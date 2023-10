Večeras smo uživali u još jednoj epizodi "Superstara"! Žiri i dalje traga za budućom hrvatskom pjevačkom zvijezdom. Prijavilo se na stotinu kandidata iz cijele regije, a ni ove subote 16 novih nada koje su stigle na pozornicu nije dočekao nimalo lak zadatak. Ovaj popularni show možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

Zvonimir je razvalio i prošao dalje: 'Super!'

22.25 - Zagrepčanin Zvonimir Detelj ima 27 godina, a objavio je tri svoje pjesme. „Rekao sam što god se dogodi, sad idem do kraja“, objasnio je Zvonimir Tončiju Huljiću koliko je posvećen glazbi. Svira gitaru i klavijature te je odlučio otpjevati „Clocks“ od Colplaya.

„Bravo“, komentirala je Nika Turković. „Super“, rekao je Filip Miletić. „Dobro, gledaj, pustili smo da to do kraja odsviraš zato što me interesiralo, uvijek ti je problem, to je svakome od nas problem, ovdje gdje se glas prelama kad može prijeći u falset. Puno ti je lakše s punim glasom“, komentirao je Tonči.

Zvonimir je nakon toga izveo svoju pjesmu „Treba mi malo ljubavi“. „Tu pjesmu sam napisao s 21 godinom“, otkrio je. „Ti si mi prvi kandidat koji svira gitaru i zapravo korespondira s tom gitarom. Ima dinamike, ima piano…“, rekao je Filip. „Da si došao i bez gitare, za mene je to sasvim dovoljno. Imaš krasan glas, divnu boju, točan si intonativno i ritmički. I ova tvoja druga pjesma je sasvim ok za nekog tko je imao 21 godinu, samo ne znam što si radio ovih pet godina. Nisi napisao nijednu pjesmu?“, rekla je Severina. „Jesam. Sad već imam negdje 46 ili 47. Tri su izdane, ali težak je put. Znate i sami“, odgovorio je Zvonimir.

Dobio je četiri glasa „da“ prolazak u drugi krug.

Nika o Ivanu: 'Trebaš malo više vježbati, previše je bilo netočne intonacije'

22.15 - Ivan Vrček Vart (23) dolazi iz Splita gdje studira dizajn vizualnih komunikacija, a rođen je u Osijeku. U osnovnoj školi je bio na meti izrugivanja, druga djeca ga nisu prihvatila pa sa sobom dandanas nosi traume iz djetinjstva. Ivan je otpjevao pjesmu "1994" Jamale, no Tonči ga je usred nastupa zatražio da prestane pjevati.

"Ivane, prekinuo sam te zato što su stvari krenule prema nizbrdici. Sve mi je više pažnje zaokupila pjesma, koja je odlična, a sve manje ti", poručio je Huljić, a ostali članovi žirija su se složili. "Jako mi je žao što sam ovo tako kilavo izveo", rekao je Ivan. "Drago nam je da si to sam rekao, to je super stvar kad čuješ", rekla je Severina. "Treba malo više vježbati, previše je bilo netočne intonacije", dodala je Nika.

"Baš su se čule greške, ali nitko mu nije pohvalio dredove", rekao je Miletić. "Meni liči na Luku Nižetića", komentirala je Seve. Nažalost, žiri nije ostao zadovoljan Ivanovim nastupom te je za njega natjecanje završilo.

Nika o Juditinom nastupu: 'Meni to nije baš bilo dobro'

22.00 - Judita Štorga iz Zagreba ima 22 godine, a u glazbenoj školi je naučila svirati violu. Odlučila je pjevati „Wonderful Life“ i posvetila je pjesmu prijatelju.

„Malo je bilo karikiranja, malo više nego onog što mi želimo čuti, a to si prava ti, ali pripisujem ovdje i tremu i vjerojatno. Da li i prvi put pjevaš?“, komentirala je Severina. „Ja znam tu pjesmu jako dobro i meni to nažalost nije baš bilo dobro“, rekla je Nika Turković. „Nekad ne treba sebe pod svaku cijenu gurati da budeš drugačija, onda to ispadne malo na silu“, istaknuo je Filip Miletić. „Ja mislim da si ti odličan materijal“, rekao je Tonči Huljić na što su Juditu obuzele emocije.

„Nemoj sada plakati zbog toga“, dodao je Tonči. „Ne, ali puno mi znači“, istaknula je Judita. „Mislim da si odličan materijal i da si se samo prekombinirala ovdje. Ti imaš tri puta jači vokal i od toga si bježala. Svirala si gudački instrument, moraš imati sluha“, komentirao je Tonči.

Judita je dobila tri glasa „da“ za dalje nakon što je Filipu objasnila koliko joj glazba znači.

Miletić o Bruni: 'Imaš taj neki seksi stari glas'

21.55 - Zagrepčanin Bruno Javor ima 31 godinu, a kao 16-godišnjak je krenuo s ozbiljnim nastupima. Došao je u 'Superstar' da se nešto dogodi na njegovom glazbenom putu.

"Ja sam mislila da je Gibonni", komentirala je Severina čim je Bruno stao pred žiri. Otpjevao je „Tennessee Whiskey“ Chrisa Stapletona.

„Ja sam se rastopila“, istaknula je Severina. „Ima glisove kao Seve“, komentirao je Filip Miletić. Nika se složila da je Brunin glas isto podsjeća na Severinin. „Imaš taj neki stari glas, seksi stari glas“, rekao je Filip.

Bruno je dobio četiri glasa „da“ za prolaz dalje.

Filip o Nikinom nastupu: 'Ima svoj potpis'

21.45 - Zagrepčanka Nika Švenda ima 22 godine i pleše hip hop, a otkrila je da voli slušati pjesme Nike Turković i drago joj je da je u žiriju. Odlučila je pjevati „Jolene“.

„Ovako, odmah me interesira kakva ti je boja vokala kad pjevaš neki domaći tekst“, komentirao je Tonči Huljić. Nika je otpjevala „Sve još miriše na nju“ od Parnog valjka. Tonči je komentirao da je malo jača matrica pojela Nikine tonove koji ga kupuju. „Moramo se složiti da ima svoj potpis“, komentirao je Filip Miletić.

„Meni se jako sviđa farba. Malo intonacija tu i tamo, pogotovo kad si ti a capella ti pobjegne, ali uglavnom su mi bile super sve male frlje. Jako su lijepe“, rekla je Nika Turković. „Imaš to nešto svoje“, istaknula je Severina. Nika je dobila četiri glasa „da“ za prolaz dalje.

Huljićev glas je Lorenu presudio: 'Pogubiš se u visinama'

21.40 - "Volim se normalno i slobodno u potpunosti ponašati i šaliti se, biti čudan, izvaliti neku glupost", opisao se Loren Jeričević (28) ovim riječima. Piše pjesme, poezije, radi u baru, svira bubnjeve u jednom bendu, a želja mu je ostvariti stabilnu glazbenu karijeru. Izveo je pjesmu "Wanted Dead or Alive" Bon Jovija.

"Zašto konstantno želiš ići u visine gdje se pogubiš intonativno, pogubiš se sa bojom", poručio je Huljić. "Imaš super taj donji dio, a gore se raspadaš bezveze. To ne znači da nisi dobar pjevač nego da možda nemaš svijest o sebi gdje bi trebao biti", rekla je Nika i dodala: "U ovom trenutku ne". "Sviđa mi se tvoja boja i izbor pjesama tako da od mene imaš da", rekao je Filip.

Severina ga je pustila dalje, no Tonči mu je dao 'ne' i tu je natjecanje za Lorena završilo.

Huljić o Marinu: 'Fali mi neka snaga, ekspresija da me uvjeriš u to što pjevaš'

21.30 - Marin Novaković ima 27 godina, rodom je iz mjesta pokraj Splita, a nekoliko godina živi u Zagrebu. Bavi se društvenim mrežama, u slobodno vrijeme pjeva i ima tri pjesme i spota. Želja mu je glazbena suradnja s Tončijem Huljićem. Otkrio je da na TikToku snima pjevanje, plesanje i kuhanje.

„Što ne radiš?“, pitala ga je Nika Turković. Odlučio je izvesti pjesmu „Toy“ od Nette uz koju je imao i koreografiju. „To je ono što se kaže, evo paket na jednom mjestu. Slabiji dio tog paketa je pjevanje. Fali mi neka snaga, ekspresija da me uvjeriš u to što pjevaš“, rekao je Tonči.

Nakon toga je Marin izveo pjesmu „Nije ljubav stvar“ od Željka Joksimovića. „Ok. Sve mi je jasno. Ti dobro barataš vokalom, fali snage“, istaknuo je Tonči. „Ja bih još malo iskonske emocije unijela u to, ali svakako prolaziš“, rekla je Severina. „Imaš to u sebi, sve što treba za ovaj show, ali trebaš to bildati“, komentirao je Filip Miletić.

Marin je dobio tri „da“ za prolazak dalje.

Nika oduševljena Elizabethinim glasom: 'Kidaš, ovo je prekrasno'

21.25 - Elizabeth Zacero ima 25 godina i došla je iz Kastava na audiciju "Superstara". Pjeva od svoje 10 godine, a krenula je raditi s 14 godina jer je trebala financijski pomoći obitelji. Otac joj je imao dva moždana udara i ona i brat su pomagali majci.

„Morala sam brzo odrasti“, istaknula je Elizabeth. Pješačila je dva i pol sata do restorana gdje je radila sa svojih 14 godina. Velika podrška joj je zaručnik.

Odlučila je otpjevati „Loved By You“ od Kirby. „Da si se počela s 14 godina profesionalno baviti pjevanjem, sad bi vjerojatno sjedila s nama ovdje. Čuje se zrelost u tvom pjevanju“, komentirao je Filip Miletić.„Kidaš, ovo je bilo prekrasno“, rekla je Nika Turković. Elizabeth je dobila četiri „da“ za prolazak dalje.

Nika o Ivanovom nastupu: 'Sigurno imaš talent, baš mi je teško'

21.20 - Ivan Ivanović (23) iz Orašja je izveo pjesmu "Angel" Robbieja Williamsa.

"Imaš tu jednu drhtulju u glasu", poručio mu je Tonči. "Je li to zbog treme?", upitala ga je Severina, na što je Ivan odgovorio da je. "Ne mislim da tu nema neki potencijal, a zapravo ne znam što bih ti lijepo rekao, a ne mogu ti reći ništa ružno. A to je najgore", rekao je Tonči i dao 'ne'.

"Ja kažem malo 'ne', ne veliko", nadovezala se Severina. "Sigurno imaš talent, to je neosporivo. Vidim da voliš to što radiš i ne znam, iskreno baš mi je teško. Ja ću reći ne još", objasnila je Nika.

Ivan na kraju nije prošao dalje.

Nika o Ani: 'Takva doza samopouzdanja koju imaš meni je impresivno vidjeti'

21.10 - Ana Bertić ima 15 godina te je iz Zagreba. Pleše latino plesove i mtv te sinkronizira crtane filmove. „Neka moja želja koju stvarno imam od malih nogu je da budem poznata“, istaknula je Ana. Ide na glazbene festivale odmalena i dobila je razne nagrade.

Odlučila je pjevati „Loco Loco“ od Hurricanea. „Znači, želja, ambicija postoji, ali postoji veliki jaz između onoga što bi htjela biti i onoga što ovoga trenutka jesi, a to je prirodno jer imaš 15 godina“, rekao je Tonči Huljić.

Severina je komentirala da bi voljela čuti drugu pjesmu. Ana je odlučila otpjevati „Dvije zvjezdice“ od Tajči. „Dakle, ovo je težak posao, ali u tebi vidim jednu odlučnost da tim putem ideš“, rekao je Tonči. „Ja bih rekao da u muzici godine ne postoje. Malo je stariji žiri tamo s one strane. Nećemo mu zamjeriti. Po meni ti imaš sve što trebaš imati“, komentirao je Filip Miletić.

„Takva doza samopouzdanja koju imaš meni je impresivno vidjeti“, istaknula je Nika. Prošla je s četiri „da“ dalje.

Miletić o Mihovilu: 'Kontrole ti fali kao Sahari vode'

21.00 - Sljedeći natjecatelj je student kineziologije, Mihovil Cota (24) iz Oklaja kraj Knina. Vodi zdrav život, nema poroka, a tvrdi da je jako znatiželjan. Bavi se stolarijom od svoje dvanaeste godine, a neko vrijeme se okušao u bacanju koplja. Mihovil je oženjen, ima suprugu Anteu koja je trenutačno na brodu.

Izveo je pjesmu "Pismo Ćali" Vice Vukova, a žiri se složio da mora kontrolirati svoj glas. "Kontrole ti fali kao u Sahari vode", poručio mu je Miletić. "Ne znam jesu li ono bile suze, ali svi su te suze ignorirali", upitala ga je Severina, na što joj je Mihovil priznao da ipak jesu. "To je bio povjetarac", našalio se. "Imaš emociju, strašno si senzibilan pa te pojela trema još dodatno, ali si se hrabro nosio", poručio mu je Huljić.

Nažalost, Mihovil je dobio četiri 'ne' i nije prošao dalje.

Bruno je prošao dalje, a najviše je oduševio Severinu: 'Sve desetke…'

20.45 - Bruno Rački ima 22 godine i dolazi iz Jastrebarskog, a Severinu je odmah podsjetio na Elvisa Presleyja. Izveo je Elvisovu pjesmu „If I Can Dream“.

„Zašto sad nemamo grudnjake da ih ovako bacamo?“, komentirala je Severina njegovu izvedbu i pitala Niku Turković. „Mrdanje glavom 10, glas 10, stas 10, šarm 10“, istaknula je oduševljena Severina.

„Ja samo ne znam je li taj vibrato od treme ili je to tvoj vibrato?“, pitao je Filip Miletić. „Vježbam stalno, vokaliziram svaki dan. Trudim se“, odgovorio je Bruno. Prošao je s četiri „da“ u sljedeći krug.

Filip o Anjinom nastupu: 'To je 40 posto od onoga što sam čuo na hodniku'

20.40 - Studentica medicine, Anja Đurđević (23) iz Zagreba je izvela pjesmu "Da ti nisam bila dovoljna" grupe ET. Osim glazbe, hobi joj je jahanje kojim se bavi od djetinjstva. Također, vrijeme voli provoditi u teretani.

"Meni je to lijepa boja, ima nešto u tome. Međutim, imam osjećaj da ti jedva čekaš kad će doći refren, da ti to nama spucaš", rekla je Severina, na što joj je Anja odgovorila: "Moguće".

"Ja sam te čuo kako pjevaš na hodniku. Mogu reći da nemaš iskustva pjevati na mikrofonu, plus trema, mislim da je bilo 40 posto od onoga što sam čuo tamo u hodniku", rekao je Filip. "Ja se nadam da nećeš imati tremu kad ćeš operirati", našalio se Tonči. "Nije loše, ali amaterski zvuči. Vrijeme čini svoje, vježbaj i vidimo se nekom drugom prilikom", dodao je.

"Fali ti jako puno emocija da se ti povežeš s tim što pjevaš", poručila joj je Nika. Anja je dobila tri 'ne', i jedno 'da' od Severine. Za nju je natjecanje u 'Superstaru' završilo.

Huljić o Luciji: 'Imaš sve što treba'

20.35 - Lucija Buza ima 20 godina, a s 15 se preselila sama iz Subotice u Zagreb. „Bavim se glazbom otkad znam za sebe i to je jedino što me zanima“, predstavila se žiriju.

Lucija je odlučila otpjevati „What about us“ od Pink i „Dođi“ od Parnog valjka. „Što se mene, ljudi tiče, ne treba više“, komentirao je Filip Miletić Lucijinu izvedbu „What about us“. „Ne treba ništa više“, složila se Severina.

„Sve ono što treba, ti imaš“, rekao je Tonči Huljić. „Super glas, dobro držiš te i visine i jaka si i lijep mi je taj falset. Super izbor pjesme. Bravo“, komentirala je Nika Turković. „Drago mi je da si izabrala tu pjesmu i da si izabrala Pink, dobro ti stoji i sve ti inače jako dobro stoji. Super izgledaš i super pjevaš“, rekla je Severina.

Lucija je prošla s četiri „da“ u sljedeći krug.

Huljić o Aleksi: 'Uporno si izbjegavao refren. To me smeta'

20.30 - Sljedeći natjecatelj koji je stao pred žiri je Aleksa Despotović (22) iz Raške.

"Najviše slušam rap. Pišem svoje pjesme od svoje trinaeste ili četrnaeste godine", rekao je Aleksa. Ima puno pjesama, a tvrdi da su uglavnom posvećene. "Ovo nije festival gdje se ocjenjuje pjesma, nego gdje se ocjenjuje kako netko pjeva, a ti si uporno izbjegavao refren, eto to me smeta", poručio mu je Tonči i rekao 'ne'.

"Ja ako slušam nekog tko repa, taj rap mora biti baš jako dobar. Malo da je više bilo bahatije", rekla je Nika. "Ja ću ti sada dati 'da', ali si mi dužan", dodala je. "Nisam ovdje osjetila emociju, stvarno sam se sledila. Moja ocjena je 'ne'", rekla je Severina koju Aleksin nastup nije baš dojmio. "Ovoga puta, samo što si dobar autor nego što si bolji izvođač, reći ću 'da'", poručio mu je Filip. Međutim, dva 'da' nisu dovoljna za prolaz dalje pa je Aleksa napustio show.

Nika o Mijinom nastupu: 'Tu si ti doma'

20.20 - Mia Ribić dolazi iz Kladuše i ima 18 godina, bavi se motokrosom i peterostruka je prvakinja Hrvatske. Filip Miletić otkrio je da su mu velika ljubav motori i da ih slaže. „Bi li vozila ovo?“, pitao je Miju.

„Ja iskreno nisam neki fan cestovnih“, priznala je natjecateljica. Otkrila je žiriju da joj je glazbeni uzor Shawn Mendes i da je bila zaljubljena u njega. „Svi smo imali crush u Shawna Mendesa“, istaknula je Mia. „Neki i dalje“, priznala je Nika Turković.

Mia je odlučila pjevati „Girl on Fire“ od Alicije Keys i svirala je gitaru. „Vidi, jedno je sigurno. Svi potencijalni tvoji momci su se sad tako uplašili pošto voziš bike, pjevaš savršeno i sviraš gitaru. Sve što treba raditi jedan momak, ustvari. Još mi malo nedostaje da se otvoriš, ali to će mislim već s drugom pjesmom biti dramatično malo bolje“, rekao je Filip.

Nakon toga je Mia otpjevala „Happier“ od Olivije Rodriguez. „Ovo je tvoj kind of thing. Ne moramo svi Aliciju Keys. Ovo je to. Tu tvoja boja leži. Tu si ti doma. To je prekrasno“, rekla je Nika.

„Samo kratko. Je li ti ovo prvo muzičko iskustvo?“, pitao je Tonči Huljić Miju. Ona je odgovorila potvrdno. „U svakom slučaju, dokazala si da si jaka žena, ali i ranjiva“, istaknuo je Tonči. „Mislim da si nas sve ovdje kupila. Ja te želim slušati još“, komentirala je Severina. Mia je prošla s četiri „da“ u drugi krug.

Filip je nakon Mijinog nastupa išao pozdraviti njezinu obitelj.

