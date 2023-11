U novoj epizodi "Superstara", grupa "Five Directions" samopouzdano je stigla pred žiri. Pred Severinom, Tončijem, Nikom i Filipom izveli su hit "Story of my Life" grupe One Direction. Pred žiri su stigli i s malom koreografijom, a silan trud ekipi se isplatio! Propuštenu epizodu "Superstara" možete pogledati na RTL-ovoj platformi Voyo!

"Ja već vidim da će ovo biti najbolji dan mog života", rekla je Nika Turković.

Foto: RTL Foto: RTL

Severina se rasplakala, a oduševljen je bio i Filip. "Kada se bira blockbuster sa superherojima, ovako se biraju likovi", komentirao je producent. "Rasplakali ste mi Seve, Nika zamalo", dodao je. "Ja sam sretna kad vidim ovako mlade ljude koji vole to što rade i koji to rade sa srcem. Vaše energije su me podsjetile da je ovo najljepši posao na svijetu i hvala vam", otkrila je Severina.

Tonči je komentirao da je nedostajalo više Anatalijinog pjevanja.

Nika Turković sjajnoj grupi je priopćila da su baš svi prošli - Anatalia Filmone, Mia Ribić, Ivan Vidović, Luka Veljković i Dino Miklaužić.

