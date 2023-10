Talentirani Marin Novaković volio bi jednog dana imati duet sa Severinom, a iznimno poštuje i ostale članove žirija. Trema postoji, no na kamere je već naviknuo.

Gledateljima je, naime, poznat i iz posljednje sezone Big Brothera, gdje je bio jedan od stanara. Iskustvo u Big Brotheru, kaže, ne bi mijenjao ni za što. "Iskustvo u Big Brotheru donijelo mi je samo lijepe stvari. Upoznao sam puno novih ljudi s kojima sam i dan danas ostao u kontaktu. Potpuno drugačije životno iskustvo od ičega u ovih mojih 28 godina. Tomislav Roso je jedan od ljudi s kojima sam ostao jako blizak privatno. Također surađujemo i poslovno, on piše tekstove za moju glazbu. Čujem se često i s Anamarijom Brdek. Big Brother je definitivno iskustvo koje bi ponovio", ispričao je Marin.

Osim spomenute suradnje, Marin Novaković se može pohvaliti i suradnjom s Rastom i Cobyjem, beogradskim producentima koji potpisuju Marinovu prvu pjesmu. "Sahara je moj prvijenac, jako mi je draga ta suradnja. Oni su veliki profesionalci koji znaju što rade, a bili su mi i velika podrška na početku mog glazbenog puta", jasan je Marin.

Prijava za 'Superstar' bila mu je potpuno logična. "Nije mi trebalo dugo, nešto u meni je govorilo 'Hajde, to je to! Apsolutno nemaš što za izgubiti'. U današnje vrijeme glazbeni showovi su super stvar i prilika da se predstaviš publici i pokažeš svoje mogućnosti i ambicije kad je u pitanju glazba. Tom mišlju sam se i ja vodio. Baš zato Superstar", objasnio je mladić.

Glazbom se Marin bavi od djetinjstva, sa svega sedam godina počeo je s nastupima u školskom i crkvenom zboru, a kasnije je krenuo i u glazbenu školu. "Danas imam svoje tri solo pjesme i spota. Nemam glazbenih uzora, no volim Severinu, Jelenu Rozgu, Petra Grašu i Olivera. Na listi su mi i Jason Derulo, Jennifer Lopez, Rihannu i Beyonce".

Dugom popisu Marinovih interesa treba svakako dodati i društvene mreže, na kojima je toliko uspješan da ima i svoj obrt. "Društvene mreže su me privukle odmah. Kako su se pojavljivale tako sam ja i stvarao svoje profile na njima. Zabavne su mi bile u početku, a sada su mi uz to i super platforma na kojoj mogu predstaviti ljudima ono što volim. Sve skupa na svim društvenim mrežama imam oko pola milijuna ljudi koji me prate i danas mi to nije samo hobi već i posao. Rekao bih da je to spoj ugodnog s korisnim. Ne volim se nazivati influencerom, jer se primarno želim baviti muzikom. Volio bi da kroz ovaj show predstavim sebe u tom svjetlu", zaključio je Novaković.

Nova audicijska epizoda glazbenog megaspektakla 'Superstar' na rasporedu je već ove subote od 20.15 sati na RTL-u. Cijele epizode showa dostupne su i na streaming platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

