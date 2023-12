Toni Peruško, roker iz Labina koji nas svojim glasom dovodi u neke sasvim druge dimenzije, za Net.hr je izjavio svoje mišljenje o sudjelovanju u showu 'Superstar', ali je napomenuo i svoj prolazak u finale koji nije očekivao.

Podsjetimo se da se u finalu za titulu Superstara borio zajedno s Dinom Miklaužićem, Hanom Ivković i Petrom Šegedinom.

Sve propuštene epizode 'Superstara' dostupne su na platformi Voyo.

Žiri, Severina, Nika Turković, Tonči Huljić i Filip Miletić bili su nadasve oduševljeni, a posebice njegovom izvedbom druge pjesme „Mjesto za tebe“ koju je otpjevao, a koju u originalu pjeva Urban.

Otišlo je toliko daleko da mu je upućen komentar od strane Filipa Miletića da je pjesmu izveo do savršenstva.

Postigao je ono što je htio

No, talentiranom je Toniju postavljeno još važnije pitanje, a to je, je li on sam zadovoljan svojim izvedbama i postoji li nešto što bi promijenio u njima, ako bi to bilo moguće.

„Sada, iako je sve završeno, osjećam se odlično. Odradio sam ono što sam htio na pozornici svojim pjesmama. Otpjevao sam ih na neki svoj način i smatram da su izvedene jako dobro“, rekao je ovaj mladi zavodnik.

S druge strane, dodao je kako mu je neizmjerno žao što nije dobio priliku za još jednom izvedbom jer bi na taj način mogao izvesti treću pjesmu, a što mu je ujedno bila velika želja.

Do odabira pjesme došlo je slučajno

„Novci dođu i odu. Ali, ono što ostavljam na pozornici, ostaje. Zato mi je žao što nisam otpjevao još jednu pjesmu koja mi je posebno draga.

Također, Toni se dotaknuo teme kako Urban nije bio njegov prvi izbor te nije previše slušao o njemu, ali je do odabira koji mu je na kraju legao odlično, došlo sasvim slučajno.

Foto: RTL Foto: RTL Toni Peruško nakon ulaska u finale

„Urbana nikada prije nisam pjevao, a ni razmišljao previše o njemu. Jedan dan mi je netko predložio Urbana i njegovu pjesmu. Poslušao sam ju, cijeli se naježio i to je bilo to. Poruka te pjesme je nešto što mi je blisko srcu, tako da je to bio jedini logičan izbor“, otkrio je Toni.

Nastavlja baviti se glazbom

Mladi je glazbenik, sada kada je sve gotovo, priupitan o svojim planovima, a odgovorio je, kao i uvijek, s osmijehom na licu.

„Što sada kada je gotovo? Isto što i do sada. Planiram i dalje stvarati glazbu sa svojim bendom. Svirati, pjevati. Nema stajanja“, entuzijastično se pohvalio svojim planovima ovaj finalist showa Superstar.

