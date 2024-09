Kći Elle Jantoš stiže u 'Superstar': 'To što mi je mama pjevačica može mi odmoći'

Mlada i talentirana djevojka naslijedila je dar od svoje poznate majke. Ella joj je najveća podrška i vjetar u leđa, a status kćeri dance legende mogao bi joj, kaže Rozi, i odmoći. Ipak, želji da se prijavi na drugu sezonu "Superstara" Rozi Etel Jantoš nije mogla odoljeti. Druga sezona "Superstara" kreće u subotu od 20.15 sati.

Foto: RTL

"Dugo vremena mi je trebalo da se prijavim. Pjevačka natjecanja gledala sam od malih nogu, i to većinom uz baku koja je također bila pjevačica. Zadala sam si, stoga, zadatak da prebrodim tremu, vidjet ćemo kako će sve proći", priča mlada pjevačica Rozi Etel Jantoš. Njezina majka Ella Jantoš jedna je od najvećih domaćih vokala i legendarno ime hrvatskog dance, a ljubav prema glazbi Rozi baštini upravo od njezine majke i pokojne bake.

Majka joj je najveća podrška

Rozi Etel pohađa srednju školu te se bavi odbojkom, a u djetinjstvu je pohađala glazbenu školu.

"Morala sam prestati zbog kralježnice, no ljubav prema glazbi postoji oduvijek. Dosad se nisam bavila pjevanjem, uvijek je to pjevanje bilo nekako meni za dušu", dodaje Rozi. Svoj talent pokazat će u drugoj sezoni 'Superstara' pred slavnim žirijem - Severinom, Tončijem Huljićem, Filipom Miletićem i Nikom Turković. A sa slavnim imenima ima iskustva, njezina majka poznata je domaća glazbenica koja je prodornim vokalom obilježila devedesete.

"Mama je oduvijek najveća podrška oko svega, a pogotovo kada nešto volim, kao što je u ovom slučaju pjevanje. Pokojna baka je također bila podrška, poticala me na puno stvari, a njezin me duh vodi i kroz ovo novo iskustvo", priča djevojka. Veliki utjecaj je, dodaje, majka Ella imala na nju.

Foto: RTL

"Veliki je utjecaj imala na mene. Iako ne bih rekla da sam u potpunosti naslijedila talent, inspiraciju za rad i posvećenost glazbi sigurno jesam", dodaje Rozi.

Ella je na prijavu svoje kćeri na 'Superstar' reagirala sjajno.

"Bila je iznenađena kad sam joj rekla da sam se prijavila, no u isto vrijeme bila je sretna i ponosna. Mamin savjet koji me uvijek motivira je "samo hrabro", uvijek govori da ostanem vjerna svojoj interpretaciji jer je to nešto što publika uvijek cijeni".

Foto: RTL

Majka joj je najveća podrška, no Rozi smatra da bi joj prepoznatljivo ime i prezime moglo biti i otežavajuća okolnost. "Mislim da bi mi to što mi je mama pjevačica moglo odmoći jer će ljudi zbog nje imati veća očekivanja od mene", zaključila je Rozi.

