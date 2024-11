Mlada mama Duksita Mamita prvo repala, a onda zapjevala pjesmu Lepe Brene

U večerašnjoj epizodi glazbenog showa "Superstar", gledatelji su upoznali Marinu Tišljar, mladu mamu osebujnog stila poznatu kao Duksita Mamita. Prijavila se u show kako bi ispunila dugogodišnju želju i inspirirala svoju djecu da slijede svoje snove. Marina je do sada vježbala nastupe u svojoj dnevnoj sobi, a sada, u 26. godini, dobila je priliku da se pokaže pred publikom i žirijem.

Izrazito je aktivna na društvenim mrežama, na kojima svakog dana broji sve više pratitelja, a to se, kako kaže, dogodilo spontano: "Ljude je privlačio moj sadržaj, ostavljali su lajkove, komentare i predivne poruke inspiracije u mojim porukama. Budući da sam raznovrsna osoba, s mnogo osobina, takav je i moj sadržaj - od smijeha do suza, ozbiljnih savjeta, ludih outfita i frizura do recepata za ručak ili deserte."

Iskustvo ranog majčinstva imalo je velik utjecaj na Marinu, majku dvoje djece, kojaje istaknula da, iako ne bi savjetovala mladim djevojkama da slijede njen primjer, ipak uživa u bliskom odnosu s djecom i raduje se zajedničkom odrastanju. Zbog bolje budućnosti za obitelj, preselila se u Njemačku, ali naglasila je da se još uvijek osjeća kao cura iz Dubrave.

U glazbenom smislu, Marina posebno cijeni Severinu, koja joj je idol na regionalnoj sceni, dok su joj na svjetskoj sceni uzori Nicki Minaj i Michael Jackson.

Na audiciji za "Superstar" izvela je duet Rihanne i Nicki Minaj, "Fly" i pjesmu "Sledeći" Lepe Brene, što joj je donijelo podršku Nike i Severine za prolazak u daljnju fazu natjecanja. Iako je Filip bio kritičan prema tehnici pjevanja, pohvalio je njezin performans i ipak joj dao priliku da prođe u sljedeći krug natjecanja.

