Za 12 najboljih ostalo je još samo 48 sati. Čeka ih uzbudljiva glazbena avantura i prva emisija Superstara uživo!

"Prva emisija uživo… samo očekujem da se zabavim. Dolaze mi dragi prijatelji, mama, tata, da me gledaju i da radim ono što volim", poručuje natjecateljica Mia.

Antonija Blaće

Petar dijeli njezino mišljenje, jedva čeka subotu i prvu emisiju uživo.

"Iznenađen sam s cijelom produkcijom s cijelim showom, čak i outfitom koji je brutalan. Pripreme teku polako ali sigurno, ali jedva čekam subotu", kazao je.

Kandidati će pokazati najbolje što znaju, zvjezdani žiri pomno će ih slušati. Prva emisija uživo bit će u modernom studiju koji se prostire na 1200 četvornih metara, a svaki njihov korak prati 12 kamera. Vrijeme je da Superstar zablista.

Antonija Blaće

"Upoznala sam toliko divnih ljudi koji dijele isti san kao i ja naravno to iskustvo da znam kako s tim bubicama u uhu, kako se kretati, gdje gledati, shvatila sam da nije dovoljno samo pjevati, treba nam ekspresija, hod. Sve to čini nastup uvjerljivim", priča natjecateljica Lana.

"Smatram da bi Superstar trebala bit osoba koja je prilagodljiva, talentirana koja može sve. Ali isto tako i skromna, suosjećajna, da ne misli samo na sebe", zaključila je Mia.

A kada se poklopi mlada, svježa glazbena energija, poznati članovi žirija i publika, još samo nedostaje dobro poznato televizijsko lice.

"Najljepše od svega je da uživaju u tome što se događa. Svi griješimo, ako se nešto i pogriješi to nije išta strašno, digneš se i ideš dalje. To su sve ozbiljni profesionalci koji znaju kako je biti na pozornici znaju koliko je to teško. Ako još budu slatki publika će sigurno bit na njihovoj strani", poručila je Antonija Blaće, voditeljica emisije.

Bruse se najsitniji detalji, vježbaju se pjesme kojima će impresionirati publiku - koja odlučuje o svemu. Sudbina 12-ero mladih, talentiranih ljudi u vašim je rukama. Što su sve spremili, doznat ćete u subotu od 20 sati i 15 minuta kada i kreće Superstar, piše RTL.

