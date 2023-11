Zadranin Ivan Vidović (26) prošao je u top 10 'Superstara', a za RTL.hr je otkrio detalje o svom nastupu uživo, djevojci i odnosu s ostalim natjecateljima. Prvu emisiju uživo glazbenog megaspektakla 'Superstar' pogledajte na platformi Voyo. Iduće subote nas očekuje nova emisija uživo, a moći ćete je pratiti od 20.15 na RTL-u i na platformi Voyo!

'Možda sam mogao bolje otpjevati...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivana su nakon prve emisije uživo preplavile emocije, posebice zato što su ga došli podržati obitelj i prijatelji.

"Bio sam emotivan jer sam shvatio da me cijela obitelj došla podržati, djevojka i prijatelji. Shvatio sam da me slušaju svi oni kojima je bitno i da nema do podrške od svih njih i Boga. Prije nego što sam došao na pozornicu, osjetio sam tremicu i onda sam rekao: 'Daj, smiri se. Što radiš?'. Imao sam krunicu u džepu i otišao je sav strah. Jedva sam čekao izaći. Stvarno mi je predrago. Možda sam mogao bolje otpjevati, ali sam bio previše u emocijama pa se nisam toliko fokusirao na izvedbu koliko na emocije", ispričao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Želim ići izvan Hrvatske'

Komentari žirija su ga oduševili, a najviše mu znači Tončijev komentar. Ivan se planira ozbiljno baviti glazbom, a dosad je objavio 27 pjesama.

Foto: RTL Foto: RTL

"Želim izbacivati dva albuma godišnje, možda čak i tri. Ne želim stati jer imam puno ideja, puno zapisanih tekstova, puno melodija, puno napisanih pjesama, više na engleskom jeziku, ali može se i na hrvatskom jeziku nešto napisati, iako ja guram prema engleskom jeziku jer želim ići izvan Hrvatske s glazbom", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dobro mu ide u ljubavi

Ivan je u emisiji uživo izveo pjesmu Deana Lewisa o prevari i gubitku ljubavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odabrao sam pjesmu od Deana Lewisa jer mi dosta znači ta pjesma, ali mi je više značila u prošlosti nego u sadašnjosti i zato što moj glas, ajmo reći, pripada toj pjesmi na neki način i spoji se s tom pjesmom. Nemam taj osjećaj nego sam se prisjećao tog osjećaja otprije. Hvala Bogu, sretan sam sa svojom djevojkom i ne želim da se takav osjećaj ikad više dogodi i sad želim njoj pjevati samo romantične pjesme", priznao je.

Djevojka mu je najveća podrška u svemu što radi.

"Moja djevojka me izljubila milijun puta nakon nastupa. Rekla je da sam bio prelijep, predobar i da sam odlično pjevao. I da sam bio premiran uz sve što se događalo i njoj je bilo jako drago što je bila u publici. Obožava to i najveća mi je podrška. Promovira me, šalje ljudima okolo i ne znam kako bih bez nje. Išao bih isto dalje, no bilo bi mi teže", ispričao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Žao mu je zbog Davida i Luke

Ivan se sa svim natjecateljima dosta zbližio i ekipa mu je, kako kaže, predobra. Bilo mu je žao kada su David i Luka ispali, a za njih ima samo riječi hvale.

Foto: RTL Foto: RTL

"Svima je ovdje bilo više veselja i svega jer su obojica jako dragi ljudi. Luka mi je bio i cimer, a i David ima karizmu koja se neće zaboraviti", ispričao je.

Prvu emisiju uživo glazbenog megaspektakla 'Superstar' pogledajte na platformi Voyo. Iduće subote nas očekuje nova emisija uživo, a moći ćete je pratiti od 20.15 na RTL-u i na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Severina dala recept kako postati Superstar: 'Treba imati 'jebu' i nuklearnu energiju, to je ključ uspjeha!'