Luka Tomić ima 23 godine, dolazi iz Slavonskog Broda, no živi u Zagrebu i radi kao trgovac. Za sebe kaže da je jednostavan, empatičan i sanjar, a u budućnosti bi se volio baviti glazbom.

Dio svog talenta i senzibiliteta Luka je prikazao i u subotnjoj epizodi, koju od sad možete pratiti i putem Voyo platforme, a žiriju se predstavio pomalo neočekivanim repertoarom, pjesmama 'Diamonds are Forever' i 'Kad ja pođoh na Bembašu'.

''Mislim da si ti tipski pjevač jer su dva potpuno različita žanra otpjevao na isti način. Imaš ono nešto'', dodao je Tonči zainteresirano, a složio se i ostatak.

''Ja sam jako sretna što si došao. Ja bih te voljela drugi put čuti, ne znam, da otpjevaš nešto od Freddieja Mercuryja. Imaš nešto i u ekspresiji i u izrazu'', rekla je oduševljeno Severina pa ga iznenadila svojim komentarom, ''Mislim da imamo jednog superstara!''

''Ja sam stvarno zadovoljan audicijom. Nekako dok sam nastupao, jako me ponese pjesma i cijeli taj osjećaj. Mislio sam da sam bio OK, a kad sam se sad poslušao, stvarno sam bio zadovoljan i ponosan. Stvarno se nisam nadao tim riječima! Jako pozitivno i drago mi je da sam dobio tako dobre komentare'', zadovoljno priča Luka koji je objasnio zašto je odabrao baš pjesme snažnih ženskih vokala.

''Slušam ja, naravno, pjesme raznih izvođača, ali dogodilo se da su mi dvije-tri pjesme koje su mi bile u užem izboru bile ženske pjesme. Volim ženske pjesme, odgovaraju mi, taj senzibilitet, to je moje mišljenje. Naravno, ima još jako puno toga čime bih se ja volio predstaviti'', dodaje.

Kad je o glazbenim uzorima riječ, Luka ističe kako postoji mnogo pjevača i umjetnika kojima se divi i koji su imali stvarno veliki utjecaj na njega. Na prvom mjestu ističe Josipu Lisac, uz čije je interpretacije i vokalize odrastao, sjajne vokaliste poput Tereze Kesovije i Vice Vukova, zatim Jadranku Stojaković, Doris Dragović, Darka Rundeka.

Iako nema glazbeno obrazovanje, od malih nogu Luka je shvatio da je glazba njegov put kojem valja težiti: ''Oduvijek sam pomno slušao glazbu. Moje dijeljenje glazbe je na glazbu kao zabavu i glazbu kao umjetnost. Oboje koegzistira i svakoj osobi je potrebno oboje. Ja sam kao dijete dosta rano krenuo slušati glazbu i na taj način, kroz značenje, emociju. Mislim da se iz tog onda izrodilo da sam shvatio da imam sluha, preslušavajući te interpretacije raznih izvođača, došao sam do želje da i ja to jednom budem''.

Kad je riječ o osobinama koje bi po njegovu mišljenju trebao imati novi hrvatski superstar, Luka tvrdi: ''Definitivno ustrajnost i samopouzdanje. Kad dođem nekad u krizu što se tiče samopouzdanja vezanog za svoje pjevanje, razmišljam kako su na ovom svijetu ljudi koji nisu tako jako talentirani uspjeli i, s druge strane, ljudi koji su brutalno jako talentirani nisu uspjeli. Mislim da je najbitnije od svega da imaš neku svoju viziju, ustrajnost i samopouzdanje koje neprestano raste''.

I dok još ne smije otkriti koju je skladbu odabrao za svoj nastup u recallu, Luka otkriva koje bi emocije volio izazvati svojim pjesmama i glasom: ''Stvarno mi je bitno da to bude autentično, ali na način da to baš odražava mene... Volio bih da ljudi mogu osjetiti to što sam ja kroz to pjevanje. U svakom mom nastupu ikad koji mi je bitan, sigurno će biti improvizacije. Da bude spontano i da odražava tko sam ja kao osoba''.

Nova epizoda 'Superstara' i sljedeći Lukin nastup na rasporedu je već ove subote od 20.15 sati na RTL-u, a epizode popularnog šoua od sad možete pratiti i putem platforme Voyo, i to čak 24 sata prije prikazivanja na TV-u!