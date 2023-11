Nova epizoda 'Superstara' donijela je niz uzbudljivih trenutaka, ispunjenih suzama, smijehom, uzbuđenjem, ali i strahom kandidata pred očima ne samo žirija, već ovoga puta i publike koja je preuzela ključnu ulogu u odlučivanju - tko će krenuti kući, a tko će nastaviti svoj glazbeni put.

U elitnom društvu od deset najboljih kandidata, istakla se i Anatalia Filimone, koja je već prvim nastupom osvojila naklonost mnogih, upravo zbog svoje skromnosti i talenta koji, možemo slobodno reći, pršti na sve strane.

Disney princeza, kako su je i ranije nazivali, ovoga se puta pojavila u raskošnoj plavoj haljini, predstavila se pjesmom 'Read All About It' Emeli Sandé, a čini se kako je usvojila savjete žirija od zadnjeg puta - došla je samouvjerenija no ikad!

Foto: RTL Foto: RTL Superstar

Stručni žiri, koji čine Nika Turković, Filip Miletić, Tonči Huljić i Severina, bio je oduševljen već samom njezinom pojavom, a Tonči joj je odmah po završetku nastupa rekao kako je još u samom početku vidio nju, zajedno s kandidatkinjom Vanessom Kralj, kao jako pozitivnu djevojku koja emitira izuzetno dobru energiju. "Pristaje ti ime 'Superstar', imaš taj potencijal", zaključio je, a ostali su se složili.

Nastavno na njihov prethodni razgovor o samopouzdanju, Miletić je naglasio kako ima izuzetno lijep odgoj, dodavši: "Samo glup čovjek je siguran u sebe; svatko se treba preispitivati."

Treba se preispitivati, malo smanjiti tremu, ali ponekad i pustiti koju suzu!

Ipak, Anatalia je već istrenirano lice na pozornici, što potvrđuje njezin napredak u scenskom nastupu od prvog pojavljivanja do sad. Njezin ogroman talent, kako su istaknuli, svjedoči o njezinim impresivnim sposobnostima. Međutim, čini se da to ipak nije bilo dovoljno da mladu Drnišanku progura u uži krug natjecanja.

U presudnom trenutku čitanja rezultata glasovanja, Anatalia se našla na pozornici zajedno s Lanom Mandarić i Ivanom Vidovićem, dok su s nestrpljenjem iščekivali da njihovo ime bude prozvano.

Foto: RTL Foto: RTL Lana Mandarić, Anatalia Filimone i Ivan Vidović

Voditeljica Antonija Blaće je osmo i ujedno zadnje slobodno mjesto za polufinale zatvorila s Vidovićem, dok su Lana i Anatalia zagrljene ostale stajati - gdje je njihov put završio.

Već na pozornici, Anatalia nije mogla sakriti tugu i razočaranje svojim porazom, a na njezino plakanje odmah su priskočili drugi kandidati kako bi je utješili.

Veliko prijateljstvo i još veće ambicije za budućnost!

Kada su se dojmovi malo smirili, potražili smo ju u backstageu, a u intervjuu za Net.hr otkrila nam je više o samom showu i svemu onome što za nju slijedi.

Simpatična kao i uvijek, Anatalia je rekla kako je već na samu pomisao da bi njena nova prijateljica Lana mogla ispasti iz showa, bila jako potresena. "Uopće nisam razmišljala u tom trenutku o sebi, samo sam mislila o Lani i nadala se da će proći dalje u top 8."

Nika Turković joj je rekla da je bila najbolja do sada, a Anatalia je, kroz suze, rekla kako nije sigurna što je točno presudilo njezinom ispadanju.

Foto: RTL Foto: RTL Lana Mandarić, Anatalia Filimone

"Svojim nastupom sam zadovoljna, mislim da sam to dobro odradila, ali publika je nažalost odlučila da je tu za mene kraj, i mislim da je to u redu", istaknula je, naglašavajući da je putovanje kroz glazbeni show za nju bilo jedno predivno iskustvo koje će joj, nada se, pomoći i pogurati je u budućim izazovima.

Glazbom se ne namjerava prestati baviti nikada: "To je moj put i ono što bih najviše voljela raditi u životu", rekla je, potvrđujući ostvarenje svog sna o sudjelovanju u reality showu.

Kroz smijeh, ali i poneku suzu, priznala je kako joj je "muka vratiti se sada u školu i ostaviti ekipu", ali svakako će dolaziti na liveove i navijati za svoje favorite.

Foto: RTL Foto: RTL Anatalia i Lana nakon ispadanja

U budućnosti kaže da će nastaviti pokušavati probiti se na glazbenoj sceni, koristeći ovo iskustvo kao priliku za učenje. Ukoliko se sve bude odvijalo prema planu, najavila je da ćemo je ponovno vidjeti u još nekom showu.

Do tada, ostajemo podržavati preostale kandidate na njihovom putu do finala, a od trenutnih osam , titula 'Superstara' pripast će samo jednom od njih!

Glazbeno uzbuđenje se već sljedeće subote nastavlja, Superstar ostaje mjesto gdje se snovi ostvaruju, a epizode šoua dostupne su već sad putem platforme Voyo!

