Završila je nova epizoda glazbenog showa "Superstar"! Kandidati su se u recallu borili za prolazak u daljnju fazu natjecanja, a u konačnici su Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković odlučili koji su 12 najboljih kandidata - koji će se za titulu 'Superstara' boriti u emisijama uživo!

Žiri je proglasio kandidate koji idu dalje

23.10 - "Pročitat ću imena jedno po jedno, kako vas prozovem, to znači da ste prošli dalje", poručila je Nika.

Toni Peruško, Dino Miklaužić, Petar Šegedin, Hana Ivković, Ivan Vidović, Anatalia Filimone su prošli dalje.

Foto: RTL

Žiri je odabrao šest od 12 najboljih. "Dragi prijatelji, vas je devet, dalje ide šest. Proširili smo sa 10 na 12", poručio je Huljić kandidatima.

Dalje su prošli i: Luka Veljković, Mia Ribić, David Amaro, Lana Mandarić, Vanessa Kralj i Andrea Jelonjić.

Tonči o Haninom nastupu: 'Sve je bilo odmjereno, a i izgledalo je spontano'

22.50 - Hana Ivković otpjevala je "Neko nije" od Ilme Karahmet. "Blistala si kao i ta haljina. Nježno, lijepo, precizno, čisto, blistavo. Bravo", komentirao je Filip Miletić njezin nastup.

"Uopće nema sumnje koju muziku ti preferiraš i koju muziku slušaš i nema razloga da je ne pjevaš. Prepoznali smo ono nešto u tebi i opravdala si to", rekao je Tonči Huljić.

"Iskreno, Hana. Meni je ovo najbolje što si dosad odradila tako da bravo", istaknula je Nika Turković.

Foto: RTL

"Jednostavno je bilo s ukusom otpjevano. Treba znati pjevati s ukusom, kao i ta tvoja haljina, kao što si i ti. Hvala ti", rekla je Severina.

"Baš odmjereno, sve je bilo odmjereno, a i izgledalo je spontano", dodao je Tonči.

"Osjećam se vrlo dobro. Mislim da sam izvela pjesmu dosta dobro. Bilo je par sitnica koje bih možda promijenila, udahnula zrak na jednom mjesto na kojem nisam, ali sve u svemu, bilo je super", ispričala je Hana.

Filip o Petrovom nastupu: 'ova ti je pjesma došla nekako kao melem na ranu. Tako si i pjevao. Bravo'

22.40 - Petar Šegedin odlučio je otpjevati "More snova" od Tedija Spalata. "Bio si dobar, vidno umoran. Vidio sam kako se boriš sam sa sobom između plača i smijeha i pohvale za to. Ti si jedan klasičan tenor i jednostavno ljudi vole takav tip vokala", rekao je Tonči Huljić.

"Ti imaš prirodno impostiranu emociju, ne samo vokal. Ovo je bilo fantastično. Uživala sam", komentirala je Severina.

"Što si pričao između strofa i refrena i s kime?", pitao je Filip Miletić Petra. "Iskreno, pričao sam s Bogom da mi da snage za dalje jer sam vidio da nešto s grlom nije ok. I na svu sreću popravilo se. Na kraju je sve prošlo kako treba", odgovorio je on.

"Poslije ove jurnjave 24 sata koju ste imali, ova ti je pjesma došla nekako kao melem na ranu. Tako si i pjevao. Bravo", dodao je Filip.

"Meni je jako drago da si ti tu. Ja tebe baš jako volim ovdje i meni je ovo vidno bilo mekše nego što ti to inače možeš, ali mi je svejedno bilo jako lijepo. Jako sam uživala i hvala ti što si danas bio tu", komentirala je Nika Turković.

"Od jedan do deset, zadovoljan sam osam, možda čak i devetka. Iz razloga što mi glas lagano ide prema potrošenom, ali sve u svemu to će se vratiti, naravno, na prijašnji nivo i to će definitivno biti bolje", rekao je Petar.

Nika o Viktorovom nastupu: 'Sve je bilo dobro, nemam zamjerki'

22.35 - Viktor Habazin odabrao je "Teške boje" od Gorana Bareta i Majki. "Opet si to onako junački iznio. Jako si se trudio i meni je to bilo korektno", rekla je Severina za njegov nastup.

"Sve je bilo jako dobro otpjevano. Nemam ti doslovno što zamjeriti ili komentirati. Mislim da si tu zato što si to zavrijedio i bravo, Viktore", istaknula je Nika Turković.

Foto: RTL

"Možda si mogao biti, kad si već odabrao ovu pjesmu, malo više svoj. Previše mi je bilo Bare, pokušaja da to bude Bare", rekao je Tonči Huljić. "Meni nije", rekla je Severina.

"Slobodno si mogao to otpjevati na svoj način. Jedino to", dodao je Tonči.

"Pošto sam ja tvoj baš veliki fan i navijač, da znaš. Malo se osjetio na tebi trag umora. To neće pokvariti moj dojam o tebi. Kao što tvoje ime kaže, vjerujem da imaš šanse da budeš pobjednik", komentirao je Filip Miletić.

"S obzirom da sam jako, jako umoran i da sam spavao prije nastupa ovdje u ovim vrećama. Uspio sam izvući te zadnje atome energije iz sebe i čak sam zadovoljniji s izvedbom nego što sam mislio da ću biti", otkrio je.

Tonči o Tonijevom nastupu: 'Opravdao si povjerenje'

22.30 - Toni Peruško je oduševio žiri na audiciji, a isto je roker iz Labina učinio i u posljednjoj fazi recalla. Izveo je "Back to Black" Amy Winehouse.

"Opravdao si povjerenje, ukrao si pjesmu, prisvojio", pohvalio ga je Tonči.

"Gledala sam koliko si svoj, uzeo si je na svoj način, hvala ti", dodala je Severina. Pohvalio ga je i Filip te rekao da je ova izvedba najbolje njegovo izvođenje dosad.

Nika o Andreji: 'Stvarno lijepo pjevaš i stvarno te je svaki put iznova sve ljepše i ljepše čuti'

22.20 - Andrea Jelonjić nakon prolaska u grupi otpjevala je pred žirijem "Million Reasons" od Lady Gage. "Taj osmijeh jednostavno zaslužuje mjesto na kojem se nalaziš. I stalno se smij kad pjevaš, stvarno. Nije tu bilo nikakvih nepotrebnih dodatnih tonova za koje sam siguran da ih možeš raditi nego si jednostavno svela to na svoju mjeru, na ovu pjesmu i donijela je prilično vjerodostojno, čak dapače i više od toga", komentirao je Tonči Huljić njezin nastup.

Foto: RTL

"Nemam ti što reći. Stvarno lijepo pjevaš i stvarno te je svaki put iznova sve ljepše i ljepše čuti i nadam se da će toga biti sve više", rekla je Nika Turković. "Graciozna, elegantna. Ono što je krasilo žene iz 60-ih i 50-ih, glumica i pjevačica. Fenomenalno", istaknuo je Filip Miletić.

"Tvoj pik je halo efekt. Odmah privučeš pažnju i onda te počnem slušati. I to ozbiljno počnem slušati. Jako dobro", dodao je Tonči.

"Sve su rekli. Hvala ti puno. Zaslužuješ to mjesto gdje jesi", istaknula je Severina.

Tonči o Vanessinom nastupu: 'Sve je bilo izvedeno kako treba'

22.15 - Uslijedio je nastup Vanesse Kralj koja je izvela "It's Man's Man's World" Jamesa Browna.

"Mene je malo strah toga da će žiri biti strog jer ide se za finale, a u finalu budu pjevali samo najbolji", rekla je Vanessa Kralj.

Foto: RTL

Mentor pjevanja tražio je od nje više stava. Vanessa je otpjevala od Jamesa Browna "It's a Man World".

"Vidjelo se koliko te kad si bila u okviru grupe, grupa gušila i zaustavljala u pokretu, ekspresiji i svemu. Jednostavno nisi znala.. Bili su ti opterećenje. Ovo je jedno novo svjetlo tebe. Čak nadogradnja svega onoga što sam dosad mislio o tebi. Tako da, vrlo mudar odabir pjesme i odlična interpretacija, odličan pokret. Sve je bilo izvedeno kako treba", komentirao je Tonči Huljić.

"Vladaš vokalom, vladaš scenom, vladaš emocijom. Izabrala si pjesmu od možda meni pet najljepših ikad napisanih s baš jakom porukom koliko je žena važna", rekao je Filip Miletić. "To mi je bilo bitno. Baš ta poruka pjesme", istaknula je Vanessa.

"Donijela si to na jedan poseban način. Mislim, James Brown pa onda kad to žensko otpjeva, pa nisam očekivala od tebe i onda si potpuno okupila moju pažnju. Da je pjevalo ne znam još koliko, ja bih samo tebe gledala", rekla je Severina.

"Jako, jako dobro", istaknula je Nika Turković.

Nika o Marinovoj izvedbi: 'Nisam ništa manje očekivala'

22.10 - Treća i posljednja faza recalla pred kandidate je donijela najteži izazov. Solo izvedbama morali su se boriti za prolazak u emisije uživo.

Foto: RTL

Pred žiri je prvi stigao Marino Jakobić koji je izveo "Stine" Olivera Dragojevića. "Bravo Marino, imaš lijepu farbu, rašpu i lijepo nosiš svaku pjesmu. Profesionalan si i nisam ništa manje ni očekivala", poručila je Nika.

Nika o grupi '4 You': Niste se dale do kraja, to se cijeni'

21.55 - Nakon pauze, pred žiri se vratila i grupa "4 You".

Foto: RTL

"Od svih vas je ova pjesma najviše legla Hani. Želim vas pohvaliti jer ste se vratile, niste se dale do kraja, to se cijeni, stvari se tako vrate", otkrila je Nika. Hana Ivković je u konačnici i izborila daljnje natjecanje.

Veronika, Luka i Valentina nažalost nisu prošli dalje

21.50 - Grupa "Refugees" je izvela pjesmu "Killing Me Softly".

"Super je u jednom timu imati Luku Modrića", našalio se Filip misleći na Luku.

Foto: RTL

"Moram reći, ovo je malo nezahvalna pjesma zato što ima bit i sve je na vokalu tako da dobro ste se snašli. Vidjet ćemo kako će biti dalje", komentirao je Filip nakon njihove izvedbe.

Valentina se odmah nakon nastupa rasplakala. "Bilo je grozno", osvrnula se na svoje pjevanje.

Foto: RTL

"Teško mi je samo zato jer se osjećam da je doslovno skrenulo iz moje kontrole, da sam narušila zapravo dojam cijele grupe žiriju", rekla je. "Nisam mislila da ću se toliko zblokirati", dodala je.

"Sljedeći kandidati koje prozovem nek istupe. Veronika Kovač, Luka Tomić, Valentina Patrun. Vi nažalost ne prolazite dalje", poručio im je Filip.

Nika o 'Yugo Trouble': 'Lijepo vam se spajaju glasovi, pogotovo zato jer su različiti'

21.40 - Vesela ekipa "Yugo Trouble" koju čine: Stefani Žužić, David Amaro, Aglaja Milenković i Zvonimir Detelj sljedeća je nastupila.

"Eh kad bi znali do kada smo jučer vježbali", rekla je Stefani prije nastupa."Do četiri", dodala je Aglaja. "Tko je dao to ime?", zanimalo je Huljića.

"Dobili smo tu ideju pošto smo kao sa područja cijele regije, bivše Jugoslavije", rekao je Zvonimir. "Imamo Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju", dodao je David.

Ekipa je otpjevala pjesmu "Stand by Me".

Foto: RTL

"Sad smo mi 'in trouble' zato što imamo jako puno posla. Bili ste super", komentirala je Nika. "Baš vam se lijepo spajaju glasovi, pogotovo zato što su jako različiti", dodala je.

"Odlično ste se prilagodili", rekao je Huljić. "Dosta dobro ljudi", dodala je Nika.

"I sad onaj dio koji nije baš dobar. Sad ćemo morati odlučiti tko ide kući, a tko ostaje. Stefani Žužić korak naprijed, David Amaro korak naprijed. Stefani i Amaro prošli ste", rekla je Severina.

Eva u suzama: 'Bit će bolje sljedeći put'

21.30 - Eva Brnas, Marino Jakobić i Viktor Habazin odlučili su zajedno izvesti "Terca na tišinu" od Silentea. "Izabrali ste jako dobru pjesmu", rekla im je Nika Turković.

"Super ste ovo napravili pošto niste imali puno vremena. Bili ste odlični. Bila je malo terca na visinu pa terca na tišinu. Malo ste pogriješili tekst, ali to je tako nebitno. Ali to što smo čuli bilo je jako dobro i dobro ste složili glasove", rekla je Severina.

Foto: RTL

"Ova pjesma konkretno ne pokazuje vaš pun potencijal. To moramo napomenuti", komentirao je Filip Miletić. Severina se složila.

"Uzeli smo mi sve u obzir. Ne brinite", istaknula je Nika. "Sve mi je mutno postalo. Bit će drugi put bolje", rekla je Eva kroz suze. Marino ju je tješio. Eva nije prošla dalje. "Nakon izvedbe sam odmah znala da ću pasti", rekla je Eva.

Foto: RTL

"Nisam očekivao da ću proći", priznao je Viktor.

Filip o Luki, Ivanu, Anataliji i Miji: 'Zvučite kao da ste jedno, rasplakali ste Seve, bravo'

21.20 - Luka Veljković je sa svojom grupom u kojoj su i Ivan Vidović, Anatalia Filimone i Mia Ribić pripremio i koreografiju. "Ja već vidim da će ovo biti najbolji dan mog života", rekla je Nika Turković.

Odlučili su pjevati "Story of My Life" od One Directiona. Severina je gledala njihovu izvedbu sa suzama u očima. "Bravo", rekla im je. Luka je otkrio da su svi zajedno radili koreografiju i da je on čak najmanje sudjelovao.

Foto: RTL

"Htio sam testirati jesi li kolegijalan", rekao je Filip Miletić. "Predivni ste, odličan izbor pjesme. Zvučite kao da ste jedno, rasplakali ste mi Seve, Nika zamalo, Tonči isto", dodao je.

Tonči je komentirao da je nedostajalo više Anatalijinog pjevanja. "Ja sam sretna kad vidim ovako mlade ljude koji vole to što rade i koji to rade sa srcem. Vaše energije su me podsjetile da je ovo najljepši posao na svijetu", rekla je Severina kroz suze.

"Jako dobro", istaknula je Nika Turković. Cijela grupa je prošla dalje.

Severina tješila Hanu: 'Znam da ti je teško'

Kandidati koji su prošli u top 40 moraju sa svojom skupinom izvesti već sljedećeg dana pjesmu kako bi osigurali prolaz dalje. Osim talenta na ovaj način će pokazati i jesu li timski igrači. Prolaz može dobiti cijela grupa, ali mogu i zajedno podbaciti. Oni koji prođu, prolaze u top 12.Natjecatelji su se složili da nisu imali vremena za spavanje i da će dati posljednji atom snage za prolaz. Svoje pjesme uvježbavaju s vokalnim mentorom.

21.15 - Prva grupa "4 You" imala je zadatak izvesti 'Don't Let Go' grupe En Vogue. Vokalni mentor Dino Antonić otkrio je da djevojke pjesmu prije izvođenja nisu nikada čule. Nakon što su djevojke izašle pred žiri, uslijedio je prvotni raspad nakon kojeg je Hana Ivković na rubu suza od Severine dobila vodu kako bi se smirila.

Foto: RTL

"Oprostite, što je bilo? Jesi dobro?", pitala je Severina. "Hoćeš vode?", pitala je Hanu. "Znam da ti je teško", tješila ju je Severina, a pridružio se i ostatak žirija. "Nitko neće umrijeti od toga", rekao je Filip Miletić.

Nakon razgovora s žirijem, grupa "4 You" je otišla na ponovno uvježbavanje pjesme. "Cure su se preplašile, treba imati utakmica da se nosimo sa stresom", rekao je Antonić i s djevojkama nastavio raditi do ponovnog pokušaja na audiciji.

Goran je promijenio frizuru: 'Kao da gledam Đokovića'

20.57 - Goran Tomić promijenio je imidž zbog novog nastupa i obojio kosu u smeđe. Odlučio je izvesti duet Eda Sheerana i Eminema "River". "Ubacivat ću i pjevanje, naravno, ali Eminem je pretežno nešto što ću izvoditi tijekom ovog showa", rekao je Goran.

Foto: RTL

"Kao da gledam Đokovića da repa", komentirao je Tonči Huljić. Nika Turković se složila.

"Jako sam zadovoljan s nastupom i kao da mi je laknulo već malo kad sam izišao na binu. S vremenom me je popustila trema i ta anksioznost koje sam imao", rekao je Goran.

Franka o svom nastupu: Mislim da se trema manje čula nego prošli put'

20.55 - Franka Blagus na audiciji je oduševila žiri svojom karizmom, a sad je dobila priliku da pokaže koliko dobro pjeva.

"Isti je stav, nema treme, nema nikakvih promjena u mom raspoloženju, samo mi je dalo vjetar u leđa: 'Ok, ugrožena sam. Ajmo još malo bolje'. Moram se potruditi otpjevati jer koliko sam vidjela, ima jako puno odličnih kandidata, ali opet igram na tu kartu šarma da nisam statična", ispričala je Franka.

Foto: RTL

Odlučila je izvesti od Claudije Beni "Više nisam tvoja". Oduševila je ostale natjecatelje koji su je nagradili gromoglasnim pljeskom. "Najsretniji kandidat na svijetu", zaključila je Nika Turković.

"Meni je bilo super. Mislim da se manje čula trema nego kad sam prvi put bila na audiciji. Ja sam izvela najbolje što sam znala. Sad će na njima biti hoće li me pustiti dalje, ali vidim da su i oni malo uživali. Bilo je dobro", istaknula je Franka.

Donat otkrio ljubavni status, a zadovoljan je svojim nastupom: 'Dobro je ispalo na kraju'

20.53 - Donat Mandić (29) je nedugo prije nastupa na audiciji prekinuo s djevojkom.

"Nema nikakvih novosti za curu, nismo više u kontaktu. Ja sam nastavio dalje, meni je dobro", poručio je Donat.

Foto: RTL

"Nisam upoznao nikakvu djevojku koja mi je uzela srce,ali polako ima vremena", dodao je. Izveo je pjesmu "Tko ti to grize obraze" od Toše Proeskog.

"Prezadovoljan sam. Mislio sam da ću fulati tekst, ali dobro je ispalo na kraju. Nemam suza, nemam za kime plakati", našalio se.

Vannesa je zadovoljna svojim nastupom, a prolazak u recall je proslavila s bakom

20.50 - "Prolazak sam proslavila sa svojom bakom, ona je baš bila jako sretna i plakala je. Bila je jako ponosna", rekla je kandidatkinja Vanessa Kralj (23).

Foto: RTL

"Velika je konkurencija pa me malo strah, ali isto tako znam da sam i ja dobra", poručila je Vanessa prije nastupa. Otpjevala je pjesmu "Ginem".

"Ja sam jako zadovoljna. Bilo je kratko, ali baš lijepo", rekla je.

Dora nakon nastupa: 'Bit ću ja dobro'

20.43 - Sljedeća na redu bila je Dora Mandić. "Tata mi je poručio da smo svi od krvi i mesa, da smo svi ljudi i da stanem na pozornicu i pokazem tko sam i što mogu", rekla je prije nastupa. Dora je otpjevala "Black Velvet" od Alannah Myles.

"Na rubu sam plakanja, ne znam zašto. Emocije i stres u ovih zadnjih par dana uvježbavanja, dobro sam. Bit ću dobro", poručila je.

Nika o Nikolininom nastupu: 'Malo se požurila, ali meni je ona super'

20.40 - "Osjećam se super, opušteno, nadam se da ću dobro odraditi", rekla je Nikolina Kolman (17) prije nastupa. "Trema je malo prisutna", dodala je.

Otpjevala je pjesmu "Brod u boci" od Olivera Dragojevića.

Foto: RTL

"Malo se požurila, ali prošli put je bila jako dobra. Meni je ona super", poručila je Nika.

"Meni je bilo dosadno", rekao je Filip. "Mislim da je samo žurila da stigne", nadovezala se Nika.

Marino nakon nastupa: 'Moglo je i gore, preživio sam'

20.37 - Marino Jakobić (30) iz Splita je oduševio žiri na audiciji, posebno Niku koju je Severina zezala i poručila joj da se zaljubila u njega.

"Što se tiče Nike i situacije koju je zakuhala prije svega Severina, to je Sevi bilo po guštu, mislim da ću im se svidjeti", poručio je Marino prije nastupa.

Marino je otpjevao pjesmu "Sve ću preživit" od Tedija Spalata.

"Ne bih ništa promijenio. Moglo je i gore", našalio se Marino. "Čudom sam preživio tako da je dobro", dodao je.

Nataša o drugim kandidatima: 'Volim ih pohvaliti ili im dati savjete'

20.35 - "S obzirom da imam inače školu pjevanja, iskreno, dosta sam ljudi ovdje upoznala koji su vrhunski pjevači zaista. Ali bez obzira na to, volim im dati super pohvale ili ako je nekome čak potreban i savjet, zašto ne", poručila je Nataša Đurić (29) iz Banja Luke.

Otpjevala je "Ako nikada" od Aleksandre Radović.

Foto: RTL

"Zadovoljna sam, imala sam tremu. Neuobičajeno za mene, ali imala sam što je možda super i pozitivno u svemu ovome", poručila je Nataša kroz smijeh nakon nastupa.

Valentina se nada prolasku dalje, a za nastup se posebno sredila

20.33 - Valentina Patrun za nastup si je sama izradila naušnice. "Za outfit mi je došla vizija i rekla sam si: 'To ću danas'. To mi je outfit za ovu pjesmu", rekla je. Odlučila je izvesti pjesmu "She Used to Be Mine" od Sare Bareilles.

Foto: RTL

"Meni je to jako dobar vokal", rekla je Nika Turković. "Nadam se da je dosta za prolaz, ali sve ćemo vidjeti. I ako ne prođem, meni je bitno da sam došla ovdje i to otpjevala", zaključila je Valentina.

Lana se puno pripremala: 'Jako sam zadovoljna'

20.27 - Lana Rubelj puno je vremena uložila u novi nastup za recall.

"Pripreme su bile velike ovaj tjedan, glasovno, scenski i evo, spremna sam. Moj današnji outfit osmislila je moja teta Diana i skrojila ga je. Jednostavno, stajling predstavlja moj stil. Možda čak i nema veze s pjesmom, ali jednostavno, to sam ja i to je ono što ja volim. Nema treme. Kod mene je skroz opušteno", rekla je Lana.

Odlučila je pjevati pjesmu "Ginem" od Magazina. "Jako sam zadovoljna sa svojim nastupom i nadam se da će to biti dovoljno za prolaz", istaknula je Lana.

David o nastupu: Znam gdje sam pogriješio…'

20.25 - "Mama je bila sretna i ponosna kad sam joj rekao da sam prošao dalje tako da i dalje će gledati s malih ekrana", rekao je David Balint (23) prije nastupa.

"Bravo", poručila je Severina. "Ali zašto se povuku, kad trebaju potegnuti opet se potegnu natrag", pitao se Tonči. "Meni je ovo bio strah", dodao je.

"Znam točno neka mjesta koja sam pogriješio. Dao sam sve od sebe i pjevao sam s emocijom, mislim da je to najbitnije", poručio je David.

Toni razvalio pjesmom "That' Life": 'Srce mi lupa sto na sat'

20.23 - Toni Peruško na audiciji je brzo oduševio žiri "Ti si sav moj bol" od Ekatarine Velike. "Konstantno pjevam, imamo i gaže tako da sam vjerovao da sam spreman da barem prođem prvi krug. Mislim da je zadnji put bilo svakakvih prolaza, a ovaj put će ipak biti, ja mislim da je ovaj put rez", ispričao je Toni.

Odlučio je u recallu pjevati od Franka Sinatre "That's Life". "Hvala", rekli su mu Tonči Huljić i Filip Miletić nakon nekoliko sekundi što je Toni pjevao. "Srce mi lupa sto na sat. Mislio sam da ću otpjevati do kraja, ali su me zaustavili. Mislim da je prošlo dobro", rekao je mladi Labinjanin.

Luka: 'Niki sam najdraži kandidat, nadam se prolasku'

20.20- Prvi kandidat koji se bori za prolaz dalje je Luka Veljković iz Švicarske. "Od castinga sam se pripremao od jutra do sutra. Znači, svaki tjedan sam barem dva puta išao na fitness. Moram se dokazati, pogotovo što je Nika rekla da sam joj najdraži kandidat do sada pa ćemo vidjeti", rekao je Luka.

Na audiciji je briljirao pjesmom i plesom te je izveo korejsku pjesmu s koreografijom i otpjevao "Sve još miriše na nju" od Parnog valjka. Luka je istaknuo da ovog puta nema plesa i a capella je što je najbolje. Odlučio je pjevati "Romanija" od Halida Bešlića. "To je za tebe, Severina", poručio je pjevačici.

"Sad sam pun adrenalina. Ne mogu ni opisati, toliko sam uzbuđen sada. Daj Bože da prođem", rekao je Luka nakon izvedbe. "Sladak je", komentirala je Severina. "Ajme, baš ga volim", rekla je Nika Turković.

20.15 -Svi kandidati koji su prošli u sljedeći krug, moraju proći recall kako bi se plasirali dalje i nastupili u emisijama uživo "Superstara".

"Pozdrav, ekipa moja. Dobrodošli u recall. Nadam se da ste se dobro naspavali i nadam se da ste spremni", obratila se Severina natjecateljima.

Foto: RTL

"Odaberite onaj dio pjesme gdje možete pokazati najbolje od sebe jer nakon minute više vas ne čujemo. Sada vas je ovdje 100. Na kraju dana će vas biti samo 40", savjetovao je Tonči Huljić.

"Ono što je bitno je da ste u deset skupina i kandidati koji su u posljednjoj skupini, nažalost imaju najmanju šansu da prođu dalje zato što ćemo dotad popuniti sva mjesta, a najbitnije da su ti kandidati, nažalost, oni koji u prvom krugu nisu dobili četiri 'da'", objasnila je Nika Turković.

"Budite što kraći i koncizniji. Koncentrirajte se, pokažite zašto ste ovdje i opravdajte to. Sretno, ljudi", poručio je Filip Miletić.

Severina se rasplakala zbog jednog kandidata

19.40 - Recall je donio buru emocija kod kandidata, ali i u žirija. Tijekom nastupa jedne od grupa, Severina se rasplakala, nije mogla suspregnuti emocije. "Rasplakali ste mi Seve, a i Nika je blizu", komentirao je Filip izvrstan nastup. Ubrzo je glazbenica objasnila što ju je toliko ganulo, piše RTL.

"Ja sam sretna kad vidim ovako mlade ljude koji vole to što rade i koji to rade sa srcem. Vaše energije su me podsjetile da je ovo najljepši posao na svijetu i hvala vam", otkrila je Severina. U emotivnoj drugoj fazi natjecanja ni kandidatima nije bilo lako, borba za prolazak u emisije uživo bila je previsoki ulog za mlade ljude željne uspjeha. A mjesta u emisijama uživo zaista je malo.

Dvanaest najboljih odlazi u emisije uživo - i to nakon tri faze recalla. Među sto kandidata žiri će odabrati 40 najboljih, a potom će u daljnjoj fazi izbor suziti na njih 19. U konačnici će se devetnaestero najboljih boriti za prolazak dalje solo izvedbama, a žiri će se odlučiti za njih 12 - onih koji će se u emisijama uživo boriti za titulu 'Superstara', ali i nagradu od 50 tisuća eura.

Tko ide u emisije uživo? Ne propustite doznati od 20.15 sati na RTL-u!

Vanessa ima najveću obožavateljicu

19.37 - Kandidatkinja 'Superstara', Vanessa, koju gledamo na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, za RTL je naglasila koliko je uzbuđena zbog nadolazećeg recalla te je najavila svoje planove prije samog odlaska u studio. "Dobro jutro. Došao je taj dan. Danas je recall. Jako sam uzbuđena i jako me zanima kako će proći taj dan, kako ću ja proći i kako su drugi kandidati. Vidjet ćemo", rekla je Vanessa netom prije odlaska na doručak. Prije nego što je krenula, Vanessa je izgrlila cijelu svoju obitelj, a poseban zagrljaj dala joj je njezina baka koja je njezina najveća obožavateljica.