U 'American Idolu' došla do finala

Jedna od onih koja je došla do statusa megazvijezde preko glazbenog showa svakako je američka pjevačica i glumica Jennifer Hudson (42) koja je ostvarila niz uspjeha u svijetu glazbe, ali i filma.

Počela je pjevati sa sedam godina u svom crkvenom zboru u Chicagu. Kao tinejdžerica nastupala je na svadbama te u lokalnim talent showovima. Hudson je dobila svoj prvi profesionalni pjevački posao na Disneyevom krstarenju kao Calliope, glavna grčka muza. Umjesto da obnovi ugovor s Disneyem, odlučila je 2004. godine otići na "American Idol", gdje je stigla do finala i, na razočaranje mnogih, završila na tek 7. mjestu. Pjevala je pjesme Johna Lennona, Eltona Johna, Gladys Knight, Whitney Houston i Arethe Franklin. Whitney i Aretha su njezini najveći glazbeni uzori, a jedna od najdražih pjevačica joj je Céline Dion.

Dobila Oscara za najbolju sporednu glumicu

Tijekom ljeta 2005. godine Hudson je bila na audiciji za "Dreamgirls". Za ulogu se borilo više od 780 natjecatelja, uključujući pobjednicu treće sezone "Američkog idola" Fantasiu Barrino, ali izabrana je Jennifer i ta joj je uloga donijela nevjerojatan uspjeh. Pomalo je nazamisliv njezin niz filmskih i glazbenih nagrada. Dobila je Oscara za najbolju sporednu glumicu. Također je dobila nagradu Zlatni globus, nagradu Udruženja filmskih glumaca, nagradu Sammy Davis Jr. za zabavljača godine, nagradu Britanske akademije za filmsku i televizijsku umjetnost (BAFTA)...

Do danas je snimila četiri filma, a u rujnu 2008. je izašao i njezin debitantski album "Jennifer Hudson".

Izgubila obitelj

Unatoč velikom uspjehu u karijeri, 2008. godina je dobila tragičan obrat u njezinom životu kada su u listopadu te godine majka, brat i nećak pronađeni ubijeni u Chicagu u listopadu. Njih je ubio Jenniferin šogor William Dalfour, koji je ubrzo uhićen i za tri točke ubojstva prvog stupnja trenutačno služi tri doživotne zatvorske kazne bez pomilovanja. Također je dobio 120 godina za tešku otmicu i upad u dom. Jennifer je progovorila o njihovoj smrti nakon Williamove presude 2012. godine, otkrivši da je odlučila oprostiti svom šogoru njegove postupke.

"Osjećam da to uglavnom nije njegova krivnja. Tako je odgojen. Pokušali smo mu ponuditi ljubav, ali on je otišao toliko daleko da to nije mogao čak ni. Puno toga je izašlo na vidjelo, za što nismo ni znali, iz njegova odgoja..., on kao da nikad nije imao priliku. Da je imao ljubav koju nam je naša majka davala, ili prošlost koju neki imaju, onda bi imao šanse", kazala je Jennifer nakon presude.

Jennifer Hudson je u suzama odala počast ubijenim članovima obitelji u veljači 2009. godine kada je prihvatila nagradu Grammy za najbolji "rhythm and blues" album. Jennifer Hudson je do danas dobila ukupno četiri Grammyja.

