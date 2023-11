U subotnjoj "Superstar" recall emisiji, koju možete pogledati i putem platforme Voyo!,Nika Turković iznenadila je publiku izvođenjem svoje nove autorske pjesme "Ima smisla". Kao autorica glazbe i teksta, Nika je završavala pjesmu upravo u studiju "Superstara", a kamere su zabilježile njezin kreativni proces tijekom televizijskog snimanja.

Taj trenutak u kojem je bila posve zanijeta radom na pjesmi, a nesvjesna snimanja, neočekivano je uključen u epizodu, pružajući gledateljima uvid u neobičnost njezina stvaralačkog procesa.

U intervjuu nakon emitiranja, Nika je za RTL.hr otkrila kako njezin kreativni proces često izgleda kaotično. "Moj kreativni proces je jedan veliki nered jer nikad ne znam kad će mi nešto doći i kad će to nešto biti iole iskoristivo", priznala je pjevačica. Dodala je da često pregledava mnoštvo zvučnih zapisa na svom telefonu, tražeći inspiraciju. Kada je u završnoj fazi stvaranja, sjedi za klavirom, slažući finalne ideje u cjelinu.

Na pitanje kako inače izgleda njezin kreativni proces, Nika je odgovorila s dozom humora: "Seve mi je lijepo rekla da se sve snima, ali ja ne slušam!"

Objasnila je da je trenutak snimanja u studiju bio spontan, usred noći, dok su kamermani prolazili, stvarajući pravi "behind the scenes" trenutak. "Nisam znala ni da su kamere uključene, a kamoli da će to završiti na TV-u", rekla je Nika. "Tako stvarno i izgleda moj proces."

Nika Turković

Nika, autorica glazbe i teksta, otkrila je da je pjesma "Ima smisla" inspirirana njezinim životom i posvećena prijateljicama. U intervjuu je istaknula važnost toga da slušatelji pronađu vlastitu priču unutar pjesme.

Govoreći o značenju broja 11 i objavi pjesme u studenom, Nika je izjavila: "Ovo nažalost nije bilo planski, iako eto; i kad ne planiram... Samo sam imala dosta posla i koncerata pa nisam htjela forsirati neku pjesmu dok mi ne dođe ono nešto što mi bude super."

Uoči live emisija "Superstara", Nika je izrazila uzbuđenje i emotivnu vezanost za 12 kandidata koji idu dalje. "Jedva čekam vidjeti što će sve još pokazati, koliko će nas i koliko će sami sebe, na kraju krajeva, iznenaditi. Svima im želim uspjeh i pobjedu ili, ako ne to, onda da im ovo bude ključna odskočna daska za daljnji glazbeni put jer mislim da ga baš svi zaslužuju."

