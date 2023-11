Nakon prve emisije uživo spektakularnog šoua 'Superstar' gdje u žiriju sjede Severina, Tonči Huljić, Nika Turković i Filip Miletić, doživljaji se i dalje ne smiruju. Natjecatelji su do sada prošli audiciju i recall, a sada je 12 najboljih, koje je odabrao žiri, započelo pravu borbu. Ipak, za dvoje kandidata natjecanje je završilo, ali ne i za 18-godišnjeg Petra Šegedina s Korčule.

Na audiciji su mu Severina i Filip zaplesali, a Tonči ga je pozvao i u Madre Badessu. Ni ovoga puta, Petar nije razočarao. Otpjevao je pjesmu Zdravka Čolića "Kuća puna naroda". Severina mu je nakon izvedbe predvidjela sjajnu budućnost, dok mu je Filip kazao da ga čekaju velike stvari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ti si takva duša i tako te je predivno slušati - naučio si nas jako puno toga", kazala mu je Nika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Gradim sebe u vokalnom i duševnom smislu'

Petra smo uspjeli "uloviti" u backstageu kada su se doživljaju malo smirili. Nakon nastupa nam je kazao da se osjeća dobro i – ispunjeno.

"Nastup je bio stvarno fantastičan. Hvala ljudima što su glasali i što su me 'potisnuli' u top 10", rekao je Petar koji je već počeo s pripremama novog nastupa da bi pokušao izboriti prolazak i nastavak borbe za titulu 'Superstara'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako i sam nastupa, ima favorita, no nije nam htio otkriti tko je to. "Neka to ostane tajna", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovaj šou je fantastična stvar – upoznavanje novih ljudi, građenje sebe u vokalnom i duševnom smislu. Jedno jako lijepo iskustvo koje će mi uvijek ostati u sjećanju", otkrio je ovaj 18-godišnjak.

"Nije mi toliko puno vremena otišlo na pripreme. Jako su dobro organizirane, produkcija je stvarno vrhunska, imamo vremena za sve i nikada nam nije dosadno", kazao je Petar. Bilo mu je jako lako za spremiti se. Jednostavno, dugo je slušao Čolićevu pjesmu, a na kraju ju je odlučio i otpjevati. Sa svim se kandidatima, kazao je, povezao i nikoga ne želi izdvajati.

Svoje buduće planove nije htio otkriti. Saznat ćemo ih, kazao je, u idućoj emisiji – u subotu. Do tada, cijelu prvu epizodu glazbenog megaspektakla 'Superstar' pogledajte na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Petar Šegedin kompilacija dvije pjesme