Započeo je glazbeni spektakl 'Superstar' u kojem će osmero polufinalista dati sve od sebe i pokazati svoj talent kako bi se izborili za finale! U finalu ima mjesta samo za četvero, a koji će sretnici to biti, ne propustite pogledati večeras u 20:15 na RTL-u! A do tada, prijašnje epizode možete pogledati na streaming platformi Voyo!

Mia Ribić, Andrea Jelonjić, Hana Ivković, Vanessa Kralj, Ivan Vidović Eyevan, Petar Šegedin, Dino Miklaužić i Toni Peruško – svi oni već su pregršt puta dokazali da su svojim glasom, emocijom i karizmom na pozornici zaslužili svoje mjesto u polufinalu, no sad kad je pobjeda sve bliže, raste i uzbuđenje, a svatko od njih se s njim nosi na svoj način.

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Severina o Ivanu: 'Ti si naš heroj'

21.10 - Sljedeći na redu bio je Ivan Vidović Eyevan, a otpjevao je pjesmu 'All I Want'.

"Malo više sigurnosti u sebe jer znaš što radiš. Meni je ovo bilo jako lijepo i emotivno. Kad god nešto pogriješiš nemoj da ti se to vidi, bilo je sve ok", komentirala je Nika.

"Dosljedan si svih ovih emisija, ti si naš heroj. Voljela bih čuti neku hrvatsku pjesmu", rekla je Seve.

Foto: RTL

"Da se nisam rodio u Splitu, onda bih volio da sam se rodio u Zadru. Ti si jedna hipersenzibilna osoba i zato je sad bila trema, ali to ćemo zaboraviti", ohrabrio ga je Tonči. "Voljela bih da mi pjevaš na koncertu", poručila mu je Severina.

Severina o Vanessi: 'Zadrži tu djevojčicu u sebi'

20.55 - Vanessa Kralj otpjevala je pjesmu 'Ne tiče me se' grupe Magazin.

"Pametno birana pjesma, mislim da ti trebaš biti nova pjevačica Magazina. Žena zmaj", rekao je Filip.

Foto: RTL

"Moram reći jednu stvar koja me dugo muči. Nemam nikakve veze s Filipom i nismo u vezi", rekla je Seve. "Zadrži tu djevojčicu u sebi", poručila joj je Seve.

Foto: RTL

"Ovo je jako teška pjesma. Meni je ovo bilo odlično i ti ne trebaš biti pjevačica Magazina nego Vanessa Kralj", dodala je Nika.

Tonči o Andreji: 'Najbolji nastup dosad'

20.35 - Andrea Jelonjić izvela je pjesmu Anastacie 'Paid My Dues'.

"Hvala na ovome. Doslovno sam čekala ovo da mi daš. Nemam što puno filozofirati, ovo je bilo najbolje do sad", komentirala je Nika.

"S ovim si nas razvalila. Molim te samo izabiri sebi pjesme za dušu, fantastična si", rekla je Seve.

"Tko kaže da žene nemaju mušku energiju", rekao joj je Filip. "Čim si došla do ovdje, to je s razlogom, publika prepoznaje nešto kod tebe", dodao je.

"Ovo je tvoj najbolji nastup do sada. Ništa više nije u našim rukama, publika će reći svoje", komentirao je Tonči.

'Jesi se umorio od emocija?'

20.20 - Dino Miklaužić prvi je na redu. Mladi talentirani kandidat izveo je pjesmu koju je pjevao s 11 godina u 'Zvjezdicama' u finalu, a radi se pjesmi Zdravka Čolića 'Ti si mi u krvi'.

Foto: RTL

"Jesi se umorio od ovih emocija?", upitala ga je Antonija, a on je potvrdio.

"Prošli put si ušao u koštac s teškom pjesmom, a onda sam rekao sve super, ali zvučiš kao dječak. Moja greška. To kako si sagorio na bini, kako fino fraziraš, izgorio si na bini. Ti kako budeš rastao ti ćeš biti talijanski tip vokala, isprika za prošlu emisiju", rekao je Huljić.

Foto: RTL

"Ne vidim ti frizuru, ličiš mi na mog sina. Izabrao si pjesmu Čolića i to si donio na svoj način. Ti kad budeš pjevao djevojčice će vrištati, a već sad mogu vrištati", komentirala je Severina.

"Najdraža stvar mi je kod tebe što si roker koji s punim pravom uzima balade koje otpjevaš s emocijom, jako dobro", dodala je Nika. "Ubijaš kako pjevaš", dodao je Filip.

Počeo je glazbeni spektakl!

20.15 - Show su natjecatelji otvorili zajedničkim nastupom pjesmom 'Shut Up and Dance' grupe Walk the Moon.

"Užarena je atmosfera u studiju, potraga za 'Superstarom' traje! Večeras ih četvero odlazi i četvero ostaje", rekla je voditeljica Antonija Blaće.

Foto: RTL

"Vrijeme je za prvi nastup večeri, u kojoj ulozi će se danas naći, ne znamo, ali znamo da dolazi Dino!", najavila je voditeljica Dinu Miklaužića.

'Karijere su više puta ostvarili i oni koji nisu pobijedili'

19.51 - Tu je naravno i cijenjeni žiri, Severina (51), Tonči Huljić (62), Nika Turković (28) i Filip Miletić, koji će, kao i dosad, svoj stručni sud i emotivne komentare ponovno će dodijeliti kandidatima, no finaliste odabiru isključivo gledatelji svojim glasovima.

Foto: RTL Superstar - žiri

Najboljih osam na pozornici će dočekivati i ispraćati voditeljica Antonija Blaće (44), a kako se osjeća znajući da će večeras morati obznaniti imena čak četvero kandidata koji napuštaju show?

Foto: RTL Antonija Blaće

''Ono što me uvijek tješi kad su ove situacije u pitanju jest to da, otkad postoje ovakvi showovi u Hrvatskoj, karijere su više puta ostvarili i oni koji nisu pobijedili'', kaže Antonija koja jedva čeka vidjeti koje su pjesme odabrali polufinalisti.

