Dino Miklaužić

Nakon energične rokerske izvedbe u prvoj epizodi uživo, za drugu emisiju 'Superstara' Dino je pokazao emotivnu stranu pa je izveo 'Što to bješe ljubav' Olivera Dragojevića.

Hana Ivković

Hana je otpjevala pjesmu 'Deo prošlosti' Marije Šerifović.

Mia Ribić

Pjesmu 'Ima smisla' Nike Turković izvela je kandidatkinja Mia Ribić i Niku Turković dirnula do suza.

Vanessa Kralj

Vanessa je izvela hit 'Valerie' Amy Winehouse.

Andrea Jelonjić

Andrea Jelonjić izvela je hit 'Livin’ on a Prayer' Bon Jovija.

Toni Peruško

'Ja sam budućnost' grupe Majke izveo je Toni Peruško.

Petar Šegedin

Petar Šegedin ovoga puta predstavio se žiriju u nešto drugačijem izdanju - singlu '92' Petra Graše.

Ivan Vidović

Zadranin Ivan Vidović-Eyevan izašao je u drugoj epizodi 'Superstara' uživo iz svoje zone komfora. Izveo je 'As It Was' Harryja Stylesa.

