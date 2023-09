Žiri je već spreman, a producent Filip Miletić za natjecatelje ima spremne savjete. Cijele epizode šoua bit će dostupne i na streaming platformi Voyo, i to 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Dva dana dijeli kandidate i žiri 'Superstara' do početka glazbenog megaspektakla. Uzbuđenju nema kraja, žiri se nedavno ponovno sastao nakon ljetne pauze, a povratak u klupe jedva su dočekali. Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković znaju što žele od budućeg Superstara - kojeg u glazbi čeka puno ljubavi, radosti, ali i odricanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Proslavljeni producent, skladatelj i magistar klavira, Filip Miletić - u slatkoj muci odricanja zbog onoga što voliš najviše - živi od ranog djetinjstva. Naime, čovjek koji potpisuje brojne velike hitove današnjice, rođen je u umjetničkoj obitelji, a svoj talent otkrio je jako rano. Otac mu je ugledni beogradski glazbenik, a umjetnošću mu se bavila i majka. Zbog svega toga, Filipu je umjetnost bila predodređena. "Glazbom sam se počeo baviti čim sam prohodao i nešto mogao uzeti u ruku. No, sa školovanjem sam krenuo kada sam imao pet godina, otad sam za klavirom", prisjeća se producent koji iza sebe ima suradnje s najvećim estradnim imenima regije.

Krenuvši u glazbenu školu, postao je svjestan da će upravo to jednog dana biti njegov život. "Kada je nešto vaš posao, onda postoje i teški trenuci. Kada se nečim bavite iz dokolice ili hobija, onda to radite kada želite. Kada vam je to posao, nema lošeg dana, treba učiti, vježbati, svirati i skladati. Glazba mi je u krvi toliko da sam oduvijek znao da ću se time baviti - svirati, pisati... To je dio mene", jasan je Miletić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Put ga je odveo na Muzičku akademiju u Beogradu, gdje je postao pijanist. Svijet klasike njegova je velika ljubav i dala mu je, kaže, priliku da spozna umjetnost u pravom smislu te riječi. "Klasična glazba je visoka umjetnost, toliko katarzična kada se njome bavite u dubljem smislu, da vas zaista oblikuje. Mene je klasika oblikovala kao čovjeka i umjetnika i mogu samo zahvaliti obitelji koja mi je omogućila školovanje. Bavljenje klasičnom glazbom zahtjeva odricanje i žrtvu kao preteče ljubavi, donosi vam taj asketski doživljaj u kojem zanemarujete materijalno i postajete duhovno biće. Prelijep je to osjećaj", priča Filip.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, vrlo rano u karijeri Miletiću se, kao i ostatku regije, dogodio 'Aspirin'. Pjesma koja je uvelike odredila daljnji razvoj glazbenih trendova u regiji nastala je, kao što to često biva, iz inata. "Recimo da je ta 2007. godina bila presudna, kada sam napisao 'Aspirin'. Napravio sam to iz inata, s prijateljima sam pričao i šalio se pa rekao: 'Sad ću napraviti najveći hit u državi'", kroz smijeh se prisjeća Filip. Neplanirano, vrlo brzo je talentirani mladić postao ime koje su glazbenici tražili u potrazi za novim hitom i zvukom.

"Morao sam se oprostiti od klasike kada sam se počeo intenzivnije baviti komercijalnom glazbom, no to ne znači da klasici ne gravitiram i da se nekad neću tome vratiti. No, i komercijalna glazba zahtijeva veliki trud i odricanje. To je disciplina koja iziskuje napore, trud i talent. I 'lake' note znaju biti izuzetno teške", jasan je Miletić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da se trud, talent i odricanje isplate, svjedoče upravo producentova uspješna karijera i kontinuitet. Uz niz formula uspjeha, važna je i emocija koju osoba nosi u sebi. Član žirija 'Superstara' smatra i savjetuje onima koji tek trebaju osvojiti glazbeno nebo da se ne boje emocije. "Ne trebaju se bojati emocije. Mislim da iz potiskivanja emocija dolazi do niza problema. Loše je za umjetnost, za glazbu, kada se emocija bojimo. Glazba je pokazivanje emocija i to je moj savjet natjecateljima u 'Superstaru'. Otvorite čula, zagrlite glazbu i vaš talent, razvijte ga. Život treba biti sadržajan, ne treba uvijek biti lijep - i to je sasvim u redu", zaključio je Miletić.

Koga će Miletić svojim nepogrešivim instinktom detektirati kao veliki talent? Provjerite već od subote u 20.15 sati u Superstaru! Cijele epizode showa bit će dostupne i na streaming platformi Voyo, i to 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Luka, Petar, Anatalia ili netko četvrti: Tko će uzeti titulu hrvatskog Superstara?