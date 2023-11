26-godišnja Stefany Žužić nastupila je u 'Superstaru' izvedbom pjesme "Talking to the Moon" te je rekla kako je shvatila da je pravi trenutak da se posveti glazbi, čime se složio i žiri.

Oduševila je žiri

"Bez daljnjega, ti si žena koja pjeva. Interpretiraš stvari prema tome gdje te vokal vodi. Dobro to kontroliraš. Gotov proizvod", rekao je Tonči Huljić.

Foto: RTL Foto: RTL Stefany Žužić oduševila žiri

"Ja znam da ti imaš i farbu koja može visoko i jaka je, ali meni je ovo prvi put, baš slušam ove dubine i meni je to i ljepše. Meni je to bilo super", istaknula je Nika Turković. "Pa ti si baš onako razvijena pjevačica. S vokalom je sve ok. Ja bih ti preporučila da manje misliš i onda to odvlači pažnju od svega, to se baš osjeti i onako izgubi se emocija", komentirala je Severina. "Nedostaje mi tvoje osobne emocije", rekao je Filip Miletić.

Komentirala svoj nastup

Stefany je dobila četiri glasa "da", a za RTL.hr komentirala je svoj nastup, odabir pjesme te svoje glazbene početke.

"Bilo je super. Moram reći da je trema bila postojana jer sam ja generalno tremaroš. Međutim, prošla sam i ništa, dobila sam stvarno konstruktivne kritike. Trebam se više posvetiti nekim svojim emocijama, dubokim emocijama i to je to", rekla je.

Foto: RTL Foto: RTL Stefany Žužić o nastupu na Superstaru

Osvrnula se na odabir pjesme "Talking to the Moon" od Bruna Marsa. "Nisam dobila nijedno 'ne'. Dobila sam četiri 'da'", istaknula je.

