar' mi to pruža - ostvarenje svojih snova“, otkrio je Nikola o svojoj prijavi na omiljeni glazbeni televizijski show.

Hanan Velić (22)

Foto: RTL Hanan Velić

Talentirani mladić već je s 14 godina napisao prvu pjesmu i glazba mu je najveća ljubav. Podrijetlom je iz Zenice, dugo je živio u Splitu, a trenutačno u Zagrebu živi i radi u restoranu brze hrane. U 'Superstar' se prijavio kako bi pokazao svoje vještine te mu je veliki san jednog dana imati studio i pisati pjesme za talentirane izvođače. Pohađao je Hanan operno pjevanje u srednjoj glazbenoj školi u Splitu i glazba mu je, uz prijatelje, pomogla da procvjeta u osobu kakva je danas.

Luka Tomić (24)

Foto: RTL Luka Tomić

Mladi glazbenik iz Slavonskog Broda u 'Superstar' se prijavio drugi put. Sanja o glazbenoj karijeri, radi kao trgovac, a u show se prijavio jer smatra da bi to mogao biti dobar vjetar u leđa njegovoj želji da zarađuje od glazbe. Tomić trenutačno živi u Zagrebu i često nastupa. „Uvijek tražim nešto bolje, uvijek tražim nešto što će mi imati više smisla, gdje ću se osjećati kao da pripadam, kao da nešto ostvarujem“, zaključio je Luka o svom sudjelovanju u 'Superstaru'.

