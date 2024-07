Druga sezona omiljenog glazbenog showa "Superstar" uskoro stiže na RTL, a novi kandidati, uz pomoć već poznatog stručnog žirija koji i ove godine čine Nika Turković, Severina, Tonči Huljić i Filip Miletić, spremni su pokazati ono najbolje od sebe ne bi li osvojili naklonost publike i izborili prestižnu nagradu, uz titulu drugog hrvatskog "Superstara".

Nova sezona već se snima, a Nika Turković je za Net.hr otkrila kakvi su novi kandidati, što možemo očekivati od druge sezone, ali i kakvu bi promjenu mogao donijeti novitet koji je uveden - platinasta karta koju će u jednom trenutnu iskoristiti žiri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakva su očekivanja od kandidata druge sezone "Superstara"? Hoće li ove godine morati zadovoljiti neke posebne uvjete i hoće li žiri biti stroži nego u prvoj sezoni?

"Nema posebnih uvjeta i mislim da nismo stroži, nekako smo i dalje dosta fer kao tim; ali sigurno očekujemo još više talentiranih ljudi koji su se nakon gledanja prošle sezone odvažili doći i podijeliti s nama svoju ljubav prema glazbi."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što ti je najvažnije kod ocjenjivanja kandidata – tehnika, emocija, originalnost ili nešto drugo?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da uvijek idem od emocije i uvijek tražim da mi se 'nešto dogodi' - ne znam to baš objasniti, ali sam sigurna da svatko od nas ima taj kliker u kojem znamo da nešto valja i da je to nešto posebno. Sigurno gledam i samo pjevanje od kojeg polazim, ali nekad je bitnije da mi osoba donese nešto svoje, neki svoj identitet i pečat, pa s njim i emociju; i to je za mene 'to'."

Kakvi su kandidati nove sezone? Imaš li već neke favorite?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Joj, kandidati su šaroliki u najboljem mogućem smislu; imam svoje favorite i jako sam sretna s količinom talentiranih i posebnih ljudi koji su se ove godine odvažili doći. Hvala im na tome, mislim da će sezona biti baš dobra."

Foto: RTL Superstar, žiri

Možeš li podijeliti neki zanimljiv trenutak sa snimanja audicija?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja bih rekla da je ove godine najzanimljivije vidjeti tko će od žirija i kada dodijeliti svoju platinastu kartu, pogotovo jer je to posve novi moment u showu. Mislim da će i gledateljima biti zanimljivo to vidjeti!"

Hoće li natjecateljima ove sezone biti plus ako za svoju izvedbu odaberu tvoju autorsku pjesmu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne, nipošto. Želim da si kandidati izaberu ono što je najbolje za njih i što će ih pokazati u najboljem svjetlu; što god to bilo. Ovaj show je najviše za njih, ne za nas."

Foto: RTL

Što bi savjetovala mladim glazbenim talentima koji tek kreću graditi karijeru?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da se opreme debelom kožom, strpljenjem i ljudima koji vjeruju u njih i koji će im moći zaista pomoći. I da uvijek budu beskompromisno svoji. Drugo sve je red, rad i disciplina, kao i u svakom poslu", zaključila je Nika za Net.hr.

U novoj sezoni glazbenog showa "Superstar", koji uskoro kreće s emitiranjem na RTL-u, pratit ćemo mlade glazbene nade na njihovom putovanju, a samo jedan od njih na kraju će osvojiti prestižnu novčanu nagradu i titulu drugog hrvatskog "Superstara".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Propuštene epizode prve sezone "Superstara" možete pogledati u bilo koje vrijeme, i to bez reklama, na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Nika Turković potpuno iskrena u kvizu RTL.hr-a: 'Jedino Seve ima smisla, uz mene naravno'