Korčulanski slavuj Petar Šegedin izborio je finale glazbenog megaspektakla 'Superstar', dostupnog putem platforme Voyo, u koje je ušao uz kolege Hanu Ivković, Dinu Miklaužića i Tonija Peruška. U polufinalnoj večeri 'Superstara' izveo je Petar izvrsnu pjesmu Vinka Coce 'Da je meni s tobom kroz pasike'. "Stvarno si nas podsjetio na Vinka Cocu", kazala mu je Antonija nakon nastupa, a Petar je briznuo u plač od emocija. "Vinko je bio moj kum, a ovo večeras što nosim je njegovo odijelo. Jako mi je teško i s ponosom ga nosim", kazao je drhtavim glasom.

Foto: RTL Foto: RTL Antonija Blaće i Petar Šegedin

Šegedin je i dalje pod dojmom svoje emotivne izvedbe, ali i činjenice da je prošao u finale 'Superstara'. "Bilo je jako emotivno pjevati tu pjesmu jer je Vinko Coce bio moj kum, bio sam jako ponosan kako sam tu pjesmu otpjevao i prenio emociju i ljubav na publiku i na širu masu", otkrio je Petar. Posebno je dirljiva činjenica da je Petar nosio Cocino odijelo staro više od 50 godina. "Odijelo je staro 55 godina. Želim zahvaliti njegovoj obitelji - bratu Duji i supruzi Janji, njegovoj ženi, što su mi odijelo dali na čuvanje. Ogromna je to odgovornost i ponosan sam što sam odijelo nosio, hvala im puno na tome", emotivan je Korčulanin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vinka Cocu Petar poznaje od djetinjstva, no veličine svog kuma postao je svjestan tek kad je veliki glazbenik preminuo. "Znao sam da je veliki pjevač izvanrednog vokala, koji može pjevati baš sve što želi, ali da... Sad sam tek svjestan koliko je dobar bio, kakva je veličina od čovjeka bio, ali i ostao nama u mislima". Kontaktirala je Petra nakon nastupa i udovica Vinka Coce. "Čuo sam se s Janjom, rekla mi je da je plakala kao kišna godina. Dala mi je prije nastupa i Vinkovu amajliju, to sam nosio i to mi je donijelo sreću na nastupu. Ona je jako zadovoljna mojim nastupom", priča Petar.

Ni njega nisu suze zaobišle. "Da, svladale su me emocije nakon nastupa, svašta mi je prolazilo kroz glavu. Njegovo djetinjstvo, moje djetinjstvo, on kao osoba, naša povezanost, misli, odijelo, pjesma... Sve mi je prošlo kroz glavu. I da moj tata gleda, da mama plače u publici... Pukao sam i pokazao emocije", osvrnuo se finalist 'Superstara' na svoje suze nakon nastupa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Petar Šegedin

Tijekom emotivne subotnje večeri Petar je ušao u finale glazbenog megaspektakla, a uoči finalne epizode 'Superstara' uživo - osjeća se odlično. "Osjećam se jako dobro uoči finala, ne znam tko bi mogao potencijalno odnijeti pobjedu jer su svi vrhunski pjevači. Možda bi Hana mogla odnijeti pobjedu - i da tako bude, bio bih sretan kao da sam ja. Zbližili smo se i sprijateljili, s njom sam otpočetka najbolji - iako sam dobar i s Dinom i s Tonijem, s njom sam otpočetka najbolji", zaključio je finalist 'Superstara'.

Veliko finale u kojem će se doznati ime prvog hrvatskog 'Superstara' i dobitnika nagrade od 50.000 eura na rasporedu je ove subote od 20.15 sati, uživo na RTL-u, a propuštene epizode možete pogledati i putem streaming platforme Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Samo ih korak dijeli od titule i 50 tisuća eura. Tko će od njih četvero postati prvi hrvatski Superstar