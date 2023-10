Lucija Buza je u "Superstaru" otpjevala "What About Us" pjevačice Pink i "Dođi" Parnog valjka i oduševila žiri. Show "Superstar" gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

"Sve ono što treba, ti imaš", rekao je Tonči Huljić. "Super glas, dobro držiš i visine i jaka si i lijep mi je taj falset. Super izbor pjesme. Bravo", komentirala je Nika Turković.

'Nije bilo lako'

Lucija je otkrila da joj je Tončijev komentar bio najdraži. "Zadovoljna sam, drago mi je što sam skupila hrabrosti da široj javnosti otkrijem dio sebe i onoga što znam", priznala je za RTL.hr.

Osim predivnog glasa, Lucija je očarala žiri i svojom inspirativnom pričom. Naime, sa svega 15 godina sama je iz Subotice doselila u Zagreb, gdje je upisala srednju školu.

"Moje preseljenje u Zagreb nikome nije bila laka odluka. Iako se u svom rodnom gradu osjećam predivno, znala sam da nemam puno mogućnosti što se tiče glazbenog napretka. Bilo je straha, ali i znatiželje koja me gurala naprijed", rekla je.

Ima puno planova

Kad je prvi put stigla u Zagreb, nije imala priliku upoznati mnogo ljudi jer se nije puno kretala po gradu. Međutim, kad je krenula u srednju školu, stvari su se promijenile. Brzo je stekla prijatelje s kojima se i danas druži, a njen život postao je onakav kakav bi djevojčica od 15 godina trebala živjeti. Jedini izazov bio je taj što je morala putovati kako bi vidjela svoju mamu i prijatelje iz Subotice.

Nakon srednje škole je upisala Fakultet prometnih znanosti, no budući da se nije pronašla u tome, u potrazi je za poslom. "Nadam se nekom bendu. Što se tiče mojih glazbenih želja i ambicija, puno maštam i planiram. Želim stvarati svoju glazbu koja će meni, ali i ostalim ljudima, puno značiti", ispričala je Lucija.

