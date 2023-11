23-godišnji Luka Tomić iz Slavonskog Broda na audiciji 'Superstara' koji gledamo na RTL-u, a možete ga gledati i na platformiVoyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, odlučio je izvesti pjesme "Diamonds are Forever" i "Kad ja pođoh na Bembašu".

Foto: RTL Foto: RTL

"Hvala ti. Pao mi je šećer maloprije, ali ti si me skroz digao. To je ono što glazba radi. Hvala ti na tome", istaknula je Severina nakon što je otpjevao prvu pjesmu. Htjela je čuti drugu pjesmu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam jako sretna što si ti došao. Mislim da si samo ovako donio nam jedan vitar. Ja bih te voljela drugi put čuti, ne znam, da otpjevaš nešto od Freddija Mercuryja. Imaš nešto i u ekspresiji i u izrazu. Da, imamo jednog superstara", rekla je Severina.

Foto: RTL Foto: RTL

"Ja mislim da si ti tipski pjevač jer si dva potpuno različita žanra otpjevao na isti način. Imaš ono nešto", komentirao je Tonči Huljić. "Ja sam sretna što nemaš raznovrsnost nego točno znaš gdje stojiš. Ja volim ljude koji ne moraju sve znati i sve moći, nego to što rade rade baš jako dobro", istaknula je Nika Turković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

"Raspjevani Luka Modrić... Tomić. Refren je bio mastrealan", rekao je Filip Miletić. Luka je dobio četiri glasa "da".

Foto: RTL Foto: RTL

Luka je za RTL.hr otkrio dojmove o svom nastupu u 'Superstaru', je li imao tremu i osvrnuo se na odabir pjesama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Reakcije su bile super. Jako sam zadovoljan i sa svojim nastupom i sa reakcijom i doživljajem, kako su oni sve to doživjeli. Drago mi je, Severini je baš, barem je tako rekla, da ju je baš dotaklo. To mi je stvarno drago. To mi je najbitnije da je nekog dotaklo jer je to ono što po meni izvedba treba biti, da samo to netko osjeća", ispričao je Luka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osvrnuo se na tremu prije nastupa.

"Što se tiče same treme, bilo je je, ali ne velike. Više mi je bila ta blaga agonija čekanja da dođem, da krenem pjevati", rekao je.

Što je još Luka ispričao u intervjuu, pogledajte u videu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lukin nastup u'Superstaru' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Luka Tomić za RTL.hr o počecima svog pjevanja: 'To se lagano gradilo'