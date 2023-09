Dora Mandić ima 18 godina i živi u Petrijevcima, a svojim nastupom oduševila je žiri. "Mene baš briga kako ćeš ušetati jer ja bih hodala tako kao ti, ali ovo što si ti napravila je ono što mene zanima. Doslovno sam se naježila. Super izbor pjesme i htjela sam ti pohvaliti i to kako si se obukla. Zapravo u skladu s time što jesi", komentirala je Nika Dorinu izvedbu u kojoj možete uživati na platformi Voyo.

"Ti znaš kako se zove pjevač i on je imao tu ekspresiju na van. Ti si to drugačije otpjevala, ali sasvim uvjerljivo i sasvim dobro. Ti si donijela pjesmu na potpuno drugačiji način i to je baš za respekt, bez obzira kako ulaziš, kako izlaziš", rekla je Severina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bravo, sugestivno pjevanje, identitet je prisutan. Veoma zadovoljan", istaknuo je Filip.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iznenadilo me to da imaš 18 godina, da slušaš ovu glazbu, da nisi podlegla trendovima koji danas postoje, protiv kojih nemam ništa, ali ovo što si ti otpjevala sad, bio je odličan cover. Što se mene tiče, imaš prolaz", rekao je Tonči.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dora je za RTL.hr odgovorila na nekoliko pitanja o 'Superstaru' i glazbi.

Na pitanje tko joj je omiljeni član žirija rekla je: "Tonči Huljić zato što mislim da je vrhunski glazbenik, mislim da uz njega kandidati imaju jako puno prilika".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao glazbeni uzor navodi Harryja Stylesa. "Zato što se ne drži jednog žanra nego istražuje što njemu odgovara, zapravo tko je on kroz milijun drugačijih stilova".

Najbolji hrvatski izvođač jo je Parni valjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što je još Dora rekla u intervjuu, doznajte u videu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijeli nastup Dore Mandić i ostalih kandidata u 'Superstaru' pogledajte na platformi Voyo!