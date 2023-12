Ovako je izgledalo spektakularno proglašenje pobjednike 'Superstara'

Titulu prvog hrvatskog Superstara osvojila je Hana Ivković!

Antonija je primila finalne rezultate u ruke, pa naglasila koliko je teško uopće pročitati ih. Također, izjavila je kako je glasovalo više od 100.000 ljudi.

Odlučila je prekinuti nestrpljenje među kandidatima i publikom. Rezultati su odlučili - prvi hrvatski Superstar je Hana Ivković.

"Ja još ne vjerujem da se ovo dogodilo", izjavila je pobjednica showa.

Nastupi su gotovi, sad ostaje samo jedno - glasanje!

Zadnji nastup prije proglašenja pobjednika prve sezone Superstara pripao je Dini, koji je odabrao Bon Jovijev hit 'Bed of Roses'. Emotivni rock'n'roll hit Dini je odlično sjeo, a njegova izvedba očarala je publiku i žiri, koji je počeo pljeskati prije kraja.

Nika je izjavila kako Dino izgleda kao pravi svjetski pjevač, pa nadodala kako joj je izuzetno drago što je upravo on dio ovog šoua. Da je Dino dostojan finala i pažnje publike, potvrdio je i Miletić tim riječima, složivši se s Nikinim komentarom.

Severina je istaknula kako je glas njezinog sina pripao njemu, a poznato je od ranije da je Dino Sevin najdraži kandidat. Tonči je istaknuo koliko mu je drago što finalna odluka nije na njima već na gledateljima, ali nije siguran ni kako će oni uspjeti glasati.

S obzirom da je i zadnji nastup završio, preostaje samo jedno - dati glas onome za koga smatrate da je dostojan titule prvog hrvatskog Superstara.

Superfinale je počelo, a Miletićev glas pripao je - Hani!

Superfinale je počelo, a Hana i Dino bore se za prvo mjesto pobjednika najgledanijeg hrvatskog glazbenog šoua. Hana je na redu prva, a za treću večerašnju izvedbu pripremila je Lady Gaginu pjesmu 'I'll never love again'.

Emotivna Hana ponovno je zaplakala, a emocije nisu zaobišle ni žiri koji je još jednom ostao bez teksta na njezinu interpretaciju.

Miletić joj je dao predivan komentar naglašavajući kako je ona "brušeni dijamant", pa joj dao do znanja da je glasao, pritom misleći da je njegov glas pripao upravo njoj.

Glasovanje za zadnji krug je otvoreno, a posljednja izvedba ove večeri pripada Dini.

U Superfinale idu - Dino Miklaužić i Hana Ivković!

Glasovanje je zatvoreno, a kandidati čekaju da saznaju hoće li proći u uži krug finala i dobiti priliku još jednom dokazati da su upravo oni dostojni prestižne titule pobjednika u najgledanijem glazbenom šouu u državi.

Kako god rezultati pokazali, ono što je bitno je što će biti poslije, kada šou završi, istaknuo je Tonči. Dug je put ispred kandidata u izgradnji njihove karijere, ali za sad svi su oni pokazali da su dostojni mjesta na kojemu se nalaze.

Antonija je primila rezultate glasovanja, publika je klicala cijelo vrijeme, a neizvjesnost kandidata rasla je iz sekunde u sekundu.

Gledatelji su odlučili, u superfinale idu - Dino Miklaužić i Hana Ivković.

Glasovanje traje još kratko!

Kao iznenađenje večeri, pojavili su se kandidati iz prethodnih emisija, i zajedničkom izvedbom raznježili žiri i gledatelje prije čitanja rezultata.

Od bivših kandidata zapjevali su Mia Ribić, Lana Mandarić, Ivan Vidović, Luka Veljković, David Amaro, Anatalia Filimore, a svi oni došli su podržati svoje novo stečene prijatelje u borbi za titulu prvog hrvatskog Superstara.

Severininom miljeniku nema se više što za reći, a njegova glazbena karijera - ne zabrinjava nikoga!

Drugi krug večerašnjih izvedbi zatvorio je Dino Miklaužić pjesmom 'Ostala si uvijek ista' Mate Miše Kovača. "Sa 18 godina otpjevati ovakav hit je prije svega za čestitati", rekla je Severina, zaključivši da nema više čime pohvaliti Dinu s obzirom na to da je već dobio sve moguće pohvale od nje.

"Svima si drag, ali mom si srcu najdraži," rekla je svom najdražem kandidatu. Jednom rječju, Tonči je komentirao njegovu izvedbu: "Odlično, to je sve što ću reći," pa je još jednom potvrdio njegovu izvanrednu ekspresiju.

"Za ovu pjesmu treba imati dušu, a ti to itekako imaš," rekao mu je Filip, zaključivši da Dino jako dobro razumije i "dekodira" glazbu.

"Ja se ne brinem za tebe, što god da se večeras dogodilo," zaključio je Miletić.

Hana je zaustavila cijeli šou! Od 'tišine je napravila simfoniju', a pjesmama se prilagođava 'kao kameleon' !

Nakon Šegedina, drugom pjesmom dolazi Hana Ivković, a za nju je odabrala izuzetno tešku sevdah izvedbu Jadranke Stojaković, 'Što te nema'. Ovim hitom, mlada Sinjanka ponovno je dokazala da njen repertoar obuhvaća sve "Od Nirvane do Silvane".

"Ovo je break šoua. Jer si zaustavila sve - Od tišine si napravila simfoniju. To je rijetka osobina izvođača i ti to imaš," izjavila je Severina. Nika je objasnila da ih je Hana odvela u "neku novu galaksiju" svojim glasom, a kroz suze je priznala koliko je nevjerojatna emocija koju je prenijela.

"Neka mi oproste svi kandidati, ovo je vrhunac večeri," rekao je Filip, a potom su svi zapljeskali. Nadodao je da ga je Hana podsjetila da ima najbolji posao na svijetu, a njena izvedba ostavila ga je "bez riječi". Nika je ponovila Tončijev komentar koji je dao prije početka njezine izvedbe, u kojem je rekao da će Hana "odnijeti šou", a to je i postigla! Još jednom žiri je zapljeskao ovoj mladoj umjetnici, a drugi krug pjevanja zatvorit će Dino.

Mjesto u šou, Toni je uistinu zaslužio, a zbog svoje skromnosti je u velikoj prednosti nad ostalima!

Za drugu pjesmu, Toni je odabrao pjesmu 'Mjesto za mene' Urbana & 4 benda, koja mu je, prema riječima žirija, odlično sjela. Ponovno je pokazao svoju široku lepezu talenta, a njegov scenski nastup još je jednom oduševio žiri.

Nika Turković je zaključila da će od sada tražiti njega kao inspiraciju za svoje outfite, a Huljić je rekao kako je Toni "odlična reklama" za sve one koji bi se eventualno prijavili u šou. Simpatični i skromni Istranin obratio se gledateljima s pozitivnim riječima o šou, pozivajući sve da se prijave, jer Superstar je mjesto "gdje se snovi ostvaruju".

Severina je još jednom zaključila koliko je Toni kvalitetan glazbenik, ali i koliko zaslužuje biti u ovoj fazi natjecanja, zbog svoje skromnosti, ali naravno i neospornog talenta.

Linije za glasovanje su otvorene, drugi krug je započeo, a Šegedina je Tonči nazvao 'proračunatim'

Nakon prvog kruga nastupa, omiljena voditeljica Antonija Blaće najavila je otvaranje linija za glasovanje. Nakon prvih, kandidati će se predstaviti svaki s još jednom pjesmom. U drugom krugu, ponovno prvi na pozornicu stupa Petar, koji je za drugi nastup otpjevao Olivera Dragojevića i njegovu pjesmu 'Nocturno'. Kolika je čast pjevati Oliverovu pjesmu, Petar je objasnio po završetku nastupa, kojim je uspio rasplakati Severinu.

"Ovo što ti radiš je sigurno nešto što će ostati, i da će hrvatska glazba s tobom dobiti jedan sjajni biser, i puno ti hvala na tome", rekla mu je Severina, a Petar se zahvalio svojim "četvero anđelima", pritom misleći na stručni žiri Superstara. Tonči mu je dao konstruktivnu kritiku o njegovom odabiru glazbe, nazivajući ga "proračunatim", dok je Nika istaknula da je njegov osjećaj za odabir pjesme svaki put bio ispravan.

"Kako ćeš potrošiti svojih 50.000 eura?" upitao je Miletić Petra, koji je odgovorio da bi nagradu iskoristio za razvoj svog glazbenog puta.

Dino je bio odličan, 'ušao je u Tonijev teren', a malo bi se trebao i 'spustiti na zemlju!'

Najvećom prijetnjom Dino smatra Hanu, iako su svi međusobno jako dobri prijatelji - sada tek počinju gledati jedan drugoga kao konkurenciju, istaknuo je. Za današnji nastup odabrao je Led Zeppelinov hit 'Whole Lotta Love', a poput Peruška, i on se jako dobro uživio u rock 'n' roll ulogu. Još jednom je pokazao svoju svestranost u glazbenom smislu, a žiri je potvrdio koliko je Dino kvalitetan glazbenik.

Filip je zaključio kako je mladi glazbenik kompletno dostojan finalne emisije u kojoj se nalazi, a trenutno je izuzetno teško odlučiti kome će pripasti glavna titula. Da gledatelji stvarno imaju težak zadatak ispred sebe, dokazuje i komentar Nike Turković: "Bio si odličan, sve ovo mi je bilo super, intonacija, fraziranje, super si, gledateljima će biti jako teško."

Ipak, Dino se "malo umislio" zbog današnjeg nastupa, a kako sam kaže, trebao bi se malo spustiti na zemlju.

"Ja sam superstar", izgovorio je na simpatični Severinin nagovor, a potom mu je rekla da zadrži tu svoju iskrenost. Za nju je Dino pravi superstar, istaknula je još jednom Severina svog miljenika. Ipak, Dino je "ušao u Tonijev teren", primijetio je Tonči, a sada je samo pitanje "za kojeg će se gledatelji odlučiti".

Visokim tonovima vlada kao prava iskusna glazbenica, a od večerašnjeg nastupa napravila je spektakl!

Treći večerašnji nastup pripao je Hani Ivković, koja je uoči večeri izjavila kako je do finala uspjela razviti samopouzdanje koje ranije nije imala, a za današnji nastup nada se da će biti bolji od prethodnog, jer njezini se snovi sada "napokon ispunjavaju". Njezinu samouvjerenost dokazuje i današnji odabir pjesme, za koju je izabrala svevremenski hit Mariah Carey i Whitney Houston "When You Believe".

Visoke tonove Hana je, kao i obično, odlično izvela, a od samog nastupa napravila je scenski spektakl. Nježna izvedba rasplakala je Niku Turković, koja ju je odmah upitala "Hanice, što ti nama radiš?" Nika je objasnila koliko je zahtjevna pjesma koju je Hana izabrala, a njezina izvedba ju je "kompletno kupila". Ništa lošije komentare nije dobila ni od Severine, koja je nastup ocijenila kao "savršen". Također, primijetila je kako se Hana tresla dok je pjevala pjesmu, ali u njezinom glasu trema se "nije čula".

"Tiha voda brege dere", komentirao je Miletić, a Tonči, koji je dugo čekao da dođe do riječi, rekao je kako je kod Hane posebno dobra njezina staloženost i smirenost. "Ne znam tko će pobijediti, ali ti si zaslužila nagradu za hrabrost", zaključio je.

Samouvjereniji no ikad, Toni je 'zapalio' pozornicu, a na njegov glas - nitko nije ostao imun!

Nakon Petra, na pozornicu je samouvjereno stao Toni Peruško s rock 'n' roll hitom 'Rebel Yell' autora Billyja Idola. U svom prepoznatljivom alternativnom stilu, Toni je doslovno 'zapalio' pozornicu, a u jednom trenutku skinuo je sa sebe kožnu jaknu, ostavši u mrežastoj, potpuno prozirnoj košulji.

Toni je stvorio atmosferu pravog koncerta, što je komentirala i Antonija Blaće, pitajući se gdje će i kada imati priliku vidjeti njegove samostalne koncerte. Bez obzira na današnji ishod, Tonijeva karijera ovdje sigurno ne završava, a koliko je dobar u poslu koji radi, potvrđuju i komentari žirija.

"Ovo je bilo baš, baš odlično", rekla mu je Nika, koja je u početku ostala bez riječi, iznenađena njegovim scenskim nastupom. Tonči mu je rekao da se današnjom izvedbom iskupio za prethodnu, koja po njegovom mišljenju nije najbolje predstavila njegovu osobnost, i zaključio je da je današnji nastup bio odličan.

Severina se složila da je Toni bio izvrstan i da se večeras predstavio u najboljem svjetlu, no hoće li mu današnji nastup biti dovoljan za pobjedu, ostaje vidjeti.

Njegov glavni instrument je emocija, 'Superstar' je iskoristio maksimalno, a njegov otac - po prvi je put zaplakao!

Prvi kandidat večeras bio je Petar Šegedin, a za svoj nastup odabrao je pjesmu Sergeja Ćetkovića, 'Pogledi u tami'. I prije samog završetka izvedbe, žiri je pokazao oduševljenje njegovom interpretacijom jednog od najkompleksnijih vokala današnjice.

Kada je završio s nastupom, publika je počela klicati, a Petar se, kako se čini, kroz nastup uspio potpuno osloboditi treme. Tonči je istaknuo kako mu se posebno svidjela Petrova izvedba, primjećujući da "živi za glazbu, i kroz glazbu". Petru je, svakako, bilo drago čuti takve riječi, a s Tončijem se složila i Severina. "Ti, Petre, si pun ljubavi, i kad stojiš i kad se ne mičeš, puna te je bina, a ja sam jako tužna što te nakon današnje emisije više neću vidjeti", rekla mu je.

Petrov otac, prisutan u publici, zaplakao je, a on je šaljivo dobacio kako njegov otac nije zaplakao "od trenutka kad su mu skinuli pupčanu vrpcu".

"Ovo je bilo genijalno", dodala je Nika, dok je Miletić izjavio: "Tvoj glavni instrument je emocija". Nadodao je da je Petar svakako, neovisno o današnjim rezultatima, pobjednik ovog showa, a talentirani mladi Korčulanin je izrazio ponos zbog svog uspjeha i današnje izvedbe.

Počinjemo!

Voditeljica Antonija Blaće predstavila je četvero finalista 'Superstara' te najavila cijenjeni žiri koji je vidno emotivan zbog finalne emisije u kojoj će se oprostiti od kandidata. Ipak, najteža odluka večeras leži na gledateljima, koji će odabrati tko će od njih četvero osvojiti titulu prvog hrvatskog superstara.

Veliko finale megapopularnog glazbenog showa 'Superstar' upravo je počelo! Ispred nas je četvero kandidata, koji jedva čekaju pokazati ono najbolje od sebe, u nadi da će baš oni osvojiti prestižnu titulu prvog hrvatskog Superstara, kao i nagradu od 50.000 eura.

Do sad, imali smo priliku pratiti njihov trnovit put, koji se sastojao od uspona i padova, ali i brojnih emocija. Vidjeli smo sreću, uzbuđenje, velika prijateljstva koja su se stvorila u šou, ali i poneku suzu zbog neostvarenog sna. Od stotinu kandidata koji su pokušali izboriti glavnu nagradu, ostalo ih je samo četvero, ali ipak, pobjednik može biti samo jedan.

Hana Ivković, Petar Šegedin, Toni Peruško i Dino Miklaužić su, kako kaže Nika, "najbolji od najboljih", a tko će od njih večeras otići kući kao pobjednik najgledanijeg RTL-ovog šoua, vidjet ćemo uskoro. Ostalo je još svega par trenutaka do početka, kandidati koriste zadnje sekunde za pripremu, usavršavanje posljednjih tonova, ali i smirivanje treme, koja je uoči finala, sigurni smo, na izuzetno visokom nivou.

Cjenjeni žiri koji čini Severina, Nika Turković, Filip Miletić i Tonči Huljić bodrit će kandidate na putu do pobjede, a gledatelji su ponovno, kao i u prethodne tri live emisije, zaslužni za sudbinu kandidata.