Glazbeni megaspektakl "Superstar" kreće već u subotu, 23. rujna od 20.15 sati na RTL-u.

Ima vlastiti talk show

Američka pjevačica i glumica Kelly Clarkson (41) pobijedila je u prvoj sezoni "American Idola" 2002. godine, osvojivši nagradu od milijun dolara. Njezin prvi singl, "A Moment Like This", skočio je s 52. na 1. mjesto Billboardove ljestvice, a drugi album "Breakaway" osvojio je dvije Grammy nagrade. Clarkson se proslavila s brojnim hitovima poput "Because of You" i "My Life Would Suck Without You". Pjevačica je također objavila knjige za djecu, radi kao mentor na "The Voiceu" i vodi vlastiti dnevni talk šou "The Kelly Clarkson Show".

Pobijedila u 'American Idolu'

Pjevačica je 2000. završila srednju školu Burleson, gdje je pjevala u školskom zboru. Clarkson se zatim preselila u Los Angeles nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja kako bi nastavila glazbenu karijeru. Nekoliko puta se pojavila na televiziji i naposljetku dobila posao kao pjevačica s tekstopiscem Gerryjem Goffinom. Ubrzo nakon toga se vratila u Teksas.

Godine 2002. prijateljica joj je rekla za novu emisiju traženja talenata u "American Idolu", a Clarkson je postala jedna od 10.000 natjecatelja. Nije mogla ni sanjati da će upravo ona biti prva pobjednica glazbenog šoua.

Ima loš odnos s ocem

Pjevačica obično ima optimističan stav i vedrog je duha, a pjesmom "Because of You" pokazala je i drugu stranu sebe. Kelly ima narušeni odnos s ocem Stephenom Michaelom Clarksonom, štoviše, nemaju nikakvu komunikaciju. U toj bolnoj baladi pjevačica je govorila o odnosu s ocem, ali i burnom razvodu njezinih roditelja. Stephen nije ostao u kontaktu s Kelly nakon što se rastao od njezine majke, no ona ima zdrav pogled na odnos s ocem.

"Znam da me mnogi ljudi sažalijevaju, ali to zapravo nije takva situacija. Mislim da ako ne odrasteš s tim, teško je propustiti nešto što nikad nisi imao", ispričala je pjevačica.

'Užasno je...'

Čini se kako je njezin loš odnos s ocem utjecao i na njezin ljubavni život. Pjevačica se rastala od menadžera za talente Brandona Blackstocka (46) nakon gotovo sedam godina braka. Clarkson i Blackstock dobili su kćer River Rose u lipnju 2014., a sina Remingtona Alexandera dobili su u travnju 2016. Clarkson je također bila maćeha dvoje djece svog supruga iz prethodnog braka.

"Užasno je. Postoji mnogo teških trenutaka tijekom razvoda. Najteže mi je što su u to uključena djeca", otkrila je pjevačica ranije u svojoj emisiji "The Kelly Clarkson Show".

Bila je beskućnica prije audicije za 'American Idol'

Njezin kratki boravak na ulici dogodio se točno u vrijeme kada je bila na audiciji za American Idol. Pjevačica je izgubila stan u požaru.

"Moj cilj bio je samo biti pjevačica u pozadini, prateći vokal, nikad nisam planirala biti u prvom planu. Ali onda mi je stan u LA-u izgorio, morala sam se vratiti kući, nisam imala novca i tri dana sam spavala u svom autu. Prijavila sam se samo za tu stvar koja je obećavala da će plaćati, a slučajno se ispostavilo da je to American Idol. Nisam ulazila u to s mišlju da će se ovo dogoditi. Ušla sam s nadom da će mi možda platiti račun za struju", ispričala je pjevačica za The Guardian.

Na meti kritika

Clarkson se tijekom glazbene karijere često suočavala s kritikama na temelju njezinog izgleda. Mnogi su je kritizirali zbog viška kilograma, a ona je ranije priznala kako je bila najtužnija kad je bila mršava.

"Ne mislim da su kritike ženskog tijela usmjerene samo na glazbenu industriju nego općenito u svim područjima. Mislim da je to zato što su ženska tijela još davnih dana bila uprizorena u statuama. Mi smo lijepa bića. Ne znam, ja sam uvijek bila sigurna u svoj talent i volim ono što radim pa me nikada kritike o mom tijelu nisu boljele. Kada sam odrasla, nisam se zabrinjavala oko toga. Zabrinuta sam oko toga da uvijek moram zvučati dobro", ispričala je za BBC.

Hrvatska inačica šoua kreće u subotu na RTL televiziji u 20.15 sati

