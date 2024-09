Karlo otvorio audiciju, njegova obitelj u suzama: 'Jedva te čekam još čuti'

Druga sezona "Superstara" je stigla i donosi iznimne talente pred stručni žiri. Nije lako skupiti hrabrost, pobijediti strah i dati sve od sebe onda kada je najteže, no na putu prema ostvarenju snova - upravo to su odlike najboljih. Show pratite uživo na Net.hr-u!

Karlo otvorio audiciju

U drugoj sezoni 'Superstara' mladi Karlo Strancarić iz Zagreba otvorio je audiciju pred žirijem, a sa sobom je poveo cijelu obitelj. Ubrzo je opravdao njihovo povjerenje i podršku. Ljubav prema domaćoj glazbi razvio je slušajući pjesme Olivera Dragojevića, a na 'Superstar' se prijavio zahvaljujući stricu. Uz potporu bližnjih, Karlo je izveo 'Wicked Game' Chrisa Isaaka.

"Prijavio me kum koji misli da dobro pjevam, no on je gluh", našalio se Karlo i nasmijao žiri.

Foto: RTL

"Ispred sebe vidim prekrasnog momka od 19 godina, koji je toliko dobar. Kum nije pogriješio, hvala ti što si se prijavio", rekla je Severina. "Tvoj vokal zvuči skupo i svjetski, odličan si pjevač, a to može biti još bolje i veće", dodala je Nika Turković. "Kada si ušao, odmah sam shvatio da si dobar dečko, dobro odgojen. Drugi dojam je da sam prvi put uživo čuo falset toliko blizu originalu. Tvoj senzibilitet je fenomenalan, imaš još prostora za napredak i jedva čekam čuti što još možeš pokazati", zaključio je Filip.

Ponosna obitelj nije mogla suspregnuti suze, a Karlo je dobio četiri 'DA'.

Što je žiriju važno?

Očekivanja su visoka za kandidate, a sam žiri više je puta istaknuo da nije važan samo kvalitetan vokal. Severini je najvažnija emocija koju izaziva pjesma, a Filipu Miletiću to je magija koju izvođač donosi pred žiri.

Foto: RTL

Očekivanja su veća i od samog žirija - koju u drugoj sezoni ima jednu novost za kandidate - dodjeljivanje platinaste karte. Ona onome koji je ima donosi prednost u natjecanju, a time i veću mogućnost za pobjedu i osvajanje 50 tisuća eura.

Foto: RTL

Tončija razniježio Splićanin

Već u prvoj emisiji gledatelji će upoznati prvu osobu koja odnosi prestižnu platinastu kartu. Dirljive i vješte izvedbe nisu mogle proći nezapaženo - posebno su dirnule Tončija Huljića. Bard domaće scene svog favorita već ima - nije dvojio.

"Ovaj je moj", poručio je Tončijevom platinastom kandidatu Filip Miletić, no Splićanin ga je uskoro uzeo za sebe.

Foto: RTL

Rasplesani žiri

Mladić iz Zagreba dirnuo je talentom žiri, ali i svoju obitelj, koja ga je pratila u stopu.

"Ispred sebe vidim prekrasnog momka koji je toliko dobar, hvala ti što si se prijavio", pohvalila je talentiranog dečka Severina, a složila se i Nika: 'Vokal ti zvuči skupo, svjetski!'. "Prvi put sam uživo čuo taj falset, najpribližnije originalu - prvi put u životu", zaključio je Miletić.

Dvije dame potražile su drugu šansu u "Superstaru", a jedan talentirani mladić iz dijaspore rasplesao je Severinu i Filipa.

Foto: RTL

Pred žiri je stigao i dečko koji za sebe tvrdi da je jedan od pet najboljih tekstopisaca u zemlji. "Na Balkanu sam u top 10", dodao je mladić. Je li uspio proći dalje i osvojiti žiri svojim samopouzdanjem, provjerite u prvoj epizodi 'Superstara' od 20.15 sati na RTL-u!

Druga sezona "Superstara" od žirija traži više, od kandidata jače, a gledateljima donosi najveću televizijsku zabavu ove jeseni! Najbolje tek dolazi - "Superstar" od 20.15 sati na RTL-u, a već sada na platformi Voyo!

