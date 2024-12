Filip Miletić oduševljen Karlom Miklaužić, pa nabacio šalu: 'Ako ćeš dizati kredit za karijeru, pomoći ću ti'

Filip Miletić oduševljen je izvedbom Karle Miklaužić u trećoj live emisiji Superstara, a nije mogao odoljeti da se našali: "Ako ćeš dizati kredit za karijeru, pomoći ću ti!" – rekao je Filip koji Karlu smatra velikim talentom.

"Imam te za fana od početka", dodao je, priznajući njezinu nevjerojatnu vokalnu snagu.

Kakav show!

Karla Miklaužić oduševila je sve prisutne svojom izvedbom pjesme Something's Got a Hold on Me od Ette James. Njezina energija na pozornici bila je zarazna, a Nika Turković, iako je pohvalila Karlinu izvedbu, priznala je da joj je žao što se nije opustila više. "Bila si fantastična, no mislim da bi se mogla još više zabavljati", izjavila je Nika. Severina je također bila puna pohvala, naglasivši da je pjesma izuzetno zahtjevna, ali da je Karla bila "perfektna".

Unatoč bolesti koja je zahvatila mnoge kandidate, Karla je uspjela izvući svoj maksimum i ispuniti očekivanja žirija i publike.

