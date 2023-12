Mladi roker iz Labina, Toni Peruško u showu 'Superstar' oduševio je brojnu publiku i cijenjeni žiri Tončija Huljića, Niku Turković, Severinu i Filipa Miletića te tako dobio svoju ulaznicu u finale, a u polufinalnoj emisiji otpjevao je pjesmu "Sanjao sam noćas da te nemam", popularnog rock banda "Bijelo dugme". Kako kaže, osjeća se odlično, a za kraj je imao i nešto za poručiti publici.

Šokiran ulaskom u finale

Na naše pitanje kako se osjeća nakon što je ušao u finale, Toni nam je kroz osmijeh rekao da se osjeća odlično.

"Kako bi se osjećao nego odlično", rekao nam je Toni s osmijehom.

Toni se u polufinalnoj emisiji natjecao s Mijom Ribić, Hanom Ivković, Petrom Šegedinom, Dinom Miklaužićem, Andreom Jelonjić, Vanessom Kralj i Ivanom Vidovićem, gdje je nastupao s pjesmom Bijelog dugmeta, "Sanjao sam noćas da te nemam", a kako tvrdi, nakon što je Dino prošao u finale, nije vjerovao da će i on proći, no ipak je proglašen drugim finalistom, što ga je šokiralo.

Foto: RTL Foto: RTL Toni Peruško nakon ulaska u finale

"Iskreno iščekivao sam finale, ali kada sam vidio da je Dino prošao, nekako mi je bilo teško povjerovati da dva 'rockenrollera' idu u finale i kad je on prošao nekako sam sebi rekao, a dobro, šta je tu je, idem dalje, dovoljno sam dogurao, da me ljudi vide i kako su me prozvali drugog ja i dalje ne mogu stvarno vjerovati jer je meni sva nada potonula kada je on prošao", rekao nam je mladi roker.

U finalu mu je cilj dati sve od sebe te priznaje kako je sve to van njegovog očekivanja.

"U finalu želim dati sve sebe, ovo je već i više nego što moj glas zaslužuje, a ovo sve ostalo je van očekivanja", priznao je Toni.

Žiri ostavio bez teksta

Iako mladi Labinjanin nije bio toliko oduševljen svojim nastupom, žiri je ostavio bez teksta.

"Ti si pjevačina i mi tu nemamo šta pričati i to se pokazalo na samome kraju", rekao mu je Huljić

Foto: RTL Foto: RTL Toni Peruško nakon ulaska u finale

"Ti si pjevačina i kad se završi show, kako god da se završi, ti si pobijedio s bendom", rekao mu je Filip.

"Ja znam da su tebe ponijele emocije, ali jedino što bih dodala jer te svaki put nahvalim, da dodaš malo više dinamike, ali ove pjesme su inače iz tvog jako dobro rock repertoara koje te izdvoje", rekla mu je Nika.

"Bravo, nemam što drugo za reći. Ti si pjesmu otpjevao na svoj način i imaš svoju publiku. Pregorio si večeras i ja ti čestitam i hvala ti", rekla mu je Severina.

'Tjerajte inat onima koji ne vjeruju u vas'

Mladi roker je za kraj svim ljudima poručio da budu svoji i da se inate onima koji ih sputavaju i idu za onim što ih ispunjava.

"Ovaj nastup je bio za sve one od iza, za sve one, kojima ljudi govore da ne mogu, da neće. Evo ja sam krenuo pjevati prije tri godine i to su bili teški počeci. To je bilo deranje, a ne pjevanje, ali ta ispunjenost koju sam osjećao s tim je nešto što svaki čovjek treba osjetiti u svom životu u nekom području, ne u glazbi, ne nužno u umjetnosti.

Foto: RTL Foto: RTL Toni Peruško nakon ulaska u finale

To može biti i inženjerstvo, jednostavno biti dobar prema drugim ljudima, ali nešto mora čovjeku srce ispunjavati.

Ja pozivam sve da traže ono što im srce ispunjava i da kontra svima, sve u inat, kako se zove jedna pjesma, koja će uskoro izaći, da odu kontra svih tih ljudi i da za sebe naprave", poručio je Toni svima.

