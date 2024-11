Tko je Karla Miklaužić koja je oduševila glasom? I njezinom su bratu predviđali svijetlu budućnost

Karla Miklaužić, sestra prošlogodišnjeg finalista Dine Miklaužića, ove godine ne samo da je odlučila krenuti njegovim stopama, već je i sama zasjala kao jedan od najupečatljivijih talenata u showu ''Superstar'' čije epizode pratimo na RTL-u i platformi Voyo. Dino je prošle godine dogurao do samog finala, a sada je red na Karli da pokaže svoj nevjerojatan talent.

Već na prvoj audiciji oduševila je žiri koji nije skrivao oduševljenje njezinim glasom. "Ti nisi za domaće tržište, ti si gotov svjetski proizvod. Čim prije vani, ti si sve," rekao joj je Tonči Huljić. Nika Turković priznala je da se potpuno naježila od njezine izvedbe i zaključila: "Ovo je najbolje što sam čula u ovom showu." Severina je pohvalila sinergiju Karle i njezina partnera, dok je Filip Miletić uvjeren da će Karla daleko dogurati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pred Karlom su veliki izazovi

Karla nije krila oduševljenje reakcijama publike i žirija nakon: "Osjećaj je predobar, nisam očekivala ovakav odaziv ljudi i toliko dobre komentare. Ne mogu vjerovati koliko podrške dobivam", rekla je za RTL.hr. Iako ne smatra sebe favoritkinjom, jasno je da su pred njom veliki izazovi, a Karla ih planira savladati s istim samopouzdanjem i posvećenošću.

U nastavku natjecanja Karla je nastavila impresionirati i svojom izvedbom pjesme ''Ain’t No Sunshine'' u prvoj grupi recalla i osigurala prolaz u iduću fazu. "Brat mi je dao par savjeta, ali ih čuvam za sebe", otkrila je, naglašavajući koliko joj podrška obitelji znači.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Podsjetimo da je Dino Miklaužić, brat Karle Miklaužić, prošle godine sudjelovao u showu ''Superstar'' gdje je stigao do finala, natječući se protiv Hane Ivković koja je na kraju odnijela pobjedu.

"Htio bih reći da je Hana svo ovo vrijeme bespotrebno sumnjala u sebe, iako predivno pjeva. Cijelo sam vrijeme govorio da je ona ta koja može sve, a njezina me pobjeda ne iznenađuje. Dirnulo me to", dodao je dobar prijatelj Hane Ivković i superfinalist showa ''Superstar''.

Emisiju ''Superstar'' pratite uživo na Net-hr-u. Sve propuštene epizode iz emisije ''Superstar'' pratite na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Superstar ulazi u novu fazu: Uoči emisija uživo, pred žirijem je najteži zadatak

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa