RTL-ov "Superstar" je krenuo u drugu sezonu potrage za novim zvijezdama, a stručni žiri uživa u svakom trenutku tog puta. Zagrebačka glazbenica i kantautorica Nika Turković otkriva što traži u drugoj sezoni te dodaje da je jednoj stvari i dalje vjerna - svojim emocijama i instinktu.

Foto: RTL

"Osjećam se kao da se ništa nije promijenilo, kao da nismo ni napravili pauzu mi iz žirija. Sa Severinom imam najposebniji odnos i to se opet događa. Drago mi je što smo svi na okupu. Još se bolje slažemo, naučili smo još više reagirati na tuđe reakcije, točno znamo kad netko na nešto misli, a opet se uživamo i malo posvađati - jer zašto ne", otkrila je najmlađa članica žirija "Superstara".

Druga sezona RTL-ovog raskošnog glazbenog showa krenula je sa snimanjem, a već sada je jasno da će biti prepuna vrsnih mladih talenata.

"Mislim da je druga sezona "Superstara" točno ono čemu sam se i nadala, a to je - prva sezona na steroidima. Ljudi su se ohrabrili, prijavili. Prva sezona je probila led i ljudima pokazala da se stvarno može i da bi bila šteta ako misle da imaju talent i nešto za pokazati, da to ne naprave. Jako sam impresionirana ljudima na audicijama i jedva čekam pratiti što će se događati dalje", dodala je Nika Turković.

Emocija je bitna

Glazbeni talent je, dodaje, i dalje prva stvar koju traži kod kandidata, no puno toga je, kaže, i u emociji.

"Uvijek tražim i da nešto osjetim, vođena sam emocijom i intuicijom, ove godine više nego prošle jer sam si naučila povjerovati. Znam po sebi kada je nešto drugačije, znam to osjetiti unutar tijela i vjerujem da te stvari treba slijediti. Znam prepoznati posebnost, to na mene i na jako puno ljudi djeluje. Kad znam da imamo nešto posebno, s tim se puno toga kvalitetnog može napraviti", priča zagrebačka glazbenica.

Foto: RTL

Pravu kvalitetu prepoznaju svi članovi žirija, čak i ako su im glazbene preferencije potpuno drugačije. Upravo je takav slučaj s Nikom i Tončijem Huljićem.

"Tončija jako volim i poštujem kao glazbenika i kao čovjeka i mislim da je legenda s razlogom. Nas dvoje imamo različita viđenja i ukuse u glazbi i mislim da je to najbolje kod žirija "Superstara" - dosta smo različiti, dolazimo iz različitih iskustava, ukusa i sfera industrije, ali apsolutno poštujemo međusobna razmišljanja. Znam što on traži i zašto se to možda toliko razlikuje od nečeg mog. Rekla bih da je ljepota našeg odnosa upravo u mikro neslaganju koje rezultira time da na kraju imamo različite kandidate. Svatko od nas se zalaže za nešto drugačije, no u globalu smo zapravo dosta složni oko svake odluke i baš poštujemo izbore i ukuse jedni drugih. U tome je poanta", zaključila je Turković.

Severina, Tonči Huljić, Nika Turković i Filip Miletić čine stručni žiri RTL-ovog elitnog glazbenog natjecanja. Upravo će oni svojim mentorstvom, savjetima i ekspertizom voditi kandidate do samog kraja, sve dok na kraju u finalu publika ne donese odluku o drugom hrvatskom "Superstaru".

Foto: RTL

"Superstar" i ove godine donosi talentiranim natjecateljima priliku da osvoje nagradu od 50 tisuća eura te ostvare svoje glazbene snove. Kome će prijava promijeniti život, doznat ćemo već ove jeseni - "Superstar" uskoro na RTL donosi najraskošniju televizijsku zabavu!

